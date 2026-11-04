Hamarosan jöhetnek a trágyázó robotok a magyar állattenyésztésben

Automata istállómosók, trágyázó robotok, kamerás súlybecslés és intelligens diagnosztikai rendszerek alakíthatják át a magyar állattenyésztést. A Debreceni Egyetem és az ágazati vállalatok együttműködése felgyorsíthatja az új technológiák elterjedését – írja az agroinform.hu.

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) által életre hívott Kelet-Magyarországi Állattenyésztési Együttműködés keretében a régió meghatározó piaci szereplőivel közösen dolgoznak együtt az ágazat versenyképességének és fenntarthatóságának megőrzéséért.

„A célunk az innováció, a kutatás-fejlesztés, a tudásátadás felgyorsítása a régiónkban, a Tisza és vízgyűjtőjén. Szeretnénk azonban továbbmenni, hiszen a klíma, az agráriumot érintő kártevők, betegségek nem ismernek határokat” – jelentette ki Stündl László, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) dékánja a Kelet-Magyarországi Állattenyésztési Együttműködés pénteki nyitórendezvényén.

A szakmai rendezvényen a takarmányozás, a sertés-, a szarvasmarha-, a baromfi-, a víziszárnyastenyésztők és a haltermelők piaci helyzetéről és kihívásairól volt szó, az agrárvállalkozások szakemberei konkrét együttműködési területeket is megfogalmaztak.