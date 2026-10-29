Most jár le a szélerőművi pályázat, fontos változások a kiírásban

Mérsékelnék a szélerőművek építésének pénzügyi kockázatát: ha egy nyertes beruházás meghatározott nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy rádiófrekvenciás akadály miatt nem kap építési engedélyt, a fejlesztő visszakaphatná a teljesítési biztosítékát – írja a Portfolio összefoglalója egy új, társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet alapján.

A javaslat azt is egyértelműsítené, hogyan rangsorolják a szűkös hálózati kapacitásokért versengő pályázatokat.

Mint az összefoglaló írja, a szélerőművek megépítéséhez a hálózati csatlakozási jog megszerzése csak az egyik lépés. A nyertesnek az engedélyeket is be kell szereznie, majd a vállalt határidőre meg kell valósítania a beruházást. A pályázati rendszer ezért teljesítési biztosítékot kér a fejlesztőktől, amely pénzügyi garanciát jelent a vállalások teljesítésére.

A mai szabályok szerint, ha a nyertes határidőre nem nyújtja be a végleges építési engedélyt az energiahivatalnak, elveszíti a csatlakozási jogát, és a hatóság lehívja a teljesítési biztosíték még fel nem szabadított részét. A mostani tervezet ebbe a szabályba építene be két kivételt: ha az építési engedély iránti kérelmet nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy katonai követelmények miatt utasítják el, vagy

ha a szélerőmű a médiaatóság rádiófrekvenciás mérőállomásának nem polgári célú működésében okozna olyan képességcsökkenést, amelyet nem lehet ellensúlyozni, akkor a beruházás meghiúsulása nem járna együtt a teljesítési biztosíték elvesztésével.