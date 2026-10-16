Fordulat? – Túlélhetik 2035-öt a benzines kocsik

Tovább enyhítenék az autók kibocsátási szabályait az EU-ban – írja a HVG.hu a France24-re hivatkozva. Az ügyben Franciaország és Németország megállapodására volt szükség a most zajló EU-csúcson.

Ha a javaslatot elfogadják, a gyártók könnyebben teljesíthetik a 2035 utáni követelményeket, és a belső égésű motoros autók előtt is nagyobb mozgástér nyílhat.

Berlin régóta a kibocsátási előírások lazítását sürgette, míg Párizs inkább a klímavédelmi célok megőrzésére törekedett. Ebben a kérdésben végül a német álláspont érvényesült.

Az Európai Bizottság korábban már javasolta a 2035-re tervezett, új benzines és dízelautók értékesítését ellehetetlenítő szabályozás módosítását. A teljes kibocsátásmentesség helyett 90 százalékos csökkentést írt volna elő, a fennmaradó 10 százalékot pedig különféle jóváírásokkal, például alacsony szén-dioxid-kibocsátással előállított acél használatával kellett volna ellensúlyozni.

A francia–német megállapodás azonban még ennél is tovább menne: eltörölné a fennmaradó kibocsátás kompenzálásának kötelezettségét. Így a gyártók 2035 után is értékesíthetnének benzines és hibrid autókat, amennyiben teljes újautó-kínálatuk átlagos kibocsátása megfelelne a 90 százalékos csökkentési előírásnak. Ez jelentős könnyebbséget jelentene az autóiparnak.

Egy másik változtatás az elektromos autókat érintené. Az Európai Bizottság eredetileg a kisebb, megfizethető villanyautók gyártását ösztönözte volna úgynevezett szuperkreditekkel, amelyekkel a gyártók kedvezőbben számolhatják el ezeket a modelleket a kibocsátási célok teljesítésekor. A két ország ezt a kedvezményt mérettől függetlenül minden járműre kiterjesztené.

A megállapodás az „Európában készült” autók meghatározását is érinti.

A megállapodás egyelőre nem jelent elfogadott uniós szabályozást.