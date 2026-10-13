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Tőzsdei grafikon tükörőződik egy nő szemüvegében.
Nyitókép: Getty Images/D-Keine

Váratlan építőipari boom: a paksi fenékküszöb a „tettes”, de majd újra rossz számok várhatók

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Egyszeri, kiugró, meglepő – így jellemezte a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az építőipar kedvező KSH-adatait, de Regős Gábor azt is részletesen kifejtette az InfoRádióban, miért áll majd minden vissza a rendes kerékbvágásba a számok világában, mígnem majd az uniós pénzek áldásos hatása egyszer csak meg nem mutatkozik. De ez még nem idén lesz.

Augusztusban – három hónap visszaesés után – az egy évvel korábbihoz képest 21,9, az előző hónaphoz képest 14 százalékkal nagyobb volt az építőipari termelés volumene – jelentette a KSH.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az InfoRádióban leszögezte, a szám óriási meglepetés, az elmúlt hónapok és a beérkező hírek alapján további csökkenésre számítottak az ágazatban, ezzel szemben markáns növekedést mutatnak a számok az egy évvel korábbiakhoz és az előző haviakhoz képest is.

Ám érdemes a részleteket is megnézni ilyenkor, mert „tisztul a kép” a miért ügyében.

„Ha megnézzük, az épületek építésének volumene 9,6 százalékkal csökkent, tehát ez azért már kezd illeni az előző hónapok mintázatába. Viszont az egyéb építményeknél duplázódás történt, ami nem szokásos; az egyéb építményeknél leginkább állami beruházások szoktak megjelenni, amiknél mostanában inkább a leállításról, elhalasztásról hallunk, de itt volt egy egyedi tényező” – mutatott rá.

Mégpedig

  • az út- és vasútépítés növekedése, amely esetében az alacsony bázis játszott szerepet
  • a közműépítések bővülése, ahol a paksi fenékküszöb építése növelte a volument.

„Ebből azért az látszik, hogy itt inkább egy egyedi hatásról lehet szó. Persze reméljük, hogy nem lesz annyira rossz a szeptember, de nem jelent ez a kiugró adat növekvő trendet” – vélekedett Regős Gábor.

A szeptembert követő hónapokat illetően szintén nem optimista, mivel a teljes szerződésállományban 11,4 százalékos csökkenés van, az új rendeléseknél 55 százalék a visszaesés,

a bizonytalan gazdasági környezet és az iráni háború energiasokkja sem segíti a vállalati beruházásokat, a kormányzati oldalon pedig felülvizsgálatokról, leállításokról szólnak a hírek (például déli körvasút).

Hosszabb távon szerinte az uniós források, bővebben a bérlakás-építési program és a vasútfejlesztés mutathat fényt az alagút végén, de ezek a kedvező adatok idén még nem lesznek láthatók. Regős Gábor szerint nagy kérdés, hogy mi lesz például az Otthon Start programmal, illetve hogy mi történik a lakásépítéseknél, ahol a nagy kivitelezők részéről nem éppen jó híreket hallani az elmúlt időszakban. Gyors javulásra az adatokban nem számít.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Gazdaság    Váratlan építőipari boom: a paksi fenékküszöb a „tettes”, de majd újra rossz számok várhatók

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