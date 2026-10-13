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Nyitókép: Getty Images/Sean Justice

Felpattanás az építőiparban, itt vannak a friss adatok

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Augusztusban – három hónap visszaesés után – az egy évvel korábbihoz képest a nyers adatok, illetve a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján egyaránt 21,9, százalékkal nőtt az építőipar termelése. Az előző hónaphoz képest 14,0 százalékkal nagyobb volt a termelés volumene – jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az építményfőcsoportok közül az egyéb építmények építése megduplázódott, 102,4 százalékkal nőtt, az épületek építése 9,6 százalékkal elmaradt a tavaly augusztusitól.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 4,8 százalékkal kisebb, az egyéb építmények építése 183,6 százalékkal nagyobb volt, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése pedig 6,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az egyéb építmények építésében a növekedést az egy évvel korábbitól 43,3 százalékkal elmaradó rendkívül alacsony bázis mellett az út, vasút építések 142,0, és a közműépítés 319,9 százalékos szárnyalása eredményezte, amelyek 82,4, illetve 104,5 százalékponttal járultak hozzá a termelés növekedéséhez.

A KSH jelentése szerint az augusztusban megkötött új szerződések volumene 55,2 százalékkal csökkent az egy évvel korábbi, magas bázishoz mérten. Ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 13,8, a mélyépítésre vonatkozóké 66,5 százalékkal esett vissza. Az építőipari vállalkozások augusztus végi szerződésállományának volumene 11,4 százalékkal kisebb volt, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 5,0 százalékkal nőtt, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 16,7 százalékkal csökkent.

Az év első nyolc hónapjában az építőipari termelés volumene 0,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – közölte a KSH.

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