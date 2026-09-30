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Nyitókép: Unsplash

Több mint 480 millió eurós deficittel zárt augusztusban a külkereskedelmi áruforgalom

Infostart / MTI

A KSH friss jelentést adott ki arról, hogyan alakult Magyarország külkereskedelme augusztsban, főleg az egy évvel korábbi számokkal összevetve. Sajnos a végső mérleg súlyos deficitet mutat.

Augusztusban az export euróban számolt értéke 16 százalékkal, az importé 29 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, az egyenleg 481 millió euró deficitet mutatott, 1140 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A kivitel volumene 0,1 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 13 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 2,8 százalékkal elmaradt a 2026. júliusitól, az importé 1,3 százalékkal meghaladta azt.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 6,3 százalékkal, a behozatalban 4,5 százalékkal nőtt az előző év azonos havihoz viszonyítva. A cserearány 1,8 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz képest 8,3 százalékkal, a dollárhoz mérten 7,9 százalékkal erősödött – derül ki a jelentésből.

A KSH ismertette: a gépek és szállítóeszközök exportvolumene 4,9 százalékkal, importvolumene 30 százalékkal nőtt. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport forgalomváltozása a kiviteli oldalon 2,5 százalékponttal ellensúlyozta a teljes export volumencsökkenését, a behozatalban 13 százalékponttal járult hozzá a teljes import volumennövekedéséhez.

A feldolgozott termékek exportvolumene 1,6 százalékkal csökkent, importvolumene 1,8 százalékkal nőtt. A feldolgozott termékek árufőcsoport volumenváltozása az exportban 0,6 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumencsökkenését, az importban 0,7 százalékponttal erősítette a teljes behozatal volumennövekedését.

Az energiahordozók exportvolumene 36 százalékkal, az importjuké 7,4 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalomváltozása az export oldalon 1,7 százalékponttal fokozta a teljes kivitel volumencsökkenését, az import oldalon 0,7 százalékponttal fogta vissza a teljes behozatal volumennövekedését.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 1,8 százalékkal, a behozatalé 6,7 százalékkal csökkent. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban 0,2 százalékponttal járult hozzá a teljes kivitel volumencsökkenéséhez, importban 0,5 százalékponttal ellensúlyozta a teljes importforgalom volumennövekedését.

Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 2,3 százalékkal, az onnan érkező behozatalé 8,2 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 35 millió euróval romlott a 2025. augusztusihoz képest, így 779 millió eurós aktívum keletkezett. Az export 75 százalékát, az import 65 százalékát bonyolította le az ország ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 1,8 százalékkal csökkent, a behozatalé 24 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 1105 millió euróval romlott, 1260 millió euró passzívumot mutatott.

Január-augusztusban a kivitel értéke 107,3 milliárd euró (39 611 milliárd forint), a behozatalé 102,4 milliárd euró (37 799 milliárd forint) volt. A külkereskedelmi mérleg 2,140 milliárd euróval romlott, a többlet 4,880 milliárd euró volt.

A kivitel volumene 1,0 százalékkal csökkent, a behozatalé 7,0 százalékkal nőtt.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 1,1 százalékkal nőtt, a behozatalban 3,8 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest. A cserearány 5,1 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 8,3 százalékkal, a dollárhoz viszonyítva 13 százalékkal erősödött – közölte a KSH.

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Kezdőlap    Gazdaság    Több mint 480 millió eurós deficittel zárt augusztusban a külkereskedelmi áruforgalom

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„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

November 4-én a nyitottaktak.hu oldalon hozzák nyilvánosságra az úgynevezett ügynökaktákat, és napi több tízezer keresésre számítanak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának történész főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz hozzátette: a munka nagyságát jól érzékelteti, hogy ha az összes iratot egymásra raknák, az hatszor magasabb lenne a világ legmagasabb épületénél.
 

Nem minden titkot fednek fel: ezt láthatjuk majd az ügynökaktákban

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