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Police line tape. Crime scene investigation. Forensic science.
Nyitókép: D-Keine/Getty Images

Fagyasztóládában találták meg a halott csecsemőt – gyermekkereskedelem gyanúja is felmerült

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Az athéni rendőrök a helyszínen őrizetbe vették a lakásban tartózkodó görög férfit és egy német nőt, a gyermekvédelem pedig gondozásba vett további három gyereket. A férfi felhő-alapú tárhelyéről nagyon súlyos bizonyítékok kerülhettek elő.

A görög rendőrség egy lakás kiürítésekor egy halott csecsemőt talált egy hűtőládában augusztus 30-án, Athénban. A lakásban élő párt, egy 43 éves görög férfit és 38 éves német partnerét a rendőrök a helyszínen őrizetbe vették, a gyermekvédelem pedig gondozásába vett további három gyereket: egy 9, egy 12 és egy 15 évest – írja a real.gr híradása nyomán az AC News.

Az elhunyt kisfiú 8-9 hónapos lehetett. boncolás során több, éles tárgy okozta sérülést találtak rajta, amelyek a hatóságok szerint közvetlenül összefügghettek a halálával. A nyomozók ezért emberölés gyanújával is vizsgálják az esetet.

A jelenleg őrizetben lévő görög férfinál és német nőnél kisebb mennyiségű kábítószert is találtak. A férfit emellett azzal gyanúsítják, hogy partnerét Görögországba hurcolta, majd prostitúcióra kényszerítette, ezért ellene emberkereskedelem gyanúja is felmerült.

A rendőrök a lakás átkutatásakor a férfi felhőalapú tárhelyére is rábukkantak, a rajta tárolt fényképek között olyan felvételek is voltak, amelyeken a férfi más, eltűnt csecsemőkkel látható.

A nyomozás során további gyanús körülményekre is fény derült. Az egyik csecsemőnek nem volt születési anyakönyvi kivonata, egy másik gyermek esetében pedig DNS-vizsgálat alapján kizárták, hogy a görög férfi legyen az apa. A tárhelyen megtalálhatták egy rokon üzenetét is, ami a gyermekkereskedelem lehetőségére utal. A német Bild szerint a családtag egyértelműen rákérdezett arra, hogy a férfi eladta-e az első csecsemőt.

A három gyermeket egy gyermekkórházba szállították kivizsgálásra. A vizsgálatok során a 9 éves fiúnál és a 15 éves lánynál nemi úton terjedő fertőzést állapítottak meg. A 12 éves fiú állapotáról nem közöltek részletes információkat. A gyermekek az orvosi vizsgálat után a gyermekvédelmi hatóság gondozásába kerültek.

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Kezdőlap    Külföld    Fagyasztóládában találták meg a halott csecsemőt – gyermekkereskedelem gyanúja is felmerült

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