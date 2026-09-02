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Nyitókép: Getty Images/sakchai vongsasiripat

Hitelszakértő: fel kell készülni, ha belenyúl a kormány az Otthon Startba, 101 millió forintba is kerülhet egy 50 milliós hitel

Infostart / InfoRádió

Bizonytalanságot okozhat a még engedéllyel nem rendelkező lakásprojektekben, hogy a kiemelt beruházások építési engedélyeztetését átmenetileg felfüggesztették. Azok a vevők, akik az államilag támogatott Otthon Start hitellel számolva kötöttek előszerződést, különösen nehéz helyzetbe kerülhetnek, ha a projekt csúszása alatt szigorodnak a program feltételei – mondta el az InfoRádióban Garam Dániel, a Money.hu hitelszakértője.

Belenyúlhat a kormány az Otthon Start programba, és ez a piacokat sem hagyja hidegen, a hitelágazatot sem.

Garam Dániel, a Money.hu hitelszakértője is sok megnyilatkozást lát a témában, de igen félrevezetőnek tartja, hogy többen az Otthon Start megszűnését is felvetik, miközben maga a program nem szűnik meg, hanem bizonyos, még építési engedély előtt álló, kiemelt lakásprojektek körül van némi bizonytalanság.

Mint az InfoRádióban elmondta, vevőoldalról az lehet problematikus, hogy mire a beruházás eljut a vásárlás és a hitelfelvétel megelőző szakaszába, esetleg már más támogatási feltételekkel fog az érintett találkozni, mint ami most elérhető a piacon.

Garam Dániel az összes ügyfelének azt mondja ebben a helyzetben, hogy azt kell nézni: ha jelenleg jogosult az Otthon Start programra, és kinézett egy ingatlant, amelyet ennek segítségével venne meg, a finanszírozási összetételt kell megvizsgálni, és kitalálni egy B megoldást a kötelezettségek kifizetésére a program kedvezőtlen változtatásai esetére.

  • Újra lehet tárgyalni a vételárat,
  • a fizetési ütemezés feltételeit is újra lehet alakítani a beruházóval,
  • be lehet vonni nagyobb önerőt
  • utána lehet nézni más, piaci lakáshiteles konstrukcióknak (például csok plusz, szintén 3 százalékos hitelkamattal, igaz, extra vállalásokkal).

„Ami a legfontosabb: ha valaki szeretne új építésű ingatlant vásárolni, akkor azt tisztázza első lépésben, van-e jogerős építési engedély, és ha nincs, akkor pontosan milyen feltételekkel kaphatja vissza a befizetett pénzt, ha a projekt jelentősen csúszik vagy nem valósul meg. Ez az alapkérdés. A legnagyobb veszély ugyanis nem az, hogy holnaptól megszűnik a 3 százalékos Otthon Start hitel, erről nincs szó, a probléma az időbeli bizonytalanság” – mutatott rá a hitelszakértő.

Hangsúlyozta: vannak olyan, még építési engedély előtt álló projektek, amelyek most csúszhatnak, és ha valaki úgy kötött előszerződést, hogy a vételár jelentős részét a 3 százalékos hitelből kívánja finanszírozni, akkor neki

azt is végig kell gondolni, mi történik, ha egy év múlva már más feltételekkel érhető el a támogatás, mert egy 50 millió forintos hitel 25 évre 3 százalékos kamattal 237 ezer forintos törlesztőrészletet jelent. 6 százalékos piaci kamatnál ez körülbelül 322 ezret, 6,5 százaléknál meg 338 ezer forint törlesztőrészletet jelent, a havi különbség tehát 85-100 ezer forint között is lehet.

25 év alatt – folytatta a számítást – nagyságrendileg, amíg a 3 százaléknál körülbelül 71 millió forint a teljes visszafizetendő összeg, ez 6,5 százaléknál, ha teljes futamidő alatt végig fizet az ügyfél, körülbelül 101 millió forint a vége.

A cikk Domanits András interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Gazdaság    Hitelszakértő: fel kell készülni, ha belenyúl a kormány az Otthon Startba, 101 millió forintba is kerülhet egy 50 milliós hitel

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Fel kell készülni, ha belenyúl a kormány az Otthon Startba, 101 millió forintba is kerülhet egy 50 milliós hitel
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Fel kell készülni, ha belenyúl a kormány az Otthon Startba, 101 millió forintba is kerülhet egy 50 milliós hitel
Bizonytalanságot okozhat a még engedéllyel nem rendelkező lakásprojektekben, hogy a kiemelt beruházások építési engedélyeztetését átmenetileg felfüggesztették. Azok a vevők, akik az államilag támogatott Otthon Start hitellel számolva kötöttek előszerződést, különösen nehéz helyzetbe kerülhetnek, ha a projekt csúszása alatt szigorodnak a program feltételei – mondta el az InfoRádióban Garam Dániel, a Money.hu hitelszakértője.
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