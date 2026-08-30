Mobiltilalom – érdekes javaslat a két üzemmódú iskola kialakítása

Két diák ugyanabban a pillanatban néz rá a telefonjára, és mindketten lemaradnak a tanár magyarázatának húsz másodpercéről. Az egyik este a szülei segítségével vagy különórán bepótolja, amit elmulasztott; a másiknak talán ez volt az egyetlen alkalma arra, hogy megértse. A figyelemvesztés ideje azonos, ennek ára azonban nem.

Lengyelország most ennek az árnak próbál határt szabni. A Szejm 2026. július 3-án elfogadta az oktatási törvény módosítását, a szenátus pedig július 8-án változtatás nélkül jóváhagyta azt. Az államfő hivatalos, júliusi aláírási listáján azonban a jogszabály július 17-én még nem szerepelt. A cikk lezárásakor tehát parlament által elfogadott, de elnöki aláírással még nem igazolt szabályozásról beszélhetünk.

A tervek szerint 2026. szeptember 1-jétől az általános iskolai nap egészében korlátoznák a mobiltelefonok és más kommunikációra vagy felvételkészítésre alkalmas eszközök használatát. Csak oktatási, egészségügyi, fogyatékossági és veszélyhelyzeti kivételek maradnának, a tanár pedig célzottan engedélyezhetné az eszközt. A szabály nem a technológiát tiltja be, hanem a folyamatos, pedagógiailag indokolatlan hozzáférést.

A figyelemvesztés egyenlőtlen ára

A telefonvitát többnyire fegyelmezési kérdésként kezeljük. A diák figyel-e, engedelmeskedik-e, képes-e uralkodni magán. Csakhogy ugyanaz a figyelemelterelés nem minden gyermek tanulásában okoz azonos kárt, ugyanis a kimaradt magyarázat pótlásának lehetőségei különböznek. A jobb helyzetű család jobban védett a veszteségek ellen. A saját szoba, a különóra, a fizetős oktatási platformok vagy a szülői segítség pótolhatja azt, ami az órán elmaradt.

A kevésbé támogatott gyermek viszont tompítás nélkül viseli a kárt. Ha elveszíti a gondolatmenetet, és nincs otthon felnőtt, aki érti az anyagot, sem pénz magántanárra, akkor ez a veszteség permanenssé válhat. Nem minden gyengén teljesítő diák szegény, és nem minden jómódú gyermek fegyelmezett, de nagyon nem mindegy, kinek hány második esély áll rendelkezésére.

Ezt a különbséget ragadta meg Louis-Philippe Beland és Richard Murphy 2014-es, „Ill Communication: Technology, Distraction & Student Performance” című tanulmánya. A szerzők négy angol város iskoláinak mobiltelefon-szabályait vetették össze az országos tanulói adatbázis vizsgaeredményeivel. Az úgynevezett különbségek különbsége módszerrel vizsgálták, hogyan változott a teljesítmény a korlátozás előtt és után. Kutatásuk szerint az eredmények javultak, a többletet pedig nagyrészt a korábban leggyengébben teljesítő tanulók fejlődése adta.

Tény, hogy a 2010-es évek elejének telefonjai még nem kínáltak a maihoz hasonló, végtelen videófolyamokat. A tanulmány mégis felvet egy fontos kérdést. Azt, hogy mi van, ha a mobilkorlátozás nem a legjobb tanulót teszi még jobbá, hanem elsősorban azt védi, aki egyedül kevésbé képes kivédeni a zavart?

Figyelmi externáliák az osztályteremben

Az osztálytermi mobilozás nem tisztán magánügy, A használó másoknak is hátrányt okoz. A PISA 2022 adatai (.pdf) szerint azok a diákok, akiket legalább néhány matematikaórán megzavart más tanulók digitáliseszköz-használata, átlagosan 15 ponttal gyengébben teljesítettek azoknál, akik szinte soha nem tapasztaltak ilyet. A különbség ráadásul a tanulók és az iskolák társadalmi-gazdasági hátterének figyelembevétele után is megmaradt.

A világító képernyőre ugyanis a szomszéd is odanéz, a tanárnak pedig figyelmeztetnie, vitatkoznia vagy ismételnie kell. Ha harminc diákból öt üzeneteket olvas, nem csak öt ember veszít időt, hiszen az óra ritmusa szétesik, a magyarázat megszakad, és a mobilozást látó többiek számára is elfogadhatóbbá válik a kikapcsolódás.

Herbert A. Simon közgazdász már 1969-es, a „Designing Organizations for an Information-Rich World” című írásában arra figyelmeztetett, hogy az információ bősége a figyelem szűkösségét hozza létre. Az okostelefon ezt a régi problémát hozta újra elő. A tanár ugyanazért a néhány percért küzd, mint a baráti üzenet, a rövid videó és az algoritmus személyre szabott ajánlása. Irreális elvárás, hogy a jó pedagógus minden pillanatban érdekesebb legyen a többmilliárd felhasználón optimalizált figyelemiparnál.

A szabály hatása ezért kevésbé függhet a tiltó mondat szigorától, mint a készülék tényleges elérhetőségétől. A táskában rezgő telefonnak a gyermek akár több tucatszor mond nemet egy nap alatt. A külön tárolóba tett készüléknél a döntést egyszer, előre hozza meg az iskola. A kikapcsolt mobil olyan, mint a bezárt süteményes szekrény, a jellemünk nem lett acélosabb, csak nehezebb nassolni.

A fizikai begyűjtésnek természetesen ára van. Biztonságos tárolást, adminisztrációt, egészségügyi kivételeket és világos felelősségi szabályokat kíván. Sérülés vagy elveszés esetén pedig gyorsan kitörhet a vita az iskola és a család között. A lengyel törvényszöveg ezért külön kitér a biztonságos megőrzésre és arra, hogy illetéktelenek nem nézhetnek bele a készülék tartalmába.

A doboz korlátai

A telefonkorlátozás mellett szóló érvek legerősebb ellenszere Victoria Goodyear és társai 2025-ös, „School Phone Policies and Their Association with Mental Wellbeing, Phone Use, and Social Media Use: A Cross-Sectional Observational Study” című cikke. A kutatók 1227 12-15 éves diák adatait elemezték 30 angliai középiskolában, amelyek közül 20 korlátozta, 10 pedig megengedte a szabadidős telefonhasználatot. Az elemzés talált érdemi különbséget a két csoport mentális jóllétében, alvásában, fizikai aktivitásában, tanórai viselkedésében vagy tanulmányi eredményeiben.

A nagyobb teljes telefon- és közösségimédia-használat ugyanakkor kedvezőtlenebb eredményekkel függött össze, az iskolai szabály pedig nem csökkentette számottevően az egész napos használatot. Igaz, azt nem tudjuk, az egyes iskolák mennyire következetesen hajtották végre saját szabályukat. És tény, hogy a telefonmentes iskola nem feltétlenül jelent telefonmentesebb gyerekkort.

A doboz nem javítja meg a rossz tanórát, nem emeli meg a pedagógusbéreket, és nem teremt nyugodt otthoni környezetet. Nem oldja meg a késő esti videózást, a közösségi platformok ösztönzőit vagy a gyermekek alvásproblémáit sem. Olcsó intézkedésként könnyen válhat látványos pótcselekvéssé, ha a politikus rendszerszintű oktatási reform helyett kínálja.

Ettől még a beavatkozás nem szükségképpen értéktelen. A UNESCO 2023-as „Global Education Monitoring Report: Technology in Education - A Tool on Whose Terms?” című jelentése szerint a digitális technológiát a tanulók szükségleteihez kell igazítani, és annak támogatnia, nem kiszorítania kell a tanár és a diák közötti emberi kapcsolatot. A jelentés 14 ország kutatásaira hivatkozva azt is jelezte, hogy már a mobileszköz közelsége összefügghet a figyelem romlásával, miközben akkor az országok kevesebb mint negyedében működött országos iskolai okostelefon-korlátozás.

Digitális hozzáférés és oktatási egyenlőség

Európa látszólag egyszerre akarja becsukni a képernyőt és kinyitni a mesterséges intelligencia világát. Az Európai Bizottság és az OECD 2026. június 18-án mutatta be az általános és középiskoláknak szóló végleges AI-műveltségi keretrendszert, amely négy terület köré rendezi a szükséges tudást. Ezek a következők: kapcsolatba lépni az AI-al, alkotni vele, kezelni és alakítani azt. A cél az, hogy a diák értse a rendszer működését, kritikusan ellenőrizze a kimenetet, és felelősen döntsön arról is, mikor nincs rá szüksége.

A sok képernyőidő ugyanis nem azonos a magas digitális kompetenciával. Az AI adhat személyre szabott magyarázatot, gyors visszajelzést, vagy olcsó korrepetálóként elmagyarázhat egy nehéz lépést a matematikai bizonyításban. Ám ugyanazzal a könnyedséggel el is készítheti a házi feladatot a gyermek helyett. Lehet magántanár vagy csalógép, a különbséget pedig nem önmagában az algoritmus, hanem a használatot körülvevő pedagógiai rendszer teremti meg.

Itt ismét beszélni kell az egyenlőség kérdéséről. A jól támogatott diák megtanul pontosítani, forrást keresni, hibát ellenőrizni és addig kérdezni, amíg valóban megérti a választ. A kevésbé támogatott ezzel szemben könnyebben fogadja el az első magabiztosan megfogalmazott téves választ, vagy a gondolkodás kiegészítése helyett annak helyettesítésére használja a rendszert. Az iskola ezért nem tilthatja meg hitelesen az oktatási célú digitális eszközöket úgy, hogy közben a szegényebb gyermek számára semmilyen alternatív hozzáférést nem biztosít.

A működőképes kompromisszum a két üzemmódú iskola lehet. A védett időben a telefon fizikailag elérhetetlen, nincsenek értesítések és engedély nélküli felvételek. Az irányított időben pedig a tanár jelöli ki az eszközt, a feladatot és az ellenőrzés módját. A lengyel szabály oktatási kivétele éppen ezt a váltást teszi lehetővé, hogy a képernyő ne állandó háttérzaj, hanem meghatározott célra elővett taneszköz legyen.

A telefondoboz nem helyettesíti a jó tanárt, a korrepetálást vagy a nyugodt családi hátteret. Minden iskolai napon adhat azonban néhány órát, amikor a gazdag és a szegény gyermek figyelméért legalább ugyanazok a szabályok versenyeznek. Egy lezárt telefon nem magántanár, de néhány gyermeknek megadhatja azt a figyelmi időt, amelyet mások később pénzért is meg tudnak vásárolni.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, a BCE egyetemi docense, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője