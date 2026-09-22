Csokitolvajt üldöz a rendőrség

A nyomozók beazonosították a gyanúsítottat: Balogh Zsolt 49 éves, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, emiatt a Dunakeszi Rendőrkapitányság 2026.09.12-én elrendelte körözését – számolt be róla a police.hu.

A férfi 160 tábla csokoládét lopott el, melyek értéke összesen 203 ezer forint.

Körözött férfi

A rendőrség kéri, hogy aki a férfit felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban további érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-297-es telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívószámon.