Az INA új finomítót állított üzembe Rijekában

A vállalat ismertette: a késleltetett kokszoló elindításával a finomító képes a nehézmaradványt magasabb értékű termékekké alakítani, emellett ugyanannyi kőolajból várhatóan akár 30 százalékkal több dízelt termelhet, és már nehezebb fajtákat is képes feldolgozni, ami jóval rugalmasabbá teszi a nyersolajbeszerzést. Az egység teljesen megszünteti a vákuumgázolaj (VGO) importjának szükségességét is.

A közel 700 millió euró értékű projekt az INA és a Mol csoport hosszú távú beruházási ciklusának része, amely a rijekai finomító modernizációját szolgálja.

A tájékoztatás szerint szeptember 1-jén bevezették a nyersanyagokat az egységbe, ezzel elindult a termelés. Az üzem azóta folyamatosan működik, elérte tervezett kapacitásának mintegy 70 százalékát. Minden kulcsfontosságú terméket sikerült az előírt minőségben előállítani, így az indulás sikeres volt.

Ortutay Zsuzsanna, az INA igazgatóságának elnöke a közleményben kifejtette: a késleltetett kokszoló javítani fogja a finomítói üzletág fenntarthatóságát és jövedelmezőségét. A beruházás fontos Horvátország és a régió számára is, mivel erősíti az energiabiztonságot, és stabilabb ellátást tesz lehetővé.

Szabó Gabriel, a Mol csoport Downstream ügyvezető igazgatója kiemelte: a késleltetett kokszoló egység üzembe helyezése azt jelenti, hogy az INA történetének legnagyobb egyedi befektetése és a Mol egyik legnagyobb ipari befektetése kézzel fogható eredményeket hoz. Hozzátette: minél rugalmasabb a termelés, annál gyorsabban tudnak alkalmazkodni a kiszámíthatatlan globális kihívásokhoz.

A közlemény szerint jelenleg a figyelem a késleltetett kokszoló biztonságos, megbízható és stabil működésének elérésén van, miközben fokozatosan növelik az áteresztőképességet, és optimalizálják a folyamatok teljesítményét. A tervek szerint az üzem az év végére éri el a stabil működést, ezt követően kerül sor a végső teljesítménytesztekre, amellyel lezárulhat a projekt. Teljes üzembe helyezése után a felújított rijekai finomító a régió egyik legmodernebb finomítói létesítménye lesz.

Az elmúlt 12 évben az INA és a Mol csoport összesen 1,3 milliárd eurót fektetett be a finomítói és logisztikai infrastruktúra modernizálásába - közölte a Mol.