ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.37
usd:
315.23
bux:
152996.63
2026. szeptember 21. hétfő Máté, Mirella
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Illusztráció kőolajfinomító
Nyitókép: pexels.com

Az INA új finomítót állított üzembe Rijekában

Infostart / MTI

Az INA sikeresen elindította az új késleltetett kokszoló egységet Horvátországban, a rijekai finomítóban, a létesítmény így nehezebb kőolajfajták feldolgozására is képes, ez lehetővé teszi a potenciális beszállítók körének bővítését, és erősíti az ellátásbiztonságot - közölte a Mol hétfőn az MTI-vel.

A vállalat ismertette: a késleltetett kokszoló elindításával a finomító képes a nehézmaradványt magasabb értékű termékekké alakítani, emellett ugyanannyi kőolajból várhatóan akár 30 százalékkal több dízelt termelhet, és már nehezebb fajtákat is képes feldolgozni, ami jóval rugalmasabbá teszi a nyersolajbeszerzést. Az egység teljesen megszünteti a vákuumgázolaj (VGO) importjának szükségességét is.

A közel 700 millió euró értékű projekt az INA és a Mol csoport hosszú távú beruházási ciklusának része, amely a rijekai finomító modernizációját szolgálja.

A tájékoztatás szerint szeptember 1-jén bevezették a nyersanyagokat az egységbe, ezzel elindult a termelés. Az üzem azóta folyamatosan működik, elérte tervezett kapacitásának mintegy 70 százalékát. Minden kulcsfontosságú terméket sikerült az előírt minőségben előállítani, így az indulás sikeres volt.

Ortutay Zsuzsanna, az INA igazgatóságának elnöke a közleményben kifejtette: a késleltetett kokszoló javítani fogja a finomítói üzletág fenntarthatóságát és jövedelmezőségét. A beruházás fontos Horvátország és a régió számára is, mivel erősíti az energiabiztonságot, és stabilabb ellátást tesz lehetővé.

Szabó Gabriel, a Mol csoport Downstream ügyvezető igazgatója kiemelte: a késleltetett kokszoló egység üzembe helyezése azt jelenti, hogy az INA történetének legnagyobb egyedi befektetése és a Mol egyik legnagyobb ipari befektetése kézzel fogható eredményeket hoz. Hozzátette: minél rugalmasabb a termelés, annál gyorsabban tudnak alkalmazkodni a kiszámíthatatlan globális kihívásokhoz.

A közlemény szerint jelenleg a figyelem a késleltetett kokszoló biztonságos, megbízható és stabil működésének elérésén van, miközben fokozatosan növelik az áteresztőképességet, és optimalizálják a folyamatok teljesítményét. A tervek szerint az üzem az év végére éri el a stabil működést, ezt követően kerül sor a végső teljesítménytesztekre, amellyel lezárulhat a projekt. Teljes üzembe helyezése után a felújított rijekai finomító a régió egyik legmodernebb finomítói létesítménye lesz.

Az elmúlt 12 évben az INA és a Mol csoport összesen 1,3 milliárd eurót fektetett be a finomítói és logisztikai infrastruktúra modernizálásába - közölte a Mol.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Az INA új finomítót állított üzembe Rijekában

ina

rijeka

kőolaj-finomító

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Donald Tusk: Moszkva drónokkal és más fegyverekkel tesztelheti a NATO reakcióját a támadásra

Donald Tusk: Moszkva drónokkal és más fegyverekkel tesztelheti a NATO reakcióját a támadásra
A lengyel kormányfő szerint Moszkva rövid időn belül drónokkal vagy rakétákkal tesztelheti, mit lép a NATO, ha ilyen fegyverek hatolnak be a területére. Donald Tusk ezt hírszerzési forrásokra alapozta, és ebben támogatta Emmanuel Macron francia elnök is. A felek közben súlyos csapásokat mértek egymásra a hétvégén. A balti államok vezetői ugyanakkor figyelmeztettek a megnyilatkozásokkal kapcsolatban.
Kiss Norbert: Kimi Antonelli nagyon érzi az új szabályrendszert, ő az idei Forma–1 ura

Kiss Norbert: Kimi Antonelli nagyon érzi az új szabályrendszert, ő az idei Forma–1 ura

A brit George Russell szinte már csak a matematikában bízhat csapattársa, az éllovas olasz Kimi Antonelli ellen – mondta a Forma–1-es szezon végső esélyeiről Kiss Norbert szakkommentátor, egyébként pedig hétszeres Európa-bajnok kamionos az InfoRádió Aréna című műsorában. A magyar versenyző már a hétvégén Franciaországban megszerezheti nyolcadik Eb-címét, erről is beszélt.
VIDEÓ
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.22. kedd, 18:00
Bauer Bence
a Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Erős emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Erős emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, és a magyar piacon is optimista hangulat jellemezte a hét első kereskedési napját, a nagypapírok közül a Richter teljesített a legjobban. Amerikában még erőteljesebb volt az emelkedés, a technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq vezette a főbb indexeket, miközben az Intel, az AMD és a Qualcomm is jelentősen erősödött. Az olajárak csökkentek, miközben a közel-keleti konfliktus fejleményei továbbra is a figyelem középpontjában maradtak. A hétvégi eszkaláció mellett az amerikai–iráni diplomáciai egyeztetés lehetősége sem került le a napirendről.   Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leander metszése ősszel: így végezd a metszést és az átültetést a hideg előtt

Leander metszése ősszel: így végezd a metszést és az átültetést a hideg előtt

Túl nagyra nőtt a leander, és nem fér be a téli helyére? Ismerd meg a hatékony őszi metszés és átültetés trükkjeit, hogy a növényed épségben vészelje át a hideget.

BBC
Business Sport Travel Science
Yemenis flee across Red Sea as Houthis and Saudi-backed forces escalate war

Yemenis flee across Red Sea as Houthis and Saudi-backed forces escalate war

The BBC's Frank Gardner speaks to some of those who have fled the war by crossing the Red Sea to Djibouti.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 21. 21:14
Jelentős hiányosságra hívta fel a figyelmet az Európai Számvevőszék a kiberbiztonság kérdésében
2026. szeptember 21. 20:09
Járattörlések, fennakadások: ismét a légiirányítási rendszer a ludas a briteknél
×
×