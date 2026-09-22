Holdszivárvány ívelt át a Dunakanyar felett – képek

Különleges látványban lehetett része annak, aki hétfő este a Dunakanyar felé tekintett – írja az Időkép.

A meteorológiai portál Prédikálószéken elhelyezett webkameráján valamivel esete 8 óra előtt egy halvány, de jól látható szivárvány íve rajzolódott ki az éjszakai égen:

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Ezt azonban most nem a Nap közvetlen fénye okozta, hanem a Hold ragyogása. Ez az úgynevezett holdszivárvány (moonbow), aminél az a lényegi különbség, hogy a kísérő égitestünk felszínéről visszaverődő napfény törik meg az esőcseppeken.

Emiatt jóval haloványabb a nappal láthatónál, az optikai folyamat mögötte viszont ugyanaz.

Holdszivárványt jóval ritkábban lehet megfigyelni, mint nappali szivárványt. Ahhoz, hogy kialakuljon, megfelelően fényes Holdra, alacsonyabb fényszennyezésre és megfelelő elhelyezkedésre, rálátásra van szükség.