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Egy halovány holdszivárvány a sötét felhők előtt.
Nyitókép: Unasplash

Holdszivárvány ívelt át a Dunakanyar felett – képek

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Záporok vonultak végig a Dunakanyaron, így a Prédikálószékről és Dobogókőről is látható szivárvány alakult ki – ezúttal azonban jóval napnyugta után.

Különleges látványban lehetett része annak, aki hétfő este a Dunakanyar felé tekintett – írja az Időkép.

A meteorológiai portál Prédikálószéken elhelyezett webkameráján valamivel esete 8 óra előtt egy halvány, de jól látható szivárvány íve rajzolódott ki az éjszakai égen:

Ezt azonban most nem a Nap közvetlen fénye okozta, hanem a Hold ragyogása. Ez az úgynevezett holdszivárvány (moonbow), aminél az a lényegi különbség, hogy a kísérő égitestünk felszínéről visszaverődő napfény törik meg az esőcseppeken.

Emiatt jóval haloványabb a nappal láthatónál, az optikai folyamat mögötte viszont ugyanaz.

Holdszivárványt jóval ritkábban lehet megfigyelni, mint nappali szivárványt. Ahhoz, hogy kialakuljon, megfelelően fényes Holdra, alacsonyabb fényszennyezésre és megfelelő elhelyezkedésre, rálátásra van szükség.

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