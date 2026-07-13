Kizárólagosságot is kapott a kecskeméti Mercedes-gyár

A gyárbővítés ünnepélyes megnyitóján Michael Schiebe, a Mercedes-Benz Group AG igazgatótanácsának gyártásért, minőségért és ellátásilánc-menedzsmentért felelős tagja arról beszélt, hogy a kecskeméti gyár az elmúlt 14 év alatt Magyarország legnagyobb autógyárává, egyúttal a konszern globális gyártási hálózatának második legnagyobb egységévé nőtte ki magát.

Emlékeztetett, hogy a 2022 óta tartó, egymilliárd eurós beruházással az üzem területét több mint a kétszeresére – 200-ról 440 hektárra – növelték. Öt új, csúcstechnológiás gyártócsarnokot hoztak létre, amelyek elsősorban megújuló energiával, szén-dioxid-kibocsátás nélkül működnek. Kiemelte, hogy a jövőben további rugalmas gyártási együttműködéseket alakítanak ki más németországi Mercedes-Benz gyárakkal, felkészülve az elektromos GLC modell kecskeméti gyártására.

Michael Schiebe bejelentette azt is, hogy

a márka hamarosan megjelenő új, kis G-osztályú modellje kizárólag a kecskeméti gyárban fog készülni.

Ola Källenius, a Mercedes-Benz Group AG elnök-vezérigazgatója felidézte, hogy vállalatuk szempontjából 2026 különleges év, hiszen az autó 140. évfordulója és a Mercedes-Benz 100 éves évfordulója mellett mérföldkő a kecskeméti gyár bővítése is.

Emlékeztetett, hogy Carl Benz és Gottlieb Daimler 140 évvel ezelőtt egymástól függetlenül találta fel az autót, majd 1926-ban cégeik egyesültek, így született meg a Mercedes-Benz. Ez a márka ma világszerte a műszaki kiválóságot, a minőséget és az innovációt jelképezi. Ahhoz, hogy a társaság az élen járjon, ügyfélközpontúságra, innovációra, illetve versenyképességre van szükség, és Kecskemét mindhárom értéket képviseli.

Az elnök-vezérigazgató hozzátette: az új gyáregység átadásával Kecskemét megerősíti a vállalat pozícióját az átalakulásban, és egyúttal megmutatja, mire képes Európa, ha közösen dolgozik a jövőért.

Christian Dickert, a kecskeméti gyár igazgatója – utalva arra, hogy alig száz napja vette át az üzem vezetését – kiemelte: a munkatársak teljesítményének köszönhetően az új elektromos C-osztály sorozatgyártásának elindítása mérföldkő a telephely életében. A rendezvény résztvevői a vadonatúj összeszerelő csarnokban működés közben is megnézhetik a gyártási folyamatot - tette hozzá.

Az esemény alkalmából kiadott sajtóanyag szerint a kecskeméti Mercedes-gyár bővítése során két új karosszéria- és összeszerelő csarnok, egy második présüzem, egy új, csúcstechnológiás felületkezelő üzem, valamint egy akkumulátorösszeszerelő üzem is létesült.

Az új elektromos Mercedes-Benz C-osztály sorozatgyártásának elindításával a kecskeméti üzem első alkalommal készít tisztán elektromos Core modellt. Az elektromos GLB és az új elektromos C-osztály gyártásához szükséges

legfontosabb alkatrészek – köztük a karosszériaelemek és a nagyfeszültségű hajtóakkumulátorok – közvetlenül a kecskeméti telephelyen készülnek.

A Mercedes-Benz kecskeméti gyára 2012-ben kezdte meg működését, és ma már több mint 5000 munkatársat foglalkoztat. A már meglévő üzemben a különböző hajtásláncú modellek rugalmasan, ugyanazon a gyártósoron készülnek, míg az új, most átadott gyáregység kifejezetten a tisztán elektromos járművek hatékony gyártására épült.

Egyeztetés Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Mercedes globális vezérigazgatójával, Ola Källeniussal és vezetői stábjával egyeztetett a jövőbeli együttműködés lehetőségeiről hétfőn a kecskeméti Mercedes-Benz gyárban – erről a miniszter adott hírt Facebook-oldalán. A kecskeméti gyár a megnyitása óta a Mercedes-csoport egyik kiemelkedő üzeme a minőség, az innováció és a menedzsmentkultúra terén. Különösen fontos visszajelzés – írta a miniszter –, hogy Magyarországra ma már nem csak gyártási helyszínként, hanem a vállalat globális innovációs bázisának egyik meghatározó szereplőjeként tekintenek. A miniszter mérföldkőnek nevezte a hétfői átadást, de a közös munka itt nem ér véget. „Továbbra is azon dolgozunk, hogy az ilyen beruházások egyre több magyar beszállítónak, mérnöknek és kutatónak teremtsenek lehetőséget, hiszen hosszú távon az a célunk, hogy Magyarországon ne csak gyártás, hanem egyre több fejlesztés, innováció és magas hozzáadott értékű tevékenység is megvalósuljon” – fogalmazott.

A tájékoztatás szerint a mesterséges intelligenciára épülő alkalmazások a gyártási folyamat minőségét és hatékonyságát is tovább növelik. A Mercedes-Benz MB.OS operációs rendszere emellett megteremti annak technológiai alapjait, hogy a gyártási rendszerek, a járműszoftverek és a digitális alkalmazások még szorosabban kapcsolódjanak egymáshoz.

A nyilvános cégadatok szerint a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2024-ben több mint 146 ezer járművet gyártott. Árbevétele 2024-ben 4,171 milliárd euró volt, ami több mint 904 millió euróval maradt el a 2023. évi értéktől. Adózott eredménye 57,596 millió euróra csökkent az egy évvel korábbi 95,661 millió euróról.