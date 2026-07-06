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Egy vásárló bankkártyával fizet a pénztárban egy élelmiszerboltban.
Nyitókép: Getty Images/Igor Suka

Megjöttek a friss adatok: így költöttek a magyarok májusban

Infostart / MTI

Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 4,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit – jelentette hétfőn a Központi Statisztikai (KSH).

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 8,4 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Az előző havinál 0,7 százalékkal nagyobb volt a szezonális és naptárhatással kiigazított forgalom.

Májusban az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 3,2 százalékkal emelkedett naptárhatástól megtisztítva az előző év azonos időszakához képest. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,7 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 1,6 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 7,4 százalékkal bővült. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 9,1, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 7,3, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 5,3, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 5,2, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 1,9 százalékkal nőtt. A forgalom volumene a használtcikk-üzletekben 5,1 százalékkal csökkent.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,6 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 15 százalékkal emelkedett.

A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek nyers volumene 0,4 százalékkal csökkent.

Májusban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1764 milliárd forintot ért el.

Az országos kiskereskedelmi forgalom 48 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 37 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 16 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott – közölte a KSH.

Január-májusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 4,8 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,7, az üzemanyag-kiskereskedelemben 10,1 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.

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Kezdőlap    Gazdaság    Megjöttek a friss adatok: így költöttek a magyarok májusban

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