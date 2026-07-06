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Nyitókép: Pixabay

Alaposan bevásárol szomszédunkban a Strabag, már a második céget vette meg idén

Infostart / MTI

A vállalat ezúttal egy Iasi-i székhelyű, közúti infrastruktúrára, hídépítésre és közművekre specializálódott céget vásárolt meg, korábban pedig egy vasútépítő cég került az osztrák vállalat érdekeltségeibe.

Felvásárolta a Daroconstruct SRL-t a Strabag – írta az economedia.ro a vállalat közleménye alapján.

A Iasi-i székhelyű cég szakterülete a közúti infrastruktúra, a hídépítés és a közművek. A 355 főt foglalkoztató Daroconstruct 2025-ben 324,467 millió lej (mintegy 22 milliárd forint) árbevétel mellett 77,139 millió lej (mintegy 5,2 milliárd forint) nettó nyereséget ért el.

„A Strabagnál azt valljuk, hogy a tartós fejlődés erős helyi csapatokon és hosszútávú partnerségeken alapul. A Daroconstruct erős pozíciót harcolt ki magának Kelet-Romániában, köszönhetően munkája minőségének és alkalmazottjai elkötelezettségének”

– nyilatkozta Herbert Schuster, a Strabag Romania stratégiai integrációért felelős vezetője.

Az idén a Daroconstruct már a második romániai építőipari cég, amelyet a Strabag felvásárol. Júniusban írták alá a szerződést, amely révén az osztrák vállalat megvásárolta a Bawi Construction SRL teljes részvénycsomagját. A Bukarestben bejegyzett Bawi többségi tulajdonosa a német Willke GmbH volt. A vasúti építésre szakosodott Bawi Construction SRL-nek tavaly 200 alkalmazottja volt, és 229,209 millió lej (mintegy 15 milliárd forint) árbevétel mellett 43,494 millió lej (mintegy 3 milliárd forint) nettó nyereséget ért el.

„A Bawi felvásárlása által egy kiváló piaci pozícióval és magas szintű műszaki képességekkel rendelkező vállalatot nyertünk”

– nyilatkozta akkor Peter Glöckler, a Strabag SE igazgatótanácsi tagja.

A Strabag 1991 óta van jelen a román piacon. 2025-ben az 1400-nál több dolgozót foglalkoztató Strabag SRL árbevétele stagnált, 1,757 milliárd lej (mintegy 118 milliárd forint) volt, míg a nettó nyeresége kb. 150 százalékkal 251,188 millió lejre (mintegy 17 milliárd forint) nőtt.

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