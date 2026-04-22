A Katolikus Karitász önkéntese segít egy rászoruló családnak.
Nyitókép: Facebook/Katolikus Karitász

Lakhatási krízisprogram: több mint 600 embernek segített a Katolikus Karitász

Infostart / InfoRádió

Lakhatási krízisprogramjával 181 családot támogatott a Katolikus Karitász 2025-ben, ezzel több mint 600 ember lakhatási biztonságának megőrzéséhez járult hozzá. A kezdeményezés folytatódik idén is.

A program nem pénzbeli támogatást jelent, hanem tárgyi és szolgáltatás jellegű segítséget. A krízisprogramban részt vevő családok kiválasztása minden esetben meghatározott szakmai rend szerint történik. Környezettanulmány, szociális intézmények ajánlása és az egyházmegyei karitászhálózat jelzései alapján jut el a támogatás azokhoz, akik valóban krízishelyzetbe kerültek.

Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója közölte: a rezsihátralék, a lakbértartozás, a tarthatatlan lakáskörülmények mögött sokszor hosszú ideje hordozott terhek húzódnak meg, ezért a program legnagyobb ereje az elkötelezett szociális munkában rejlik: abban a figyelemben, kitartásban és szakmai jelenlétben, amely nemcsak enyhíti a válságot, hanem utat nyit a rendezettebb élet felé is.

A LAK6 elnevezésű program elindítása óta több mint 4200 esetben segített, összesen több mint 400 millió forint értékben.

A támogatási formák között szerepel a közüzemi és lakhatási hátralékok rendezéséhez nyújtott segítség, lakhatásmegtartó támogatások biztosítása, sürgős helyreállítási munkák elvégzése, valamint speciális lakókörnyezet kialakítása is. A program idén folytatódik.

A Katolikus Karitász kommunikációs ágazati vezetője az InfoRádióban elmondta: rászorultsági alapon lehet bekerülni a programba. Mindig sokkal több a kérvényező, mint amennyi személynek, családnak segíteni tudnak. Szabados Edina hozzátette: a Katolikus Karitász munkatársai rendszerint felveszik a kapcsolatot a szociális intézményekkel, a családsegítőkkel, a gyermekjóléti központokkal, és a jövedelmi szempontokat is figyelembe véve az adott egyházmegyei karitász központban döntik el, hogy konkrétan kik részesülhetnek támogatásban.

Mint fogalmazott, ilyen esetekben nagyon sokszor

előnyt élveznek azok a családok, amelyeknél felmerül annak a kockázata, hogy a gyermekek esetleg a lakhatási körülmények között kiemelésre kerülhetnének a családból.

Jelenleg is folyamatban van egy olyan ügyük, hogy már kikerültek állami gondozásba a gyermekek, viszont annyira kitartó és közreműködő az édesanya, hogy jelentkezett a programba. Hamarosan megkezdődhetnek a felújítási munkálatok a házán, hogy minél előbb visszakerülhessenek hozzá a gyermekei.

Szabados Edina szerint ez egy jó példa a szociális intézmények hatékony összefogására. A Katolikus Karitász abban érdekelt, hogy minél több ilyen történet legyen, de hozzátette, az sem mindegy, hogy a rászorulók mennyit tesznek hozzá ehhez a programhoz. Szerencsére sok olyan ember van az érintettek között, akik nagyon motiváltak.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

első intézkedések

Azbesztkatasztrófa Szombathelyen – drámai információkat osztott meg a polgármester
Itt van a leköszönő kormány utolsó, és az új kabinet első veszélyhelyzete: Szombathelyen százezer tonna kőzúzalékról derült ki, hogy osztrák bányákból származó azbesztet tartalmaz, amely az utakról a levegőbe kerülve súlyosan veszélyes az emberi egészségre. A településen rendkívüli intézkedéseket vezettek be – nyilatkozta Nemény András polgármester az InfoRádió kérdésére. A baj nagyon nagy, egyes helyeken az azbeszttartalom százszorosa, vagy ennél is nagyobb a megengedett mértéknek.
Készülnek a legrosszabbra az amerikaiak: csillagászati áron érkeznek a Trump nevét viselő új csatahajók

Az Egyesült Államok Haditengerészete 17 milliárd dollárt kért a 2028-as pénzügyi évre az első Trump-osztályú csatahajó, a USS Defiant (BBG-1) megépítésére. A program a hidegháború óta az egyik legköltségesebb felszíni hadihajó-fejlesztés. Célja, hogy a nagyhatalmi rivalizálás korában helyreállítsa az elveszített cirkálóképességet - tudósított az Army Recognition.

Nem vesztegetik az időt: máris elzavartak a keretből három diósgyőri focistát

Miután a hétvégén biztossá vált a Diósgyőr másodosztályba való kiesése, a klubvezetés azonnal megkezdte a jövő évi csapat kialakítását.

Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

