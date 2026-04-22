Lakhatási krízisprogram: több mint 600 embernek segített a Katolikus Karitász

A program nem pénzbeli támogatást jelent, hanem tárgyi és szolgáltatás jellegű segítséget. A krízisprogramban részt vevő családok kiválasztása minden esetben meghatározott szakmai rend szerint történik. Környezettanulmány, szociális intézmények ajánlása és az egyházmegyei karitászhálózat jelzései alapján jut el a támogatás azokhoz, akik valóban krízishelyzetbe kerültek.

Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója közölte: a rezsihátralék, a lakbértartozás, a tarthatatlan lakáskörülmények mögött sokszor hosszú ideje hordozott terhek húzódnak meg, ezért a program legnagyobb ereje az elkötelezett szociális munkában rejlik: abban a figyelemben, kitartásban és szakmai jelenlétben, amely nemcsak enyhíti a válságot, hanem utat nyit a rendezettebb élet felé is.

A LAK6 elnevezésű program elindítása óta több mint 4200 esetben segített, összesen több mint 400 millió forint értékben.

A támogatási formák között szerepel a közüzemi és lakhatási hátralékok rendezéséhez nyújtott segítség, lakhatásmegtartó támogatások biztosítása, sürgős helyreállítási munkák elvégzése, valamint speciális lakókörnyezet kialakítása is. A program idén folytatódik.

A Katolikus Karitász kommunikációs ágazati vezetője az InfoRádióban elmondta: rászorultsági alapon lehet bekerülni a programba. Mindig sokkal több a kérvényező, mint amennyi személynek, családnak segíteni tudnak. Szabados Edina hozzátette: a Katolikus Karitász munkatársai rendszerint felveszik a kapcsolatot a szociális intézményekkel, a családsegítőkkel, a gyermekjóléti központokkal, és a jövedelmi szempontokat is figyelembe véve az adott egyházmegyei karitász központban döntik el, hogy konkrétan kik részesülhetnek támogatásban.

Mint fogalmazott, ilyen esetekben nagyon sokszor

előnyt élveznek azok a családok, amelyeknél felmerül annak a kockázata, hogy a gyermekek esetleg a lakhatási körülmények között kiemelésre kerülhetnének a családból.

Jelenleg is folyamatban van egy olyan ügyük, hogy már kikerültek állami gondozásba a gyermekek, viszont annyira kitartó és közreműködő az édesanya, hogy jelentkezett a programba. Hamarosan megkezdődhetnek a felújítási munkálatok a házán, hogy minél előbb visszakerülhessenek hozzá a gyermekei.

Szabados Edina szerint ez egy jó példa a szociális intézmények hatékony összefogására. A Katolikus Karitász abban érdekelt, hogy minél több ilyen történet legyen, de hozzátette, az sem mindegy, hogy a rászorulók mennyit tesznek hozzá ehhez a programhoz. Szerencsére sok olyan ember van az érintettek között, akik nagyon motiváltak.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.