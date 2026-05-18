Businessman holding smartphone and showing holographic graphs and stock market statistics lost profits. Concept of growth planning and business strategy. Display of bad economy form digital screen.
Nyitókép: A. Martin UW Photography/Getty Images

Számok – Mintha nem lenne túl jó bőrben az orosz gazdaság

Infostart / MTI

Az orosz gazdaság teljesítménye 0,2 százalékkal zsugorodott az első negyedévben éves szinten – áll a statisztikai hivatal jelentésében.

A gazdaságfejlesztési minisztérium 0,3 százalékos, az orosz jegybank ennél nagyobb, 0,5 százalékos gazdasági visszaeséssel számolt a március végével záródott három hónapra. Mindkettő szerint komolyan gyengítette a GDP-t, hogy az idei első negyedévben három munkanappal kevesebb volt, mint egy éve, illetve hogy a szokatlanul hideg időjárás visszafogta az építőipar teljesítményét.

A jegybank megjegyezte, hogy a folyó második negyedévben három munkanappal több lesz, mint egy évvel korábban, a GDP pedig várhatóan 0,9 százalékkal nő éves összevetésben.

Az orosz GDP-növekedés 1 százalékra lassult tavaly a 2024. évi 4,9 százalékról.

Az idei évre a gazdaságfejlesztési minisztérium 0,4 százalékos, a jegybank 0,5-1,5 százalékos gazdasági növekedés vár.

„Sok mindenben hazudott" – Magyar Péter újra kiállt Sulyok Tamás államfő ellen
„Magyarországnak viszont olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű. A legszegényebbhez és a legelesettebbhez is.”
 

Több autós egyesület is a tiltakozik a július 1-jétől érvénybe lépő új parkolási rendszer ellen. Az új rendelet szerintük jelentősen megnehezítheti a parkolási díjak szabályos megfizetését, és leginkább azokat érinti rosszul mindez, akik nem rendelkeznek okostelefonnal, vagy nem használják a digitális fizetési megoldásokat – mondta Legin István, a Zöldutat a Közlekedőknek Egyesület elnöke az InfoRádióban.
Újabb fenyegetések jöttek Trumptól - Mi történik a tőzsdéken?

Az iráni helyzet körüli fejlemények továbbra is jelentősen befolyásolják a hangulatot a piacokon. Hétvégén Donald Trump újabb fenyegetéseket intézett az ország felé, mondván, hogy ketyeg az óra Irán számára, és semmi nem fog belőlük maradni, ha nem sikerül gyorsan megállapodni. A gond csak az, hogy a két fél közötti tárgyalásokban továbbra sem látszik érdemi előrelépés. A tőzsdéken viszont romlik a hangulat a feszültségek kiújulása miatt, Ázsiában határozott esést lehetett látni a ma reggeli kereskedésben, és Európában is gyengén kezdődik a hét.

Tízezrek nyara került veszélybe az állami támogatás megszűnése miatt: így húzzák le a kétségbeesett családokat

Az államilag támogatott napközis táborok tavalyi megszüntetése miatt idén nyáron több tízezer új jelentkező jelenik meg a piacon.

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Iranian media reports the US has not made concrete concessions in response to Tehran's latest proposals.

