Számok – Mintha nem lenne túl jó bőrben az orosz gazdaság

A gazdaságfejlesztési minisztérium 0,3 százalékos, az orosz jegybank ennél nagyobb, 0,5 százalékos gazdasági visszaeséssel számolt a március végével záródott három hónapra. Mindkettő szerint komolyan gyengítette a GDP-t, hogy az idei első negyedévben három munkanappal kevesebb volt, mint egy éve, illetve hogy a szokatlanul hideg időjárás visszafogta az építőipar teljesítményét.

A jegybank megjegyezte, hogy a folyó második negyedévben három munkanappal több lesz, mint egy évvel korábban, a GDP pedig várhatóan 0,9 százalékkal nő éves összevetésben.

Az orosz GDP-növekedés 1 százalékra lassult tavaly a 2024. évi 4,9 százalékról.

Az idei évre a gazdaságfejlesztési minisztérium 0,4 százalékos, a jegybank 0,5-1,5 százalékos gazdasági növekedés vár.