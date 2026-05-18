2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Hrisztijan Mickoszki észak-macedóniai kormányfõ tárgyal Ohridban 2024. szeptember 27-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktoron köszörüli a nyelvét az északmacedón ellenzék vezetője

Infostart / MTI

Matrjoska babákhoz hasonlította Orbán Viktor volt magyar miniszterelnököt, Aleksandar Vucic szerb elnököt és Hrisztijan Mickoszki északmacedón kormányfőt Venko Filipcse, az északmacedón ellenzéki Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) vezetője a Nova.rs ellenzéki szerb hírportálnak adott interjúban.

Az északmacedón ellenzéki politikus szerint a hasonlat azért helytálló, mert a babákhoz hasonlóan fog egymás után megdőlni ezeknek a politikusoknak a hatalma. Orbán Viktor választási veresége után Aleksandar Vucic és Hrisztijan Mickoszki veresége is várható – magyarázta. „Az első már elesett, most ez a kettő következik” – vélekedett.

Az északmacedón, szerb és magyar politikai és gazdasági összefonódásokat hónapok óta vizsgáló SDSM politikusa az interjúban hosszan beszélt arról, hogy az Orbán-kormányhoz köthető pénzügyi és politikai kapcsolatrendszer Észak-Macedóniában is lelepleződhet.

Venko Filipcse bírálta a Szkopje és Budapest közötti gazdasági megállapodásokat is. Kijelentette, hogy

Hrisztijan Mickoszki kormánya „átláthatatlan” szerződéseket kötött Magyarországgal, amelyekkel szerinte egymilliárd eurós adósságba taszította az országot.

Az SDSM vezetője szerint a magyar kormány által felvett kínai hitelek és az Észak-Macedóniának nyújtott kölcsönök között közvetlen összefüggés van. Emlékeztetett arra is, hogy Magyar Péter miniszterelnök a Kínával kapcsolatos nemzetközi szerződések felülvizsgálatát helyezte kilátásba, így szerinte az északmacedón vonal is kiderül majd.

„Ezt a hálózatot nem tegnap kezdtük el feltárni. Már hónapok óta derítjük fel, és minden újabb nap újabb bizonyítékokat szolgáltat” – magyarázta Venko Filipcse. Mint mondta, Észak-Macedóniának korábban minimális együttműködése volt Magyarországgal, ám az utóbbi két évben szinte napi szinten jelentettek be újabb közös projekteket a médiában, az energetikában, a vasútban, a távközlésben, a pénzügyi szektorban. „Hónapok óta figyelmeztetünk arra is, hogy mindez le fog állni. Nyilvánvalóan a kormány sem számított Orbán bukására” – fogalmazott.

Észak-Macedóniában a legutóbb 2024. május 8-án tartottak parlamenti választást, amelyet a 2017 óta kormányzó szociáldemokraták elveszítettek. A Hrisztijan Mickoszki vezette konzervatív Belső Macedón Forradalmi Szervezet-Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE) a 120 fős törvényhozásban 58 helyet szerzett meg.

„Sok mindenben hazudott" – Magyar Péter újra kiállt Sulyok Tamás államfő ellen
„Magyarországnak viszont olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű. A legszegényebbhez és a legelesettebbhez is.”
 

Bajba kerülhetnek az okostelefon nélküli autósok – tiltakozás az új parkolási rendszer ellen

Több autós egyesület is a tiltakozik a július 1-jétől érvénybe lépő új parkolási rendszer ellen. Az új rendelet szerintük jelentősen megnehezítheti a parkolási díjak szabályos megfizetését, és leginkább azokat érinti rosszul mindez, akik nem rendelkeznek okostelefonnal, vagy nem használják a digitális fizetési megoldásokat – mondta Legin István, a Zöldutat a Közlekedőknek Egyesület elnöke az InfoRádióban.
Ez nagyon kínos: hatalmas robbanással csapódott a földnek Amerika két E/A-18R Growler vadászgépe

Ez nagyon kínos: hatalmas robbanással csapódott a földnek Amerika két E/A-18R Growler vadászgépe

Idahóban tartott az amerikai haditengerészet légibemutatót, ezen egy kínos baleset borzolta a kedélyeket, két E/A-18G Growler semmisült meg az incidens során – közölte a The War Zone (TWZ).

Iszonyú árat fizetünk az olcsó tankolásért: évtizedekig nyöghetjük a rejtett költségeket, mindenkinek fájni fog

Iszonyú árat fizetünk az olcsó tankolásért: évtizedekig nyöghetjük a rejtett költségeket, mindenkinek fájni fog

A kormány egy trükkös megoldással, a stratégiai biztonsági tartalék felhasználásával tartja fenn az üzemanyagok hatósági árát.

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Iranian media reports the US has not made concrete concessions in response to Tehran's latest proposals.

2026. május 18. 08:12
Szakadékba zuhant egy fiatal motoros, már nem tudták megmenteni
2026. május 18. 08:01
A levegőben ütközött két F-18-as vadászgép, összeakadva pörögtek a becsapódásig – videó
