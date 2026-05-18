Orbán Viktoron köszörüli a nyelvét az északmacedón ellenzék vezetője

Az északmacedón ellenzéki politikus szerint a hasonlat azért helytálló, mert a babákhoz hasonlóan fog egymás után megdőlni ezeknek a politikusoknak a hatalma. Orbán Viktor választási veresége után Aleksandar Vucic és Hrisztijan Mickoszki veresége is várható – magyarázta. „Az első már elesett, most ez a kettő következik” – vélekedett.

Az északmacedón, szerb és magyar politikai és gazdasági összefonódásokat hónapok óta vizsgáló SDSM politikusa az interjúban hosszan beszélt arról, hogy az Orbán-kormányhoz köthető pénzügyi és politikai kapcsolatrendszer Észak-Macedóniában is lelepleződhet.

Venko Filipcse bírálta a Szkopje és Budapest közötti gazdasági megállapodásokat is. Kijelentette, hogy

Hrisztijan Mickoszki kormánya „átláthatatlan” szerződéseket kötött Magyarországgal, amelyekkel szerinte egymilliárd eurós adósságba taszította az országot.

Az SDSM vezetője szerint a magyar kormány által felvett kínai hitelek és az Észak-Macedóniának nyújtott kölcsönök között közvetlen összefüggés van. Emlékeztetett arra is, hogy Magyar Péter miniszterelnök a Kínával kapcsolatos nemzetközi szerződések felülvizsgálatát helyezte kilátásba, így szerinte az északmacedón vonal is kiderül majd.

„Ezt a hálózatot nem tegnap kezdtük el feltárni. Már hónapok óta derítjük fel, és minden újabb nap újabb bizonyítékokat szolgáltat” – magyarázta Venko Filipcse. Mint mondta, Észak-Macedóniának korábban minimális együttműködése volt Magyarországgal, ám az utóbbi két évben szinte napi szinten jelentettek be újabb közös projekteket a médiában, az energetikában, a vasútban, a távközlésben, a pénzügyi szektorban. „Hónapok óta figyelmeztetünk arra is, hogy mindez le fog állni. Nyilvánvalóan a kormány sem számított Orbán bukására” – fogalmazott.

Észak-Macedóniában a legutóbb 2024. május 8-án tartottak parlamenti választást, amelyet a 2017 óta kormányzó szociáldemokraták elveszítettek. A Hrisztijan Mickoszki vezette konzervatív Belső Macedón Forradalmi Szervezet-Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE) a 120 fős törvényhozásban 58 helyet szerzett meg.