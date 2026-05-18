Csillagászati államháztartási hiányadatot közölt a Magyar Nemzeti Bank

A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó finanszírozási igénye 4964 milliárd forint, a GDP 5,6 százaléka volt a március végén záruló egy évben – jelentette hétfőn a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Az első negyedévében államháztartás nettó finanszírozási igénye 2130 milliárd forintot a negyedéves GDP 10,9 százalékát tette ki.

A devizában fennálló bruttó államadósság a GDP év végi 24,0 százalékáról 25,7 százalékára nőtt.

Az államháztartás alszektorai közül a központi kormányzat nettó finanszírozási igénye 2452 milliárd forint, a helyi önkormányzatok finanszírozási képessége 291 milliárd forint, a társadalombiztosítási alapoké pedig 32 milliárd forint volt.

Az államháztartás pénzügyi eszközeinek nem konszolidált állománya március végén a GDP 34,6 százalékát, nem konszolidált kötelezettségei a GDP 90,9 százalékát tették ki, így nettó pénzügyi adósság a GDP 56,3 százalékát érte el. Az államháztartás bruttó, konszolidált, névértéken számított adósságából 2026 első negyedévének végén 60 833 milliárd forintot tettek ki az hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, 7472 milliárd forintot a felvett hitelek és 707 milliárd forintot a betétek. Az adósságállományon belül 22 773 milliárd forint (33,0 százalék) volt a devizában denominált tartozás, a külföldi hitelezőkkel szemben 25 199 milliárd forint, a belföldi szektorokkal szemben pedig 43 813 milliárd forint tartozás állt fent - közölte az MNB.