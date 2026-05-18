2026. május 18. hétfő
Orbán Anita külügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalásról tett bejelentést Orbán Anita

Infostart / MTI

A magyar diplomácia vezetője közölte: mindkét fél kijelölte a tárgyalódelegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek.

A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter hétfőn, Facebook-bejegyzésében azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon keresztüli egyeztetésükön.

A magyar diplomácia vezetője közölte: mindkét fél kijelölte a tárgyalódelegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi, megnyugtató rendezéséhez – fűzte hozzá.

„Bízom benne, hogy a párbeszéd konstruktív és eredményes lesz, és a tárgyalások rövid időn belül kézzelfogható előrelépést hoznak a kárpátaljai magyar közösség számára. A delegációknak ehhez sok sikert és eredményes munkát kívánok” – fogalmazott Orbán Anita.

Ukrán fél

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a tárca hivatalos honlapján számolt be arról, hogy a hétvégén „konstruktív és tartalmas telefonbeszélgetést” folytatott Orbán Aintával, Magyarország külügyminiszterével, amelynek során megállapodtak abban, hogy még ezen a héten megrendezik az ukrán-magyar szakértői konzultációk következő fordulóját, hogy „gyakorlati és hatékony megoldásokat találjunk a Kárpátalja megyei magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan”.

Andrij Szibiha megköszönte kollégájának a magyar kormány „elvi és gyors reagálását" a legutóbbi Ukrajna ellen végrehajtott orosz csapásokra és megerősítette: országa készen áll arra, hogy haladéktalanul új, kölcsönösen előnyös lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban.

„Készek vagyunk együttműködni Magyarország új kormányával a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsuk a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat országaink között” – fogalmazott Szibiha.

Az ukrán külügyi tárca vezetőjének tájékoztatása szerint még ezen a héten megrendezik az ukrán-magyar szakértői konzultációk következő fordulóját, hogy „gyakorlati és hatékony megoldásokat találjunk a Kárpátalja megyei magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan, amelyek mindkét ország, mind pedig a kétoldalú kapcsolataink számára hasznosak lesznek”.

Andrij Szibiha közlése szerint a telefonbeszélgetés során felvetette, hogyan lehet mihamarabb Ukrajna az Európai Unió tagja, és megerősítette, hogy országa készen áll a tárgyalási klaszterek mielőbbi megnyitására.

"Magyarországnak viszont olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű. A legszegényebbhez és a legelesettebbhez is."
 

Orbán Anita arról adott hírt, hogy tárgyalások kezdődnek a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezésére Ukrajnával.

