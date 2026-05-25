Megoldódott a gond a MÁV-nál

Nagy szükség lesz a nemzetközi szövetség jóindulatára és reális helyzetértékelésére, akkor lehet abban reménykedni, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott megkapja a szabadkártyát a jövő évi vb-re – mondta az InfoRádióban Hajdu János. Mint fogalmazott, jó lenne nyerni egy kis időt, mert jó játékosokból áll a magyar csapat, és ha kedvező döntés születik, akkor vb-meccsek is bekerülhetnének a fejlesztő programba.