Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Súlyos éjszakáról számoltak be az oroszok

Infostart / MTI

Kétszer érte ukrán rakétatámadás Belgorodot és környékét az éjjel – közölte a régió operatív törzse hétfőn a Max messengeren.

Egy lakost kórházba kellett szállítani a sérülései miatt. Az energetikai objektumokat ért támadások miatt fennakadások keletkeztek az áram- és vízellátásban.

A belgorodi régióban lévő Grajvoronban egy férfi helyszínen életét vesztette, amikor a gépkocsiját dróncsapás érte.

A donyecki régióban lévő Horlivkában öt civil megsebesült és több lakóházban károk keletkeztek. Donyeck városban egy férfi megsérült dróncsapás következtében.

Kurszk megye légterében az elmúlt nap folyamán a helyi hatóságok szerint 101 drónt semmisítettek meg, a régió 108 tüzérségi belövést kapott. A brajszki régióban lévő Belaja Berjoza községet sorozatvetőből lőtte az ukrán fél. Több lakóház megsérült.

Jaroszlavlban dróntámadások miatt átmenetileg lezárták a Moszkvába vezető utat.

Az orosz védelmi minisztérium hétfő reggeli közleménye szerint a légvédelem 173 ukrán repülőgéptípusú drónt fogott el és semmisített meg 14 régió felett. A RIA Novosztyi hírügynökség a tárca adatait összesítve azt írta, hogy az elmúlt héten legkevesebb 3897 ilyen repülőszerkezetet lőttek le.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a „kijevi rezsim háborús bűnei” ügyében illetékes nagykövete az Izvesztyija című lapban hétfőn megjelent interjújában azt mondta, hogy Európának az Oroszországgal folytatandó tárgyalások során elkerülhetetlenül el kell majd ismernie a „kijevi rezsim háborús bűneit”. A diplomata szerint ez a kérdés az egyik legfontosabb téma lesz, mert a nemzetközi humanitárius jog és az ahhoz tartozó egyezmények vagy mindenki számára kötelezőek, vagy pedig „a szőnyeg alá söprik” őket.

Airbus-pillanat vagy digitális pénznyelő? – Európa 20 milliárd eurós AI-fogadása

Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp

Figyelem! Már élesek az új, szupermodern traffipaxok: nem elég a kameránál lassítani, sokszázezres bírság érkezhet

Rubio says 'solid' Iran deal may come on Monday

