2026. április 19. vasárnap Emma
Sign a house sale agreement
Nyitókép: xijian/Getty Images

Elemző: zárul az olló, de még nincs meghatározott irány az albérletáraknál

Infostart / InfoRádió

Márciusban országosan és a fővárosban egyaránt 1,6 százalékkal nőttek az átlagos albérleti díjak havi összehasonlításban. Budapesten 255 ezer forint a havi medián bérleti díj, 200 ezer forint alatt nagyon nehéz bérleményt találni – mondta az InfoRádióban az ingatlan.com vezető elemzője, Balogh László.

Márciusban ismét gyorsulni kezdett az albérletárak emelkedése. A növekedés mértéke az Ingatlan.com számai szerint mind országosan, mind pedig Budapesten 1,6 százalék volt februárhoz képest. Éves összevetésben is az országos lakbérek 2,4 százalékkal, Budapesten pedig 6,3 százalékkal drágultak.

Ezzel kapcsolatban Balogh László, az Ingatlan.com vezető elemzője elmondta: úgy tűnik, mintha az elmúlt hónapokban „rángatóznának” az albérletárak, februárban ugyanis 0,1 százalékkal csökkentek havi szinten a fővárosban, és országosan pedig fél százalékkal emelkedtek; ehhez képest a jelenlegi árváltozás egyértelmű növekedésnek felel meg.

Ennek két fő oka van:

  1. az Otthon Start program még mindig sok bérlőt szív ki az albérletpiac keresleti oldaláról
  2. mivel az ingatlanok árnövekedése is lassult és a bérleti díjak éves árnövekedése is fékeződik, ezért a befektetők már kétszer is meggondolják, hogy milyen ingatlant vásárolnak kiadási, bérbeadási céllal, ez pedig csökkenti az albérletpiac kínálati utánpótlását.

És hiába csökken a kereslet, a kínálat sem nő olyan mértékben, ami bizonyos hónapokban a bérleti díj csökkenését, bizonyos hónapokban annak növekedését okozza, vagyis még nem alakult ki egy olyan irány, ami egyértelműen meghatározná az albérletpiac trendjeit – fogalmazott az elemző. Azt viszont általánosan jellemzőnek látja az adatok alapján, hogy az éves árnövekedési tempó mérséklődik:

2024-ben és 2025-ben még 10-11 százalékos volt, ami 2026-ra 5-6 százalékra mérséklődött”

– ecsetelte Balogh László.

Az árakról szólva elmondta: Budapesten 255 ezer forint a medián bérleti díj, ami például a szeptemberi 260 ezer forintos medián árhoz képest 5 ezer forintos csökkenést jelent, miközben a bérleti díjak összességében emelkedtek. Ebből az következik, hogy a legolcsóbb és a legdrágább kerületek árszintjei mintha közelebb kerülnének egymáshoz, mintha zárulna az albérletároló.

A legolcsóbb városrész Csepel, ahol 200 ezer forint az átlagos bérleti díj, a legdrágább pedig most az V. kerület, ahol a 350 ezer forintot is meghaladják az átlagos bérletárak. Ez a bérbeadók helyzetét is nehezíti Balogh László szerint, a bérlők pedig viszonylag kényelmes helyzetben tudnak keresgélni, mert 200 ezer forint alatt ugyan nem nagyon lehet már találni kiadó lakást, de 300 ezer forintnál drágábban nehéz bérbe adni egy lakást, így préselődnek össze az albérletárak.

Az albérletárolló zárulása nemcsak Budapesten figyelhető meg az Ingatlan.com adatai szerint, hanem a vármegyeszékhelyeken is.

  • Debrecenben például már csak 220 ezer forint az átlagos bérleti díj, néhány hónappal ezelőtt ez volt már 240 ezer forint is.
  • Győr, Székesfehérvár vagy Szeged a 200 ezer forintos árszintet közelíti vagy meg is haladja, miközben a legolcsóbb albérletárakkal rendelkező vármegyeszékhelyek közé Békéscsaba, Miskolc vagy Szekszárd tartozik, itt 110-120-130 ezer forintos albérletárakkal találkozhatnak a bérlők.

Ez azt is jelenti, hogy az átlagárakat tekintve kevés vármegyeszékhelyen van 200 ezer forint fölötti albérlet, százezer forint alatt viszont már egyetlen egy regionális központban sem lehet kiadó lakást bérelni, tehát egyfajta albérletárolló-záródás ebből a szempontból is megfigyelhető Magyarország nagyvárosaiban – mutatott rá Balogh László.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

Veszélyezteti a hazai erdőket a rezsicsökkentés és a pazarló fatüzelés - áll egy ELTE-tanulmányban

Veszélyezteti a hazai erdőket a rezsicsökkentés és a pazarló fatüzelés - áll egy ELTE-tanulmányban
Súlyos ellátási hiányt és természetvédelmi károkat okozhat Magyarországon a lakossági tűzifa-felhasználás jelenlegi szintje – derül ki az ELTE TTK kutatóinak legfrissebb tanulmányából. A szakemberek szerint a fűtési célú fafelhasználás fenntarthatatlan, és csak radikális energiahatékonysági programokkal kerülhető el az erdők túlhasználata.
 

Változás jön Magyar Péter mentelmi ügyében - mondja az alkotmányjogász

Változás jön Magyar Péter mentelmi ügyében - mondja az alkotmányjogász

Magyar Péter, a választásokon győztes Tisza Párt elnöke bejelentette, hogy összeférhetetlenség miatt lemond európai parlamenti (EP) mandátumáról, és a magyar Országgyűlésben folytatja munkáját. A döntés értelmében a politikus mentelmi jogára vonatkozó szabályok is megváltoznak.
 

Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
Elpattant a húr az Egyesült Államokban: minden hidat és erőművet megsemmisítő csapás jöhet Iránban

Elpattant a húr az Egyesült Államokban: minden hidat és erőművet megsemmisítő csapás jöhet Iránban

Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialon közzétett bejegyzésében azzal vádolta Iránt, hogy a Hormuzi-szorosban leadott lövésekkel megsértette a tűzszüneti megállapodást. Trump szerint az USA "nagyon korrekt és ésszerű" ajánlatot tett Teheránnak, amelyet reményei szerint elfogadnak. Az elnök azzal fenyegetőzött, hogy amennyiben Irán nem fogadja el a feltételeket, az Egyesült Államok megsemmisíti az ország összes erőművét és hídját.

Retteghet Donald Trump: közeleg a nap, amikor teljesen megbéníthatják az elnök hatalmát az Egyesült Államokban

Retteghet Donald Trump: közeleg a nap, amikor teljesen megbéníthatják az elnök hatalmát az Egyesült Államokban

A közelgő amerikai félidős választásokon a demokratáknak jó esélyük van visszaszerezni a kongresszusi többséget a népszerűtlen Donald Trumppal és a gazdasági nehézségekkel küzdő republikánusokkal szemben.

US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

In a post on his Truth Social platform, the president says the US will hit Iran's power plants and bridges if a deal isn't reached.

