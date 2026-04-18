2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
Boldog házaspár a családi ház közelében, melynek a tetején napelemek vannak.Getty Images/Halfpoint Images
Nagy a szakadék a legolcsóbb és a legdrágább települések között – ingatlanárak az agglomerációban

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Az elmúlt hónapokban Budapest környékén jelentősen erősödött a kereslet a családi házak iránt, amelyek kevésbé drágultak a panel- és téglalakásokhoz képest – mondta az InfoRádióban a zenga.hu elemzési vezetője. Futó Péter ugyanakkor megjegyezte, hogy árakban és az alapterületet illetően is nagy különbségek vannak az agglomeráció keleti és nyugati része között.

A budapesti agglomeráció uralja a családi házak piacát, az ilyen típusú eladásra hirdetett ingatlanok csaknem egynegyede Pest vármegyében található, az átlagár pedig 95 millió forint – derült ki a zenga.hu adataiból. A hirdetési portál elemzési vezetője az InfoRádióban azt mondta, az elmúlt hónapokban érdekes trend volt megfigyelhető a lakáspiacon, ugyanis az egy évvel ezelőtti időszakhoz képest jelentősen erősödött a kereslet a családi házak iránt. Ennek fő okaként azt említette meg, hogy a családi házak kevésbé drágultak a lakásokhoz képest.

Futó Péter tájékoztatása szerint a panellakások esetében egy év alatt 34 százalékkal mentek feljebb az árak, míg a téglalakásoknál 19 százalékkal. Ezzel szemben a hazai családi házak átlagára csak 12 százalékkal emelkedett a 2025-ös adatokhoz képest. Ez azt jelenti, hogy ha valaki most tégla- vagy panellakás eladásából szeretne családi házat venni, akkor jóval nagyobb alapterületre, jóval több négyzetméterre elegendő az erre rendelkezésre álló összeg, mint egy évvel ezelőtt. Ez akár egy plusz szobát is jelenthet. Kiemelte, hogy jelenleg nemcsak kínálatban, hanem a keresések számában is a budapesti agglomeráció áll a vezető helyen a családi házak tekintetében. Az elemző elmondta:

jelenleg Budapest környékén hatból öt keresés családi házat érint, ami azt jelenti, hogy az ingatlanok iránt érdeklődők több mint 80 százaléka ezt a típust keresi.

Futó Péter arra is kiért, hogy jelenleg Pest vármegyében 800 ezer forintos medián négyzetméterárakkal lehet találkozni, az átlagár 95 millió forint. Ha valaki a fővárostól kicsit távolabb is szívesen lakna, és adott esetben felújítandó házat keres, akkor már 50 millió forintért is van kínálat.

Ha pedig felújított vagy újszerű családi ház szerepel a kívánságlista élén, akkor 125 millió forintos középértékkel kell számolni. A zenga.hu elemzési vezetője felhívta a figyelmet, hogy a fővárostól nyugatra és északnyugatra található települések jellemzően drágábbak.

A legdrágább családi házak Budaörsön vannak, ahol 1,3 millió forintos átlag négyzetméterárakkal találkozhatnak az érdeklődők,

de Nagykovácsi, Törökbálint, Szentendre vagy Budakalász is a legdrágább agglomerációs települések közé sorolható.

A budapesti agglomerációhoz 80 település tartozik, amelyeket egyesével vizsgáltak meg a zenga.hu elemzői. Egyebek mellett arra jutottak, hogy

ha valaki olcsóbban szeretne családi házat vásárolni, akkor érdemes inkább a fővárostól délkeletre keresgélnie, például Ócsán már 700 ezer forintos átlag négyzetméteráron is lehet családi házat találni.

Az agglomeráción belül nyugaton, északnyugaton nemcsak a négyzetméterár magasabb, hanem az alapterület is nagyobb.

A zenga.hu jelenlegi kínálatában 140 négyzetméteres a családi házak átlag alapterülete az országos összevetésben. Budapest könyékén ez kicsit nagyobb, 150 négyzetméter, de a nyugati, északnyugati agglomerációban már jellemzően 170-180 négyzetméteres családi házak vannak, ami azt jelenti, hogy a nagyobb alapterület miatt mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik arrafelé szeretnének házat vásárolni.

Általában a Budapesttel nem határos, a fővárostól kicsit távolabb eső agglomerációs településeken lehet viszonylag olcsóbb családi házakat felfedezni, például Dunabogdányban, Sóskúton, Csörögön, Felsőpakonyban vagy Isaszegen. Futó Péter tájékoztatása szerint ezeken a településeken 700-800 ezer forint körüli négyzetméterárakra lehet számítani, és nagyjából ugyanez igaz a keleti agglomeráció egyes településeire is, mint például Szigethalom, Tahitótfalu vagy Pécel.

