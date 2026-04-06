2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Fiatal üzletember gondterhelten nézi egy laptop kijelzőjét egy irodában // Young casual businessman wearing glasses is sitting in front of his notebook holding his head pondering over his work. Office equipment and another computer is in front of him.
Nyitókép: Hinterhaus Productions/Getty Images

Megvan, mitől kell félnie a Z generációnak

Infostart

Az is kiderült, hogy a munkahelyen kiktől kell félniük az embereknek...

A Randstad friss adatai szerint globálisan 29 százalékkal csökkent a belépő szintű pozíciók száma a munkaerőpiacon. Ez drámai visszaesést jelent, éppen akkor, amikor a Z generáció próbál a munka világába belépni – írja a Portfolio.

Az egészségügyben ugyanakkor 13 százalékos növekedés látható. Az iparág a gyógyszeriparhoz hasonlóan stabilitást, hosszabb távú perspektívát kínál,

így sok fiatal számára jelenleg biztonságos menedéknek számít – teszik hozzá. Mindazonáltal ugyan a cégek 44 százaléka vár gazdasági növekedést 2026-ra, de csak 26 százalék tervez létszámbővítést. Az egészségügyben is visszafogott a toborzási szándék, miközben a cégek 60 százaléka vár gazdasági növekedést. Mint a cikkben olvasható, a vállalatok nem pótolják automatikusan a kilépőket és inkább automatizálnak.

A Randstad Hungary ügyvezetője, Baja Sándor hozzáteszi: nem a lojalitás hiánya miatt töltenek a Z generációsok átlagosan 1,1 évet egy munkahelyen, hanem mert nem látnak értelmezhető fejlődési utakat. Nem feltétlenül felfelé szeretnének haladni, hanem oldalirányban.

A lineáris karrierút (gyakornok, junior, középvezető, felsővezető) ugyanis mára elvesztette vonzerejét. A Z generációsok új készségeket szeretnének kipróbálni, projektről projektre ugrálni, változatos feladatokat vállalni.

A vezetőknek emiatt már a belépéskor meg kell mutatniuk, milyen fejlődési lehetőségek léteznek számukra – írja a Portfolio.

Hozzáteszik, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban látható, hogy az ügyfelek 54 százaléka az AI-t létszámcsökkentésre alkalmas eszköznek tekinti. A Z generáció 55 százaléka mindeközben már rendszeresen használja a mesterséges intelligenciát problémamegoldásra.

Attól a kollégától kell félni, aki hatékonyan tudja használni az AI-t

– fogalmazott Baja Sándor.

Mindemellett hozzáteszik a cikkben, hogy a magyar vezetők 89 százaléka szerint a Z generáció bérigényei irreálisak. Ugyanakkor a generáció olyan gazdasági környezetben próbál boldogulni, ahol gyorsabban emelkednek a lakhatási és megélhetési költségek, mint a bérek. A Randstad Hungary ügyvezetője úgy jellemzi a generációt, hogy ők gyakorlatiasabbak, földhözragadtabbak. A fiatalok 31 százaléka főállása mellett saját projektet is szeretne. Továbbá mint a cikkben olvasható,

ma már alapmodell a hibrid munkavégzés, jellemzően két-három nap irodai jelenléttel. Érdekes módon a Z generáció igényli is a személyes tanulást és kapcsolódást.

Peter Ahnesorg, a Roche Magyarország ügyvezető igazgatója kiemeli, hogy miközben a Z generáció hosszú távú hatást szeretne elérni, aközben türelmetlen is. Dúl Mária, a Nestlé Hungária Kft. HR-vezetője úgy fogalmaz pedig, hogy a Z generációsok gyorsabb tempót diktálnak és várnak el, mint amit a nagyvállalati működés jelenleg biztosítani tud. Hozzáteszi, nagy előnyt jelent ugyanakkor, hogy számukra teljesen természetes a mesterséges intelligencia használata, jelenlétük pedig kifejezetten inspiráló.

A Portfolio cikkében röviden szólnak a 1995 és 2012 között születettek, tehát a Z generációsok általános személyiségvonásairól is. Számukra alapelvárás a rugalmasság, a hagyományos, 9-től 5-ig tartó munkarendet többségük elavultnak tartja. Többségük már az első másfél évben előrelépést vár. Olyan munkahelyet keresnek, ahol pszichológiai biztonságban érzik magukat, a tekintélyelvű irányítás helyett mentoráló leadereket szeretnének. Ezen felül elvárják, hogy munkaidőn kívül ne zavarják őket e-mailekkel vagy telefonhívásokkal.

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Húsvéthétfő – egy nap életigenlésről, vízről, haddelhaddról, termékensyégről és egy nagy félreértésről

Immár kilenc éve, hogy négy nap most egyben munkaszünet a nagypéntek piros betűs ünneppé tétele által, de a „kötelező pihenésnél” természetesen ez az ünnep is több, igaz, a „vallás” húsvétja után a hétfő már „a népé”. 1936-ban is az volt, a Kádár-korszakban is, hivatalos, törvény általi munkaszüneti nappá viszont mindössze az ezredforduló tája óta vált húsvéthétfőn. Úgyhogy adunk is rá néhány tippet, miután jól kilocsolkodtuk magunkat!
Súlyos légicsapások érték Iránt, alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn

Bár Trump közeli tanácsadói, Jared Kushner és Steve Witkoff tárgyalásokat folytatnak az iráni megbízottakkal, vasárnap éjjel újabb súlyos légicsapások érték Iránt, többek között lakossági célpontokat. Ráadásul a korábban meghatározott ultimátum a Hormuzi-szoros újranyitására kedden lejár. Teherán eközben továbbra is az elrettentés politikáját követi, és minden további támadásra azonnali válaszcsapást ígért.

Hidegzuhany a devizapiacon: megreccsent a hazai fizetőeszköz

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Iran warns of 'devastating' retaliation after Trump's expletive-filled threats

Trump says he will strike Iran's power plants and bridges if the Strait of Hormuz is not open before an apparent deadline of 20:00 ET on Tuesday (01:00 BST Wednesday).

