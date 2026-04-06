Megvan, mitől kell félnie a Z generációnak

A Randstad friss adatai szerint globálisan 29 százalékkal csökkent a belépő szintű pozíciók száma a munkaerőpiacon. Ez drámai visszaesést jelent, éppen akkor, amikor a Z generáció próbál a munka világába belépni – írja a Portfolio.

Az egészségügyben ugyanakkor 13 százalékos növekedés látható. Az iparág a gyógyszeriparhoz hasonlóan stabilitást, hosszabb távú perspektívát kínál,

így sok fiatal számára jelenleg biztonságos menedéknek számít – teszik hozzá. Mindazonáltal ugyan a cégek 44 százaléka vár gazdasági növekedést 2026-ra, de csak 26 százalék tervez létszámbővítést. Az egészségügyben is visszafogott a toborzási szándék, miközben a cégek 60 százaléka vár gazdasági növekedést. Mint a cikkben olvasható, a vállalatok nem pótolják automatikusan a kilépőket és inkább automatizálnak.

A Randstad Hungary ügyvezetője, Baja Sándor hozzáteszi: nem a lojalitás hiánya miatt töltenek a Z generációsok átlagosan 1,1 évet egy munkahelyen, hanem mert nem látnak értelmezhető fejlődési utakat. Nem feltétlenül felfelé szeretnének haladni, hanem oldalirányban.

A lineáris karrierút (gyakornok, junior, középvezető, felsővezető) ugyanis mára elvesztette vonzerejét. A Z generációsok új készségeket szeretnének kipróbálni, projektről projektre ugrálni, változatos feladatokat vállalni.

A vezetőknek emiatt már a belépéskor meg kell mutatniuk, milyen fejlődési lehetőségek léteznek számukra – írja a Portfolio.

Hozzáteszik, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban látható, hogy az ügyfelek 54 százaléka az AI-t létszámcsökkentésre alkalmas eszköznek tekinti. A Z generáció 55 százaléka mindeközben már rendszeresen használja a mesterséges intelligenciát problémamegoldásra.

Attól a kollégától kell félni, aki hatékonyan tudja használni az AI-t

– fogalmazott Baja Sándor.

Mindemellett hozzáteszik a cikkben, hogy a magyar vezetők 89 százaléka szerint a Z generáció bérigényei irreálisak. Ugyanakkor a generáció olyan gazdasági környezetben próbál boldogulni, ahol gyorsabban emelkednek a lakhatási és megélhetési költségek, mint a bérek. A Randstad Hungary ügyvezetője úgy jellemzi a generációt, hogy ők gyakorlatiasabbak, földhözragadtabbak. A fiatalok 31 százaléka főállása mellett saját projektet is szeretne. Továbbá mint a cikkben olvasható,

ma már alapmodell a hibrid munkavégzés, jellemzően két-három nap irodai jelenléttel. Érdekes módon a Z generáció igényli is a személyes tanulást és kapcsolódást.

Peter Ahnesorg, a Roche Magyarország ügyvezető igazgatója kiemeli, hogy miközben a Z generáció hosszú távú hatást szeretne elérni, aközben türelmetlen is. Dúl Mária, a Nestlé Hungária Kft. HR-vezetője úgy fogalmaz pedig, hogy a Z generációsok gyorsabb tempót diktálnak és várnak el, mint amit a nagyvállalati működés jelenleg biztosítani tud. Hozzáteszi, nagy előnyt jelent ugyanakkor, hogy számukra teljesen természetes a mesterséges intelligencia használata, jelenlétük pedig kifejezetten inspiráló.

A Portfolio cikkében röviden szólnak a 1995 és 2012 között születettek, tehát a Z generációsok általános személyiségvonásairól is. Számukra alapelvárás a rugalmasság, a hagyományos, 9-től 5-ig tartó munkarendet többségük elavultnak tartja. Többségük már az első másfél évben előrelépést vár. Olyan munkahelyet keresnek, ahol pszichológiai biztonságban érzik magukat, a tekintélyelvű irányítás helyett mentoráló leadereket szeretnének. Ezen felül elvárják, hogy munkaidőn kívül ne zavarják őket e-mailekkel vagy telefonhívásokkal.