Nyomkövető oldal indult 12 tonna csoki megtalálására

Március végén tolvajok nyomtalanul lenyúltak 12 tonna KitKat csokoládét valahol Olaszország és Lengyelország között. A 413 793 darab csokit teherautóval indították útnak Olaszország középső részéről azzal a szándékkal, hogy Európa több pontján terítsék, de lengyelországi végcéljához soha nem érkezett meg. A cég szerint a teherautó és az áru is nyom nélkül eltűnt.

A gyártó azonban nem éri be a rendőrségi feljelentéssel, maga is kutat a szállítmány után - mégpedig a csokirajongók segítségével.

Létrehoztak egy „Stolen KitKat Tracker” oldalt. ahol az ember megadja a csoki papírján található kódot, és megtudhatja, az elmajszolt KitKat az eltűnt szállítmányból származik-e - írja a Telex.

Az ugyanakkor nem derül ki, számíthatnak-e nyomravezetői díjra a feltöltők, vagy éppen a rendőrség kopogtat majd náluk, ha kiderül: a lopott szállítmány egy darabját fogyasztották el.