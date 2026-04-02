A Vajda-Papír Kft. dunaföldvári üzeme a cég alapkõletételi ünnepségének napján, 2026. január 20-án. A magyarországi háztartási papírgyártás meghatározó szereplõje Norvégiából hazahozott profitjából építi új gyárát Dunaföldváron, a beruházást a kormány 25 milliárd forinttal támogatja.
A Vajda-Papír hatalmas, 40 milliárdos beruházásba kezd

A Vajda-Papír Csoport 3 éves, 40 milliárd forintos stratégiai beruházási programot indít. Az InfoRádió Vajda Attilát, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatóját kérdezte.

A Vajda-Papír Csoport 3 éves, 40 milliárd forintos stratégiai beruházási programot indít a hatékonyság, fenntarthatóság és kapacitásbővítés, valamint új piacok megszerzése érdekében – közölte a magyar családi tulajdonú társaság.

A vállalat közlése szerint ez a cég eddigi legnagyobb fejlesztési ciklusát, amely egyszerre bővíti gyártókapacitását, modernizálja technológiáit, fenntarthatóbbá teszi a működést és megerősíti régiós piaci pozícióját, új szintre emelve a vállalat versenyképességét és a magyar higiéniai papírgyártás ellátásbiztonságát.

A programmal a gyártókapacitás a harmadik év végére mintegy 40 százalékkal nő. A modern, hatékony technológiák biztosítják a stabil növekedést. A cég hazai és nemzetközi piaci pozícióinak erősödésével a foglalkoztatottak létszáma is nő – fogalmazott Vajda Attila, a Vajda-Papír Csoport alapító ügyvezetője.

Emlékeztetett: folyamatban van a Sofidel Hungary lábatlani háztartási papír üzletágának felvásárlása, a tranzakció pénzügyi zárása 2026 második negyedévében várható, a versenyhatósági engedélyek megszerzését követően.

Hangsúlyozta, hogy az akvizíció lehetővé teszi, hogy a Vajda-Papír szélesítse termékportfólióját, és tovább erősítse a régió ellátásbiztonságát. A tervezett felvásárlás után számítanak a több mint 170 lábatlani munkatárs tudására és tapasztalatára, akik kulcsszerepet kapnak a további növekedési terveikben. A tranzakció lezárását követően további létszámbővítést is terveznek, hogy ki tudják szolgálni a növekvő megrendeléseket.

„A lábatlani dolgozók számára is elérhetővé válnak a Vajda-Papír Csoportnál megszokott juttatások és karrierlehetőségek – mert hisszük, hogy vállalatunk sikerének alapja az elkötelezett munkavállalói közösségünk” – fogalmazott Vajda Attila.

A Vajda-Papír célja, hogy a következő években jelentősen növelje árbevételét, EBITDA-eredményét, miközben a hazai és nemzetközi fogyasztók számára továbbra is megbízható, magas minőségű magyar termékeket biztosít – hangsúlyozta Vajda Attila.

A Vajda-Papír Csoport 2025-ben több mint 10 százalékkal nagyobb mennyiségben értékesített készterméket, mint egy évvel korábban. Miközben a belföldi fogyasztói piac stagnált, az exportértékesítés volumene jelentős mértékben bővült, és a közületi értékesítés is kétszámjegyű növekedést mutatott. Korábbi közlés szerint a vállalatcsoport konszolidált nettó árbevétele az előzetes adatok alapján tavaly 5,3 százalékkal, 75 milliárd forintra, adózási előtti eredménye 3 százalékkal 3,7 milliárd forintra nőtt, míg az EBITDA 7,5 milliárd forint ért el 2025-ben.

A Vajda-Papír Csoport Közép- és Kelet-Európában, a Baltikumban és Skandináviában is meghatározó piaci jelenléttel rendelkező vállalat, amely több mint 30 országba exportálja termékeit. A csoport 3 magyarországi és egy norvégiai telephelyén összesen több mint 700 munkavállalót foglalkoztat. A 140 ezer tonnás éves gyártási kapacitású, magyar családi tulajdonban lévő cég a hazai kereslet meghatározó részét állítja elő, továbbá a termelés 60 százalékát külföldi piacokon értékesíti. Az európai országok mellett Ázsiába, sőt a Karib térségbe is eljutnak az Ooops! márkanevű termékek a magyarországi gyáraikból.

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat.

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

