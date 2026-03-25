Kellemetlen fordulat az új autók eladásánál

Az Európai Unióban éves összevetésben 1,4 százalékkal, 865 ezer 437-re nőtt az új autók eladása februárban – áll az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA jelentésében. A múlt hónapban 20,6 százalékkal, 158 280-ra nőtt az új akkumulátoros elektromos autók (BEV) regisztrálása, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük 18,3 százalékra nőtt a tavaly februári 15,4 százalékról. A hibrid-elektromos (HEV) autók részesedése 35,6 százalékról 38,7 százalékra emelkedett. Eközben a benzinüzemű autók piaci részesedése 28,5 százalékról 23,1 százalékra esett vissza februárban, a dízelüzemű járműveké pedig 9,5 százalékról 8,1 százalékra zsugorodott.

Vegyesen alakult a februári eladás az EU négy piacán, amelyre az új akkumulátoros elektromos autók együttes értékesítésének a 61 százaléka esett: Franciaországban 38,5 százalékkal, Németország pedig 26,3 százalékkal emelkedett, miközben Belgiumban 11 százalékkal csökkent, Hollandiában pedig 34,9 százalékkal esett.

Az EU-ban az új autók regisztrációja az idei első két hónapban 1,2 százalékkal, 1 millió 664 ezer 680-ra csökkent a tavalyi azonos időszakkal összevetve.

A két hónapban a HEV-autók részesedése a teljes autópiacon belül 38,7 százalékra nőtt az egy évvel korábbi 35,3 százalékról. A benzinüzemű autók piaci részesedése 29 százalékról 22,5 százalékra, a dízelüzemű járműveké pedig 9,7 százalékról 8,1 százalékra zsugorodott.

Az idei első két hónapban a benzinüzemű autók regisztrációja 23,3 százalékkal csökkent éves szinten, a dízelüzeműeké 17,7 százalékkal esett. Ezzel szemben a BEV autóé 22,3 százalékkal, a HEV autóké 8,3 százalékkal nőtt.

Magyarországon az idei első két hónapban 19 ezer 16 új autót hoztak forgalomba, 3,5 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál.

A BEV-autók eladása 30,5 százalékkal 1636-ra nőtt az ACEA beszámolója szerint. A benzinüzeműekből 18,1 százalékkal kevesebbet, 3926-ot, a dízelüzemű autókból 32,2 százalékkal kevesebbet, 1874-et regisztráltak. A hálózatról is tölthető, plug-in hibrid (PHEV) autók eladása 100,7 százalékkal, 1395-re ugrott, míg a hibrid-elektromos (HEV) autóké 0,5 százalékkal, 10 149-re emelkedett. Magyaroroszágon idén februárban összesen 10 729 új autó adtak el, 1,4 százalékkal többet mint egy éve.

A Volkswagen csoport (beleértve egyebek között a Skodát, Audit, Seatot, Porschét) eladásai az idei első két hónapban az EU-ban 0,7 százalékkal csökkentek, a Renault-é 16,1 százalékkal estek, viszont a Stellantisé 9,5 százalékkal nőttek. A német luxusautó-gyártó, a BMW Csoport idei első kéthavi értékesítése 3,6 százalékkal csökkent, míg fő riválisa, a Mercedes-Benzé 1,2 százalékkal mérséklődött.

A dél-koreai Hyundai Csoport autóeladásai 9,2 százalékkal, a japán Toyota Csoporté 7,7 százalékkal, az amerikai Ford Motoré pedig 21,5 százalékkal estek vissza a tavalyi első két hónappal összevetve.

Az amerikai elektromos autógyártó Tesla autóeladásai az Európai Unióban január-februárban 16,7 százalékkal, 20 941-re emelkedett éves szinten. Eközben a kínai BYD eladásai 179,2 százalékkal, 29 291-re ugrott.