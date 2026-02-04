ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 4. szerda
Egy lángoló nappali.
Nyitókép: Getty Images/inhauscreative

Egyre többen keresik a katasztrófakötvényeket

Infostart

Egyre jobban növekszik a katasztrófa-kötvények piaca, amelyeket a hurrikánok vagy a földrengések kockázatainak kezelésére hoztak létre.

Minden korábbi rekordot megdöntött 2025-ben az úgynevezett CAT-kötvények piaca, a szakértők szerint pedig 2026-ban is kiemelkedő év várható náluk, a befektetők egyre nagyobb érdeklődést mutatnak – írta meg a Portfolio a CNBC alapján.

A CAT-kötvények kibocsátása 2025-ben 25,6 milliárd dollárra emelkedett az artemis.bm, egy katasztrófa-kötvényekben specializálódó weboldal adatai szerint. Ez 45 százalékkal haladja meg a 2024-es csúcsot, amely 17,7 milliárd dolláros volt. A 2023-as 95-ös rekordot felülmúlta a 2024-ben lezárt 122 tranzakció, mindeközben 15 új kibocsátó is megjelent a piacon.

Az évente kibocsátott katasztrófa-kötvények tőkéje.
Az évente kibocsátott katasztrófa-kötvények, illetve biztosításhoz kapcsolt értékpapírok tőkéje. // Forrás: artemis.bm

Andy Palmer, a Swiss Re, egy svájci (viszont)biztosító társaság biztosításalapú értékpapírokért felelős vezetője a CNBC-nek elmondta, hogy senki sem számított ekkora kibocsátásra, az eredmény figyelemreméltó. Úgy fogalmazott, bármilyen szempontból is nézik, a piac növekszik, nagyobb ügyleteket látnak, új kibocsátók jelennek meg, és a kockázatok köre is jelentősen bővül.

A Portfolio cikke hozzáteszi, a CAT-kötvényeket az 1990-es években hozták létre annak érdekében, hogy a biztosítók természeti katasztrófák, így hurrikánok vagy földrengések esetén alternatív finanszírozási forráshoz juthassanak. A biztosítók ennek keretében a szélsőséges események okozta potenciális veszteségek kockázatát átruházzák a befektetőkre, cserébe pedig tőkét kapnak a kárigények kifizetéséhez.

Mint írják, amennyiben nincsen katasztrófa, a CAT-kötvények részvényszerű hozamot kínálnak viszonylag alacsony volatilitás, és a hagyományos tőkepiacokkal való alacsony korreláció mellett – tehát kevésbé hatnak ki rájuk a hagyományos tőkepiacok mozgásai. Mindeközben térnyerésük egybeesik azzal, hogy a klímaválság miatt egyre gyakoribbá és intenzívebbé válnak a szélsőséges időjárási események.

Az elmúlt hetekben ugyanis téli vihar okozott áramkimaradásokat az Egyesült Államokban, Mozambikban és Dél-Afrikában súlyos árvizek pusztítottak, Délkelet-Ausztráliát pedig hőhullám sújtotta

– teszi hozzá a Portfolio.

Andy Palmer elmondta emellett, hogy a CAT-kötvényügyletek mintegy 60 százaléka hároméves futamidejű, a befektetők várhatóan megújítják a 2026-ban lejáró szerződéseket. A 2023-as 15,6 milliárd dolláros kibocsátás egyfajta padlót jelenthetett, az idei kibocsátás pedig akár 20 milliárd dollárra is emelkedhet. Ez így a második legerősebb év lehetne a piacon.

Steve Evans, az artemis.bm főszerkesztője szerint továbbra is erős a befektetői érdeklődés, ugyanis 2025-ben már harmadik egymást követő éve ért el számos CAT-kötvényalap kétszámjegyű hozamot. A következő hetekben több, mint 2 milliárd dollárnyi ügylet vár lezárásra, idén eddig 683 millió dollárnyi kibocsátást regisztráltak.

Bob Smith, az austini Sage Advisory Services befektetési igazgatója szerint a CAT-kötvények kiváló diverzifikációs lehetőséget kínálnak. Mindeközben a Fitch Ratings elemzői ugyan további növekedést várnak 2026-ban, de figyelmeztetnek a növekvő tőkenyomásra. Az új kibocsátók megjelentése, és a lefedett kockázatok bővülése (jelenleg például a tűzvész, a kiberkockázatok és a felelősségbiztosítási kockázatok) fenn fogja tartani a keresletet. A befektetők várhatóan visszaforgatják tavalyi hozamaikat a piacra, ez növeli a rendelkezésre álló tőkét és nyomás alá helyezi a hozamokat – teszik hozzá a Portfolio cikkében.

