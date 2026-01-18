ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 18. vasárnap
Guinness sörcsapok
Nyitókép: Pixabay

Amikor az örökkévalóság jó üzlet volt – és amikor végzetes hiba

Vendégszerző

1759 szilveszterének estéjén egy ír sörfőző olyan szerződést írt alá, amelynek a vége ma is beláthatatlan. Alig másfél évszázaddal később hasonlóan hosszú megállapodások olajról, csatornákról és birodalmi érdekekről egész országok jövőjét kötötték meg. A rendkívül hosszú szerződések egyszerre ígérnek stabilitást és hordoznak katasztrófát. A döntő kérdés nem az időtáv, hanem az, hogy a megállapodás tud-e együtt élni egy változó világgal.

1759. december 31., Dublin. Hideg, nyirkos este. A város peremén egy elhagyatott sörfőzdében Arthur Guinness, a harmincas évei végén járó vállalkozó egyetlen tollvonással 9000 évre bérbe veszi a St. James’s Gate területét, évi 45 fontért.

Az összeg annyira abszurd, hogy az ember gyanakszik, hogy ez inkább legenda, mint valódi üzlet. De a dokumentum létezett, és a döntés valós volt (lásd például: Papers of the Guinness Company).

Miért ír alá valaki ilyen szerződést? És miért nem vált ez a döntés nevetségessé, amikor más, „örökké” kötött megállapodások később forradalmakat, államosításokat és nemzetközi válságokat szültek?

A hosszú lejárat a kockázatkezelés eszköze

Szinte senkinek a fejéből nem pattanna ki, hogy 9000 évre kössön szerződést. De aki tisztában van a kockázatokkal, annak logikus egy hosszabb lejárat. A sörfőzés a 18. században tőkeigényes, lassan megtérülő befektetés volt. Ha Guinness beruházott volna üstökbe, malmokba, raktárakba, majd tíz év múlva a földtulajdonos esetleg megemeli a bérleti díjat, akkor az egész befektetése veszteségessé válhatott volna.

A 9000 éves bérlet ezt a kockázatot lényegében nullára csökkentette. Nem azért volt hosszú, mert Guinness hitt az örökkévalóságban, hanem mert egyfajta biztosítás kellett neki a bizonytalan jövő ellen. És mivel a tárgya „csak” egy sörfőzde volt, ezért senki szuverenitását nem sértette.

Amikor a hosszú táv politikává válik

Ugorjunk egy évszázadot előre, Perzsiába. 1901-ben William Knox D’Arcy 60 évre szóló koncessziót kapott az olajkutatásra és -kitermelésre az ország jelentős részén. Az alku első pillantásra racionális volt. Perzsia pénzt és technológiát kapott, D’Arcy pedig jogokat. A szerződés értelmében a kormány részesedett a profitból, de a kontroll döntően külföldi kézben maradt.

Később a problémát nem a szerződés időtávja okozta, hanem az, hogy közben megváltozott a világ. Az olaj stratégiai erőforrássá vált, a nacionalizmus megerősödött, és ami 1901-ben befektetésösztönzésnek tűnt, az az 1950-es évekre kizsákmányolásnak látszott. A hosszú szerződés itt nem stabilitást, hanem feszültséget okozott, aminek a vége államosítás és nemzetközi konfliktus lett.

Hasonló ívet látunk a Panama-csatorna esetében. Az 1903-as Hay–Bunau-Varilla-szerződés az Egyesült Államoknak örök időkre biztosított jogokat a csatornaövezet felett. Az érv egyszerű volt. Ilyen léptékű infrastruktúrát csak akkor épít meg valaki, ha hosszú távon kontrollálhatja.

A csatorna megépült, működött, de a futamideje idővel politikailag tarthatatlanná vált. A szerződést végül újratárgyalták, és 1999-ben a csatorna teljes ellenőrzése Panamára szállt vissza. A közös pont az, hogy a szerződés tárgya mindkét esetben túlmutatott az üzleten.

Az igazság keresése

De mi van, ha nem a hosszú időtáv volt a fenti két esetben a gond, hanem az igazságtalan feltételek? Ha Perzsia jobb részesedést kap, vagy Panama nagyobb beleszólást, minden rendben lett volna?

Ez részben igaz, de nem teljesen. A történelem azt tanítja nekünk, hogy még a jó feltételek is elromlanak, ha az erőviszonyok és az értelmezési keretek megváltoznak. Ami egy gyenge állam számára elfogadható kompromisszum, az egy megerősödő nemzet szemében megalázó lehet. A hosszú szerződés itt nem oldja meg, hanem gyakorlatilag garantálja a konfliktust, hiszen idővel az erőviszonyok biztosan változnak.

Beton vagy gumiszalag?

Képzeljünk el két hidat. Az egyik betonból van. Masszív, merev, alig mozdul. A másik pedig gumiszalag-szerű. Hajlik, enged, majd visszatér. Rövid távon a beton tűnik biztonságosabbnak. De egy földrengésnél a merevség válik gyengeséggé.

A hosszú szerződések is ilyenek. Ha betonoznak pontokat, azaz ha nem hagynak teret felülvizsgálatra, alkalmazkodásra, akkor a körülmények változásának energiája nem szivárog el, hanem felhalmozódik. És amikor kiszabadul, rombol.

A modern közgazdasági és jogi irodalom ezért hangsúlyozza az adaptív szerződéses mechanizmusokat. Az indexálást, az újratárgyalási klauzulákat, az időszakos felülvizsgálatot. Ezek nem gyengítik a szerződést, hanem épp megerősítik hosszú távon.

Mit jelent ez ma?

Ma, amikor államok százéves kötvényeket bocsátanak ki, vagy városok 99 évre adják bérbe kikötőiket, ugyanazt a kérdést tesszük fel, mint Guinness 1759-ben. Hogyan csökkentsük a bizonytalanságot?

A tanulság nem az, hogy kerüljük a hosszú szerződéseket. Hanem az, hogy különbséget tegyünk üzleti stabilitás és politikai merevség között. Egy hosszú megállapodás akkor működik, ha:

  • világos, szűk tárgya van;
  • nem sért alapvető kollektív érdekeket;
  • és tartalmaz békés alkalmazkodási mechanizmusokat.

Ha azonban ezek hiányoznak, akkor a hosszú futamidő nem a biztonság, hanem a halasztott konfliktus szinonimája.

Vissza Dublinba

Térjünk vissza 1759 szilveszteréhez. Arthur Guinness valószínűleg nem gondolt arra, hogy milyen lesz a vállalkozása 9000 év múlva. Talán csak annyi számított neki, hogy tíz vagy húsz év múlva is ugyanott főzhesse a sörét. A szerződés hosszúsága nem a jövőbe vetett hit volt, hanem annak beismerése, hogy a jövőt nem lehet irányítani, csak túlélni. És néha pont az a szerződés él túl mindent, amelyik nem akar örökké uralkodni a változó világ felett.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense

