ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381
usd:
318.29
bux:
128321.47
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
nagyfeszültségű távvezetékek két tornyon
Nyitókép: Pixabay

Jelentősen csökkentek az árak az év végén

Infostart / MTI

Tavaly decemberében az ipari termelői árak átlagosan 3,4 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál, ugyanakkor 2025. egészében az ipari termelői árak összességében 4,1 százalékkal magasabbak voltak az előző éviekhez képest – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal.

A belföldi értékesítés árai 1,9, az exportértékesítéséi 4,1 százalékkal csökkentek az előző év decemberéhez képest. A novemberi szinthez viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,1, az exportértékesítési árak 0,5 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,4 százalékkal alacsonyabbak voltak.

A belföldi értékesítés árainak átlagosan 1,9 százalékos csökkenésén belül a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,6, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,8 százalékkal mérséklődtek az árak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 2,4 százalékkal növekedtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és további felhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3, a beruházási javakat gyártókban 2 százalékkal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 2,6 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak átlagosan 4,1 százalékos visszaesésén belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,6, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 11,1 százalékkal visszaestek.

2025. év egészében az ipari termelői árak összességében 4,1 százalékkal magasabbak voltak az előző éviekhez képest.

A belföldi értékesítési árak átlagosan 2,3 százalékkal emelkedtek, ezen belül a feldolgozóipari árak 2,5, míg az energiaipari árak 1,7 százalékkal nőttek.

Az ipar belföldi értékesítési árai az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül az energia- és további felhasználásra termelő ágazatokban 1,4, a beruházási javakat gyártókban 3,0, a fogyasztási cikkeket gyártókban 5,1 százalékkal nőttek.

Az ipari exportértékesítési árak 5,0 százalékkal növekedtek, ezen belül a feldolgozóiparban 2,4, a kis súlyt képviselő energiaiparban pedig átlagosan 11,7 százalékkal magasabbak voltak tavaly.

Kezdőlap    Gazdaság    Jelentősen csökkentek az árak az év végén

ksh

ipari export

belföldi értékesítés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rezsistop – A Kormányinfón jönnek a bejelentések

Rezsistop – A Kormányinfón jönnek a bejelentések

A januári rezsiszámlákkal kapcsolatban tesz részletes bejelentéseket a kormány, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő pedig újságírói kérdésekre is válaszol. Tartson velünk – percre!
A brit kormányfő Pekingben van, de nem léphet Donald Trump tyúkszemére

A brit kormányfő Pekingben van, de nem léphet Donald Trump tyúkszemére

3 napos látogatásra Kínába érkezett Keir Starmer brit miniszterelnök. Ilyen magas szinten 8 éve nem találkozott egymással Kína és az Egyesült Királyság vezetése. Keir Starmer azonban szeretné helyrehozni a kapcsolatokat Pekinggel, hogy beindítsa országa gazdáságát – mondta az InfoRádióban Harb Jad Marcell, a Magyar Külügyi Intézet kutatója.
VIDEÓ
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.29. csütörtök, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vészharangot kongat az uniós kiberfőnök - "Masszívan vesztésre állunk"

Vészharangot kongat az uniós kiberfőnök - "Masszívan vesztésre állunk"

Az Európai Uniónak sürgősen újra kell gondolnia kiberbiztonsági védelmét, mert a támadások mennyisége és sebessége soha nem látott szintet ért el – erre figyelmeztetett Juhan Lepassaar, az uniós kiberügynökség (ENISA) ügyvezető igazgatója. Az elmúlt években súlyos kibertámadások bénítottak meg reptereket, zavartak meg választásokat és tettek működésképtelenné kórházakat is, ezért teljesen új alapokra helyezné az uniós felfogást.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kormányinfó: bejelentették a januári rezsistop részleteit, ekkora kedvezményt kap, aki gázzal, árammal, távhővel fűt

Kormányinfó: bejelentették a januári rezsistop részleteit, ekkora kedvezményt kap, aki gázzal, árammal, távhővel fűt

Megkezdődött a mai Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertetik a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK-China relationship in 'good, strong place', Starmer says after 'productive' talks with Xi

UK-China relationship in 'good, strong place', Starmer says after 'productive' talks with Xi

The PM says progress has been made on whisky tariffs and visa-free travel to China, adding he raised the jailing of Jimmy Lai with Xi Jinping.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 07:52
Döbbenetes fejlemények a Balatonnál
2026. január 29. 07:33
Felmérés: a mesterséges intelligencia elmélyíti az egyenlőtlenséget
×
×
×
×