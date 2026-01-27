Nagy Márton: 16 hét alatt meghaladtuk az 1000 milliárd forintot

A kormány a piaci hiteleknél jóval kedvezőbb kamattámogatott konstrukciókkal élénkíti a hazai gazdaságot, így biztosítva kedvezményes forrást a vállalkozások számára. Ezen intézkedések sorába illeszkedett, hogy 2025. október 6-tól a Széchenyi Kártya Program összes konstrukciója – a likviditási és a beruházási hitelek egyaránt – egységesen 3 százalékos fix kamattal érhetők el.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter most friss adatokat közölt a Facebook-oldalán: a kamatcsökkentés rendszerszintű élénkülést eredményezett a vállalati hitelezésben, és a fix 3 százalékos kkv-hitel bevezetése óta a vállalkozások már több mint 1000 milliárd forintnyi hitelt igényeltek, a szerződéskötések összege pedig átlépte az 500 milliárd forintot.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár ezzel kapcsolarban kiemelte: a gyors felfutás azt mutatja, hogy a kormány által biztosított kedvezményes kamatkörnyezet valódi segítséget jelent a mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Az NGM közleménye szerint a finanszírozás tervezhetősége, az alacsonyabb kamatteher és az egyszerűbb hozzáférés együtt olyan biztonsági hálót ad a kkv-knak, amely nemcsak napi működésüket, hanem beruházásaik megvalósítását és növekedésüket is támogatja.

