2026. január 19. hétfő Márió, Sára
European Union flag and cash euro banknotes (inflation, devaluation, crisis)
Nyitókép: Javier Ghersi/Getty Images

Kutató: költségvetési patthelyzet fenyeget az EU-ban

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A dán soros elnökség uniós költségvetési munkája nyitott konfliktusokkal zárult, a tárgyalások most Ciprus vezetésével még nehezebb szakaszba léptek.

Az Európai Unió következő, 2028-ban kezdődő hétéves büdzséjének előkészítése már most élesebb politikai vitákat vált ki, mint a korábbi költségvetési ciklusok – erről beszélt Petri Bernadett, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatója az InfoRádióban.

Elmondása szerint a jelenlegi félév végére el kellene jutni egy olyan pozícióig az Európai Unió hosszú távú költségvetése kapcsán, hogy kialakuljon az úgynevezett „negotiating box”. Ezen az „alkudobozon” belül már látszana, a három európai uniós intézmény és a tagállamok számára melyek a vörös vonalak a költségvetés kapcsán. Úgy fogalmazott, nagyon megosztó az Európai Bizottság költségvetési javaslata, rendkívüli módon korlátozza a tagállamok hatáskörét a költségvetés kapcsán. Centralizál, egy kézbe fogja össze a nemzeti fejlesztési terveket és az agrárpolitikát, és közben van egy hatalmas összeg Ukrajnának is. Mindeközben kevesebbet kapnak azok a fejlesztési prioritások, amelyeknek a költségvetés középpontjában kellene állniuk. Ennek leginkább a területi kohéziót segíteni hivatott regionális politika az elszenvedője – fogalmazott Petri Bernadett.

Problémát jelent mindeközben a Mercosur is, hiszen az európai gazdák „becsapva érzik magukat, és teljes joggal”. Két irányból is jön a támadás ellenük: egyik oldalról a klasszikus területalapú finanszírozás megszűnése, másik oldalról pedig a Mercosur következményei érintik őket. Ezek a piacot teljes egészében átrendezik, és olyan versenynek teszik ki az európai gazdálkodókat, amelyet ők nem bírnak – mondta el a kutató.

Európában ugyanis sokkal komolyabb szabályozások vannak, mint a Mercosurban

– emelte ki Petri Bernadett, hozzátéve, hogy ezek a szabályozások sokkal inkább védik is a fogyasztókat.

„Természetesen van lehetőség visszatáncolni” – emelte ki, de az mindig „sokkal munkásabb”. Ezért próbálná a Tanács egy olyan szintre eljuttatni a dolgot, ahol már nem lehet visszamenni az alkuból. Hogyha megszületnek a szektoriális jogszabályok, a rendeletek, amelyek a munkaprogramokat szabályozzák az egyes programok kapcsán, akkor még egy új kormány esetén is nehéz lesz a változtatás.

Ebben az esetben módosítási eljárást kellene indítaniuk, ami még hosszabb időre kihúzná a tárgyalásokat

– tette hozzá a kutató, aki szerint a korai alkuval éppen azt veszélyezteti Brüsszel, hogy időben legyen egy megfelelő megállapodás. Ez olyan helyzetet is teremthet, hogy az EU végrehajtható költségvetés híján éppen akkor válik működésképtelenné, amikor az orosz-ukrán háború gazdasági, társadalmi és biztonsági következményei miatt a tagállamoknak és az európai polgároknak a legnagyobb szükségük lenne az uniós forrásokra és a közös fellépésre.

Kutató: költségvetési patthelyzet fenyeget az EU-ban

európai unió

költségvetés

vita

mercosur-egyezmény

