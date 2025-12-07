Oeconomus: rengetegen fizetnének többet fenntartható termékekért

Az elmúlt években több változás is elindult Magyarországon a fogyasztási szokásokban – hívja fel a figyelmet az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. Erdélyi Dóra senior elemző az InfoRádióban kiemelte: egyre inkább megjelenik a tudatosság a vásárlások során, a magyar lakosság már előre tervez és figyelembe veszi az ár-érték arányt, de az online vásárlás is egyre népszerűbb.

Jobban megtervezzük előre, mit veszünk, hol, és mennyiért – fogalmazott a senior elemző. Fontossá vált az akciók keresése, ugyanakkor csak azt vesszük meg, amire szükségünk van, ehhez keressük hozzá az akciókat is. A saját márkás termékek keresése is jobban előtérbe került mostanában.

Az árérzékenység nőtt a magyar lakosság körében, de az online árfigyelő rendszer is segít abban, hogy az emberek tudatosabban vásároljanak, jobban összehasonlítsák az árakat. A kereskedői gyakorlat is hat erre, a senior elemző a Black Friday akciókat hozta fel példaként ezen a területen. Kiemelte, hogy míg régen ezek egy napig tartottak, ma már több hétig is elhúzódhatnak. 2023-ban főleg ugyanis visszaesett a kiskereskedelmi forgalom, erre reakcióként a kereskedők elnyújtották az akciós időszakot, ez találkozott most a vásárlói igényeknek és a tudatosságnak az erősödésével.

A senior elemző tanulmányában kiemeli, a magyar infláció 2023 januárjában ért csúcsára, majd pedig a reálbérek 2023 szeptemberével álltak ismét növekvő pályára. A hazai kiskereskedelmi forgalom érdemben 2024 tavaszától indult újra, és bővült érdemben éves szinten. A friss, 2025 őszi kutatások ugyanakkor már azt mutatják, hogy a fogyasztói bizalom kis mértékű, de folyamatos javulást mutat Magyarországon.

Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

A környezetvédelem, a fenntarthatóság egyre fontosabb, kifejezetten a fiatalabb generációk körében. Egy 2025-ös kutatásból kiderül, hogy

a magyar fogyasztók több, mint 60 százaléka drágábban is megvásárolná a fenntartható, etikus értékláncból származó termékeket

– emelte ki Erdélyi Dóra. Hozzáfűzte, ebben az esetben a fogyasztók egyben kevesebbet is vásárolnának a termékekből, szolgáltatásokból.

Ezek a fenntartható termékek lehetnek biotermékek, helyi termékek, illetve csökkentett műanyaghasználatú termékek is – tette hozzá.

Az elmúlt években élre tört az online vásárlás is, főleg a Covid óta látszik nagymértékben ez a trend. Elsősorban a fiatal generációkhoz kötődik, az Y és a Z generációkhoz, de „más generációk is egyre inkább felzárkóznak”. A fogyasztók egyre inkább keresik azt, hogy a vásárlás hogyan válhat élménnyé. A különféle digitális fejlesztésekkel, mobilalkalmazásokkal, az online térben könnyű az ár-érték összehasonlítás is, és sok esetben kényelmesebb is – tette hozzá a senior elemző.

A magyar vásárlók egyre inkább keresik a karácsonyi akciókat már novemberben is. Hosszú távon az látható, hogy erősödik a fogyasztói hangulat, egyre inkább látszik egy „lakossági optimizmus” a vásárlások terén. A tudatosság azonban megmaradhat, a költések volumene inkább stabilizálódni fog, inkább célzottabb költésekre kell számítani, mintsem hogy kiugró, impulzív költekezésre kerülne sor. Egyre inkább erősödhet a kiskereskedelmi forgalom, de megmarad az ár-érték összehasonlítás, a vásárlói tudatosság és a minőség iránti igény – magyarázta Erdélyi Dóra.