2025. november 30. vasárnap
Nyitókép: otpmobil.hu

Holnap már nem használható egy fontos OTP-alkalmazás

Infostart

Fontos határidőhöz érkezett a Simple mobilfizetési platform: a felhasználók számára érdemes a mai napon áttérni az újgenerációs Simple applikációra, mivel a régebbi Simple Classic verziót a fejlesztő és üzemeltető SimplePay Zrt. rövidesen kivezeti a piacról.

A SimplePay Zrt. már 2023-ban bevezette az újgenerációs Simple alkalmazást, és ettől kezdve minden új fejlesztés kizárólag ebben a verzióban jelent meg.

A váltás nemcsak a megszűnés miatt aktuális, hanem azért is, mert az új Simple app számos kényelmi funkciót kínál. Például az androidos verzióban a korábbi OTP Visa kártyák mellett már az OTP Mastercard bankkártyák digitalizálására is van lehetőség NFC-fizetéshez. Ez korábban külön alkalmazásban volt elérhető.

A változásról egyébként már szeptemberben beszámoltunk az Infostarton.

Szabó Gergő, marketing és Simple termékfejlesztési vezető felhívta a figyelmet, hogy a Classic verziót használók minél előbb térjenek át az újgenerációs alkalmazás használatára, amely „innovatív, kényelmes, és biztonságos fizetést tesz lehetővé”.

