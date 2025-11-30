Holnap már nem használható egy fontos OTP-alkalmazás

A SimplePay Zrt. már 2023-ban bevezette az újgenerációs Simple alkalmazást, és ettől kezdve minden új fejlesztés kizárólag ebben a verzióban jelent meg.

A váltás nemcsak a megszűnés miatt aktuális, hanem azért is, mert az új Simple app számos kényelmi funkciót kínál. Például az androidos verzióban a korábbi OTP Visa kártyák mellett már az OTP Mastercard bankkártyák digitalizálására is van lehetőség NFC-fizetéshez. Ez korábban külön alkalmazásban volt elérhető.

A változásról egyébként már szeptemberben beszámoltunk az Infostarton.

Szabó Gergő, marketing és Simple termékfejlesztési vezető felhívta a figyelmet, hogy a Classic verziót használók minél előbb térjenek át az újgenerációs alkalmazás használatára, amely „innovatív, kényelmes, és biztonságos fizetést tesz lehetővé”.