EXIM: 2026-ban zökkenhet vissza a magyar gazdaság a növekedési pályára

A magyar gazdaság 2026-ban és 2027-ben egyaránt 3 százalék körül bővülhet, amit támogathat a javuló exportpiaci kereslet, a feldolgozóipari beruházások és a lakossági fogyasztás élénkülése is – derül ki az exporthitel-ügynökség legfrissebb Export-Őr kiadványából.

Felidézik az IMF őszi előrejelzését, amelynek alapján a globális GDP (a 2024-es 3,3 százalékos emelkedést követően) 2025-ben 3,2 százalékkal, 2026-ban pedig 3,1 százalékkal bővülhet.

A kiadvány alapján 2026-2027-ben a magyar export teljesítményéhez a nagy volumenű feldolgozóipari projektek termőre fordulása mellett –a külső kereslet javulásán keresztül – az európai gazdaságélénkítő csomagok is érdemben hozzájárulhatnak.

A prognózis kitér arra is, hogy a hitelpiac élénkítésében a kormányzati programok kiemelt szerepet játszanak a jelenlegi hazai kamatkörnyezetben, amelyeknek köszönhetően 2025. január–szeptemberben a nem pénzügyi vállalatok új hitelszerződési volumene 23 százalékkal emelkedett éves összevetésben. Ezen belül az EXIM Demján Sándor Programban elérhető hiteltermékei az új vállalati hitelszerződések 13 százalékát tették ki.

Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója a közleményben kiemelte, hogy az élénk piaci igényekre reagálva a Demján Sándor Programban meghirdetett termékeik keretösszegét 100 milliárd forinttal 700 milliárd forintra emelték, amelyet beruházási és lízing célokra fordíthatnak a vállalkozások.

A prognózis szerint az eurózóna gazdasági teljesítménye 2025-ben és 2026-ban is 1 százalék feletti növekedést mutathat. Bár az Európai Unió Egyesült Államokkal létrejött kereskedelmi megállapodása a korábbinál magasabb, 15 százalékos vámot jelent a legtöbb termék Amerikába irányuló exportjára, a megállapodás hozzájárult a kereskedelempolitikai bizonytalanság csökkentéséhez, valamint elkerülte a legrosszabb forgatókönyveket.

A kiadvány szerint

Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnere, Németország gazdasági teljesítménye 2025-ben 0,2 százalékkal, 2026-ban pedig 0,9 százalékkal bővülhet.

A német kormány gazdaságélénkítő programja – amely a védelmi kiadások növelését és az infrastruktúra-fejlesztések felfuttatását célozza – 2026-2027 során mintegy 0,8 százalékkal növelheti a német GDP-t.

A német gazdaságélénkítő csomag tovagyűrűző hatása lendületet adhat a kelet-közép-európai régió, és benne a magyar gazdaság külső keresletének is: a 2026-2027-es időszakban a régió és Magyarország GDP-teljesítményét összesen 0,4 százalékpont körüli mértékben emelheti meg a közvetlen és a közvetett csatornákon keresztül együttvéve.