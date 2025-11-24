ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.6
usd:
331.6
bux:
107714.28
2025. november 24. hétfő Emma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Close up of stock market chart and worried atmosphere on a dark background. Forrás: Getty Images
Nyitókép: Forrás: Getty Images

EXIM: 2026-ban zökkenhet vissza a magyar gazdaság a növekedési pályára

Infostart

Az EXIM Magyarország szerint a magyar gazdaság 2026-tól kiegyensúlyozott, belső és külső kereslet által egyaránt támogatott növekedési pályára állhat vissza.

A magyar gazdaság 2026-ban és 2027-ben egyaránt 3 százalék körül bővülhet, amit támogathat a javuló exportpiaci kereslet, a feldolgozóipari beruházások és a lakossági fogyasztás élénkülése is – derül ki az exporthitel-ügynökség legfrissebb Export-Őr kiadványából.

Felidézik az IMF őszi előrejelzését, amelynek alapján a globális GDP (a 2024-es 3,3 százalékos emelkedést követően) 2025-ben 3,2 százalékkal, 2026-ban pedig 3,1 százalékkal bővülhet.

A kiadvány alapján 2026-2027-ben a magyar export teljesítményéhez a nagy volumenű feldolgozóipari projektek termőre fordulása mellett –a külső kereslet javulásán keresztül – az európai gazdaságélénkítő csomagok is érdemben hozzájárulhatnak.

A prognózis kitér arra is, hogy a hitelpiac élénkítésében a kormányzati programok kiemelt szerepet játszanak a jelenlegi hazai kamatkörnyezetben, amelyeknek köszönhetően 2025. január–szeptemberben a nem pénzügyi vállalatok új hitelszerződési volumene 23 százalékkal emelkedett éves összevetésben. Ezen belül az EXIM Demján Sándor Programban elérhető hiteltermékei az új vállalati hitelszerződések 13 százalékát tették ki.

Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója a közleményben kiemelte, hogy az élénk piaci igényekre reagálva a Demján Sándor Programban meghirdetett termékeik keretösszegét 100 milliárd forinttal 700 milliárd forintra emelték, amelyet beruházási és lízing célokra fordíthatnak a vállalkozások.

A prognózis szerint az eurózóna gazdasági teljesítménye 2025-ben és 2026-ban is 1 százalék feletti növekedést mutathat. Bár az Európai Unió Egyesült Államokkal létrejött kereskedelmi megállapodása a korábbinál magasabb, 15 százalékos vámot jelent a legtöbb termék Amerikába irányuló exportjára, a megállapodás hozzájárult a kereskedelempolitikai bizonytalanság csökkentéséhez, valamint elkerülte a legrosszabb forgatókönyveket.

A kiadvány szerint

Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnere, Németország gazdasági teljesítménye 2025-ben 0,2 százalékkal, 2026-ban pedig 0,9 százalékkal bővülhet.

A német kormány gazdaságélénkítő programja – amely a védelmi kiadások növelését és az infrastruktúra-fejlesztések felfuttatását célozza – 2026-2027 során mintegy 0,8 százalékkal növelheti a német GDP-t.

A német gazdaságélénkítő csomag tovagyűrűző hatása lendületet adhat a kelet-közép-európai régió, és benne a magyar gazdaság külső keresletének is: a 2026-2027-es időszakban a régió és Magyarország GDP-teljesítményét összesen 0,4 százalékpont körüli mértékben emelheti meg a közvetlen és a közvetett csatornákon keresztül együttvéve.

Kezdőlap    Gazdaság    EXIM: 2026-ban zökkenhet vissza a magyar gazdaság a növekedési pályára

elemzés

prognózis

exim

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újra Washingtonba készül Volodimir Zelenszkij – út a békéhez?

Újra Washingtonba készül Volodimir Zelenszkij – út a békéhez?

Az ukrajnai békéről Genfben tartott amerikai-ukrán egyeztetés „nyílt és részletekbe menő" volt, valamint a partnerség és a közös cél szem előtt tartásának szellemében zajlott, jelentős lépés volt a béke felé – értékelte a Fehér Ház a diplomáciai tárgyalások legutóbbi fordulóját.
 

Genfből érkezik a béke Ukrajnába? Az amerikai és az ukrán álláspont már ismert

Amerika változtat a béketerven, jól haladnak a genfi ukrán–amerikai tárgyalások

Párizs, London és Berlin új, csatlakozó béketervet nyújtott be Donald Trump javaslatához

Európai NATO-t hozna létre az unióból Manfred Weber

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A békehírek is támogatják a forintot - Meddig mehet?

A békehírek is támogatják a forintot - Meddig mehet?

Hétfőn újra az erősödés felé mozdult a forint az euróval szemben, ezzel hamarosan ismét a 380-as lélektani határ kerülhet a célkeresztbe. A magas kamat mellett a nemzetközi környezet is támogatja a forintot, az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatos pletykák is pozitív hatással vannak a régiós devizákra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Öngyilkos merénylők csaptak le ebben a fővárosban: óriási a káosz, egyből elindult a vádaskodás

Öngyilkos merénylők csaptak le ebben a fővárosban: óriási a káosz, egyből elindult a vádaskodás

A biztonsági erők, köztük a hadsereg és a rendőrség lezárták a területet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Boy with rare condition amazes doctors after world-first gene therapy

Boy with rare condition amazes doctors after world-first gene therapy

Oliver has an inherited condition called Hunter syndrome, which causes progressive damage to the body and brain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 23. 08:00
Takács Ernő: 2025 trendfordulót hozott az ingatlanbefektetési piacon
2025. november 23. 07:30
Árstop: decembertől már száz termék ára rögzített a szomszédunkban
×
×
×
×