ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.76
usd:
333.2
bux:
107255.57
2025. november 23. vasárnap Kelemen, Klementina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Aggodalmas fiatal nő egy élelmszerboltban.
Nyitókép: Getty Images/LordHenriVoton

Árstop: decembertől már száz termék ára rögzített a szomszédunkban

Infostart / MTI

A horvát kormány hetvenről százra növelte az árstoppal érintett termékek, illetve termékkategóriák számát – közölte a kabinet ülését követően Ante Susnjar gazdasági miniszter, a döntéssel a magas megélhetési költségek által leginkább sújtott fogyasztókat szeretnék segíteni.

Az árstoppal érintett termékek esetében a zágrábi kormány maximális kiskereskedelmi árat határoz meg.

A kereskedőknek kínálniuk kell az üzletükben legalább egy olyan terméket, amelynek ára a rendeletben rögzítettnél alacsonyabb. Az üzletek kötelesek egyértelműen feltüntetni a hatósági áras termékeket, a bejáratnál vagy más jól látható helyen kihelyezni az ársapkás termékek teljes listáját – emlékeztetett a szabályokra a miniszter.

Susnjar hangsúlyozta: a rendelet a már meglévő árstopos kategóriák esetében nem változtatott a maximált árakon, figyelembe véve a piaci körülményeket. Mint mondta, a meghatározott árak felső határértékek, és a kereskedők – ha a piaci helyzet lehetővé teszi – alacsonyabb árakat is alkalmazhatnak.

A 400 négyzetméternél nagyobb üzleteknek továbbra is külön részleget kell fenntartaniuk az árstopos termékek számára. A miniszter azt is hozzátette, hogy a kormány folyamatosan követi a piaci folyamatokat, ellenőrzi a szabálytalanságokat, és szükség esetén módosítja az intézkedést.

A rendelet 2025. december 1-jén lép hatályba.

Andrej Plenkovic miniszterelnök a kormányülésen úgy fogalmazott, hogy az intézkedés „a legkiszolgáltatottabb háztartások tehermentesítését” szolgálja. A kormányfő szerint a maximált árak bevezetése hatékony eszköz az inflációs nyomás mérséklésére és a fogyasztói kosár drágulásának megfékezésére.

Kezdőlap    Gazdaság    Árstop: decembertől már száz termék ára rögzített a szomszédunkban

élelmiszer

horvátország

kiskereskedelem

árstop

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kifulladt a tél első rohama, már csak néhol lehet hószállingózás

Kifulladt a tél első rohama, már csak néhol lehet hószállingózás

Vasárnap kelet felé elhagyja az országot az első idei komoly havazást hozó front. Egyre nagyobb területek felett szakadnak fel a felhők, és gyenge havazás már csak az ország északkeleti részein várható.
 

A havazás miatt téliesek az utak, készülnek a sípályák, de még nincs nyitás

Kritikus a hóhelyzet a Dunántúlon

Csak nehezen lehet közlekedni a Bakonyban

Nagy a gond Kozármislenyben a havazás miatt

Két hullámban jön a hó vasárnapig – íme, a részletek

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ha nem lenne elég a brüsszeli túlszabályozás, a tagállami kormányok még kártékonyabbak

Ha nem lenne elég a brüsszeli túlszabályozás, a tagállami kormányok még kártékonyabbak

Az európai versenyképességi vitában évek óta reflexszerűen Brüsszel kapja a kritikát a túlburjánzó szabályokért. Csakhogy a friss nemzetközi kutatások mást mutatnak: a gazdasági növekedést nem elsősorban az uniós előírások fékezik, hanem az, ahogyan a tagállamok ezeket a saját jogrendjükbe átültetik. A kormányok sok esetben a szükséges minimum fölé mennek, új terheket, párhuzamos engedélyezést és extra jelentési kötelezettségeket építve be – és ezzel éppen ők szabdalják szét az egységes piacot. Az IMF szerint a tagállami túlszabályozás következményei már olyanok, mintha az EU országai egymásra 44–110 százalékos rejtett vámot vetnének ki. Ez pedig nemcsak torzítja a versenyt, hanem közvetlenül visszafogja a növekedést is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból - hazai szakértő tanácsai

Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból - hazai szakértő tanácsai

Megéri belevágni egy 100 éves vályogház felújításába? Hogyan lehet kialakítani benne egy fürdőszobát, vagy szűk, kis ablakos belső térből modern, komfortos otthon varázsolni?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US insists it authored Ukraine peace plan ahead of talks on ending war

US insists it authored Ukraine peace plan ahead of talks on ending war

A group of US lawmakers say the secretary of state told them the draft did not reflect Washington's position. Marco Rubio has distanced himself from those claims.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 22. 11:33
ESET: vállalkozásokat tehetnek tönkre a kiberbűnözők
2025. november 22. 10:59
Az USA nem blokkolja tovább Paks 2 építését
×
×
×
×