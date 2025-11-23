Árstop: decembertől már száz termék ára rögzített a szomszédunkban

Az árstoppal érintett termékek esetében a zágrábi kormány maximális kiskereskedelmi árat határoz meg.

A kereskedőknek kínálniuk kell az üzletükben legalább egy olyan terméket, amelynek ára a rendeletben rögzítettnél alacsonyabb. Az üzletek kötelesek egyértelműen feltüntetni a hatósági áras termékeket, a bejáratnál vagy más jól látható helyen kihelyezni az ársapkás termékek teljes listáját – emlékeztetett a szabályokra a miniszter.

Susnjar hangsúlyozta: a rendelet a már meglévő árstopos kategóriák esetében nem változtatott a maximált árakon, figyelembe véve a piaci körülményeket. Mint mondta, a meghatározott árak felső határértékek, és a kereskedők – ha a piaci helyzet lehetővé teszi – alacsonyabb árakat is alkalmazhatnak.

A 400 négyzetméternél nagyobb üzleteknek továbbra is külön részleget kell fenntartaniuk az árstopos termékek számára. A miniszter azt is hozzátette, hogy a kormány folyamatosan követi a piaci folyamatokat, ellenőrzi a szabálytalanságokat, és szükség esetén módosítja az intézkedést.

A rendelet 2025. december 1-jén lép hatályba.

Andrej Plenkovic miniszterelnök a kormányülésen úgy fogalmazott, hogy az intézkedés „a legkiszolgáltatottabb háztartások tehermentesítését” szolgálja. A kormányfő szerint a maximált árak bevezetése hatékony eszköz az inflációs nyomás mérséklésére és a fogyasztói kosár drágulásának megfékezésére.