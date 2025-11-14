ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 14. péntek
A Wizz Air egyik Airbus A321-es típusú utasszállító repülőgépé Korfu felett.
Nyitókép: Getty Images/GoodLifeStudio

Álomajánlat? Rendesen megütötte a bokáját a Wizz Air

Infostart / MTI

Az olasz gazdasági versenyhivatal (AGCM) 500 000 euróra bírságot szabott ki a Wizz Air diszkont légitársaságra tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mivel a légitársaság nem magyarázta el megfelelően az „All You Can Fly” előfizetés korlátait.

Az ajánlat lehetővé teszi az előfizetők számára, hogy fix áron repüljenek a légitársaság által üzemeltetett összes nemzetközi útvonalon 599 euróért, illetve 499 euróért a promóció korai szakaszában.

A pénteki közlemény szerint az ajánlat kivizsgálását követően a hatóság arra a következtetésre jutott, hogy „a Wizz Air promóciós kampányai korlátlan előfizetésként mutatták be a szolgáltatást, nem adtak azonban megfelelő és naprakész tájékoztatást a használatára vonatkozó korlátozásokról. Ennek eredményeként hiányos és kétértelmű volt a fogyasztóknak az előfizetés funkcióiról nyújtott szerződéskötés előtti tájékoztatása, különösen az egyes járatokra vonatkozó foglalási időszakok, az egyes járatokon az előfizetők számára elérhető ülőhelyek száma és típusa, valamint a szolgáltatás használatára vonatkozó további korlátozások kapcsán” – fogalmazott a versenyhivatal.

