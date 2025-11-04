ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 4. kedd
Daru dolgozik egy többlakásos ház építkezésén.
Nyitókép: Pixabay

Szakértő: a magas árak elriasztják a lakásvásárlókat

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Idén a harmadik negyedév végéig 7490 új lakás épült, 14 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Továbbra is Budapesten, ezen belül is a 8., a 9. és a 11. kerületekben épült a legtöbb új lakás 2025 szeptemberéig a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A főbb folyamatokról az InfoRádió Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdezte.

Kevesebb lakás épült eddig 2025-ben Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, mint a megelőző évben.

„Az új lakásépítések száma csak a harmadik negyedévet tekintve 12 százalékkal csökkent, ebben nagyon meglepő nincs, illeszkedik az előző negyedévek adataihoz, illetve annál azért valamivel kisebb visszaesés, hiszen az első háromnegyed évet tekintve a csökkenés 14 százalék – értékelte a legfrissebb adatokat a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, megjegyezve: a harmadik negyedév nem volt annyira rossz, mint az első kettő.

Regős Gábor arról is beszélt, hogy „eközben a kiadott építési engedélyek száma 37 százalékkal nőtt az első háromnegyed évben, tehát

amíg 7490 lakás épült, addig közel 20 ezer lakásra adtak ki engedélyt.

Ha már az idei év nem is jó, és nem is lesz jó, vélhetően 12 000–12 500 új lakás épülhet ahelyett a 30 ezer helyett, ami optimális lenne, azért a jövőre nézve várakozásaink kedvezőbbek lehetnek, remélhetőleg ezekből az építési engedélyekből előbb-utóbb lakás lesz.”

A lakásépítések számának csökkenésében több tényező szerepet játszik – emelte ki az elemző. Egyrészt nagyon magasak a költségek, ezt sok vásárló nem tudja megfizetni, tehát a drága építkezés kiárazza a vásárlókat a piacról. A gazdasági környezetben is van egy bizonytalanság, sokan nem mernek belevágni egy ilyen nagyobb projektbe, és a demográfiai folyamatok sem kedvezőek, vagyis csökken a lakosság száma, tehát ez a három tényező visszaveti a lakásépítések számát.

Az egész évre vonatkozó várakozásokról Regős Gábor elmondta: „Itt a negyedik negyedév mindig a leginkább meghatározó, ilyenkor épül mindig a legtöbb új lakás. Van két kormányzati program, amik a lakásépítést igyekeznek ösztönözni. Egyrészt a lakhatási tőkeprogram, ami egy kínálati program, tehát ténylegesen arra ad pénzt, hogy a lakások épüljenek, valamint az Otthon Start, ami egy keresleti program inkább. A kereslet élénkítésére azért is szükség van, hogy legyen kínálat, hiszen az alacsony kereslet szerepet játszik abban, hogy ilyen kevés új lakás épül.”

Az építkezések Budapesten koncentrálódnak, a 7490 új lakás harmada Budapesten épült. Nagyon sok lakás épült a Balaton környékén, ezek nyilván nyaralók.

Ha megnézzük a változást év/év alapon, akkor a kisebb városokban volt emelkedés, de mindössze 1,5 százalékos, ez vélhetően a budapesti agglomerációnak köszönhető, hiszen a pesti régióban volt a legnagyobb, mintegy 1,6 százalékos növekedés, miközben a közép-dunántúli és a dél-alföldi régióban elég jelentős visszaesés történt - mondta az elemző.

KAPCSOLÓDÓ HANG

lakásépítés

központi statisztikai hivatal

regős gábor

gránit alapkezelő

otthon start

