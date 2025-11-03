ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.5
usd:
336.23
bux:
107763.9
2025. november 3. hétfő Győző
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Hozzánk költözteti termelését egy svájci fegyvergyártó

Infostart

A Saltech egy bizonyos géppuskalőszer gyártását helyezi át Magyarországra Svájcból, a hírt a cég cseh anyavállalata is megerősítette.

A Saltech a 12,7 milliméteres géppuskalőszerek gyártását exportkorlátozások miatt Svájcból Magyarországra hozza; a lépést az anyavállalat, a cseh Colt CZ csoport megerősítette – írja a tagesanzeiger.ch híradása nyomán a Portfolio.

Minden más termék gyártása a a solothurni kantonban marad, csak a 12,7 milliméteres lőszerek termelését helyezi a gyár külföldre.

A Colt Cz közlése szerint a lépés oka „száz százalékban” az exportelőírások szigorúsága, ami miatt több NATO-ország eleve kizárja a svájci beszállítókat a közbeszerzési tenderekből. A Saltech a gyártógépeket már magyarországi leányvállalatához szállította. Közleményében a cég azt írta: „A döntés a csoporton belüli hosszú távú működési rugalmasság biztosítása érdekében született, miközben maradéktalanul megfelelünk minden svájci exportelőírásnak.”

Kezdőlap    Gazdaság    Hozzánk költözteti termelését egy svájci fegyvergyártó

export

svájc

korlátozás

lövedék

gyártás

fegyvergyártás

colt cz group

saltech

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ritkaföldfém-háború: egy halászhajó-baleset mutatta meg, mi a megoldás

Ritkaföldfém-háború: egy halászhajó-baleset mutatta meg, mi a megoldás

2010 szeptemberében egy kínai halászhajó nekiütközött egy japán parti őrségi járműnek a Senkaku-szigeteknél. Egy apró incidensnek tűnt, ám a globális ipar egyik legfontosabb pillanata lett belőle. Kína leállította a ritkaföldfém-exportot Japán felé, Japán válasza viszont nem a megtorlás, hanem a gazdaság átalakítása volt. Az eredmény egy történet, amiből Európa is sokat tanulhatna.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Száguld a magyar tőzsde sztárja!

Száguld a magyar tőzsde sztárja!

Az ázsiai tőzsdéken jó volt ma a hangulat, Európában pedig egyre jobban alakul a kereskedés. A magyar tőzsdén akadnak izgalmak, hiszen tovább ralizik az elmúlt hetek sztárrészvénye, a Rába. Az USA-ban a mesterséges intelligencia körüli hírek hajtják az emelkedést. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ide utazz 2026-ban: ezek az országok egyre olcsóbbak az európia turistáknak

Ide utazz 2026-ban: ezek az országok egyre olcsóbbak az európia turistáknak

2026-ban nemcsak az akciók vagy a fapados járatok határozzák meg, hová utazunk - hanem a valuták mozgása is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli military's ex-top lawyer arrested over leak of video allegedly showing Palestinian detainee abuse

Israeli military's ex-top lawyer arrested over leak of video allegedly showing Palestinian detainee abuse

Maj Gen Yifat Tomer-Yerushalmi resigned on Friday, admitting leaking a video allegedly showing abuse of a Palestinian detainee.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 3. 17:14
Bubenkó Csaba: el kellene gondolkodni, hogyan lehetne jobban felfejleszteni a magyar feldolgozó- és élelmiszeripart
2025. november 3. 14:10
Ritkaföldfém-háború: egy halászhajó-baleset mutatta meg, mi a megoldás
×
×
×
×