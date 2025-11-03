Hozzánk költözteti termelését egy svájci fegyvergyártó

A Saltech a 12,7 milliméteres géppuskalőszerek gyártását exportkorlátozások miatt Svájcból Magyarországra hozza; a lépést az anyavállalat, a cseh Colt CZ csoport megerősítette – írja a tagesanzeiger.ch híradása nyomán a Portfolio.

Minden más termék gyártása a a solothurni kantonban marad, csak a 12,7 milliméteres lőszerek termelését helyezi a gyár külföldre.

A Colt Cz közlése szerint a lépés oka „száz százalékban” az exportelőírások szigorúsága, ami miatt több NATO-ország eleve kizárja a svájci beszállítókat a közbeszerzési tenderekből. A Saltech a gyártógépeket már magyarországi leányvállalatához szállította. Közleményében a cég azt írta: „A döntés a csoporton belüli hosszú távú működési rugalmasság biztosítása érdekében született, miközben maradéktalanul megfelelünk minden svájci exportelőírásnak.”