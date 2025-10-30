ARÉNA - PODCASTOK
A használtauto.hu portál logója.
Nyitókép: Wikipédia

A GVH keményen megbüntette a hasznaltauto.hu üzemeltetőjét

Infostart

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 550 millió forintra bírságolta a Használtauto.hu Kft.-t, mert az online gépjármű hirdetési oldal korábbi üzemeltetője, a külföldi tulajdonú Adevinta visszaélt a gazdasági erőfölényével - közölte a GVH.

A versenyhivatal 2021 decemberében indított eljárást a Használtautó.hu weboldalt akkoriban üzemeltető, norvég érdekeltségű, egy multinacionális csoporthoz tartozó Adevinta Classified Media Hungary Kft.-vel (Adevinta) szemben, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt. A hivatal észlelte ugyanis, hogy az Adevinta által 2018 áprilisától alkalmazott úgynevezett exkluzív csomag alkalmas lehet a versenytársak kiszorítására vagy piacra lépésük akadályozására. Az ügyet a nemzeti versenyhatóság kettős (magyar és uniós) jogalapon indította meg.

Az ügy szempontjából fontos körülmény, hogy a Hasznaltauto.hu platform a magyar online gépjármű apróhirdetési piacon hosszú ideje a legnagyobb szereplő. Az oldal piaci részesedése minden mutató szerint

tartósan legalább 70 százalékos volt a vizsgált időszakban.

A GVH feltárta: az exkluzív csomag bevezetésével az Adevinta egyrészt egy kizárólagossági kikötéssel jogilag is megakadályozta, hogy a kereskedők a versenytárs platformokon párhuzamosan is hirdethessenek, másrészt automatikus és ingyenes áttöltési lehetőséget biztosított egy másik, általa üzemeltetett népszerű apróhirdetési platformra, amivel a több felületre igényt tartó ügyfelek igényeit egyedül ki tudta elégíteni. Ezzel az Adevinta csökkentette a versenytárs oldalak piacra lépési lehetőségeit. Az exkluzív csomag bevezetése ugyanis egybeesett több versenytárs oldal indulásával is.

A hivatal megállapította, hogy az Adevinta a versenytársai számára indokolatlanul hátrányos piaci helyzetet teremtett, így visszaélt gazdasági erőfölényével. Ezzel a norvég érdekeltségű cég a magyar és az európai uniós versenyjogi előírásokat is megsértette.

Mindezek alapján a GVH Versenytanácsa 550 millió forint bírságot szabott ki az Adevinta jogutódjára, a Hasznaltauto.hu oldalt 2023 őszétől üzemeltető Használtautó.hu Kft.-re. A bírság mértékét indokolja, hogy a feltárt jogsértés hosszú időn keresztül zajlott, az üzemeltető cégnek pedig jelentős árbevétele volt az érintett időszakban.

A versenytanács enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy az Adevinta az eljárás megindítását követően megszüntette az exkluzív csomagok forgalmazását.

A Használtautó.hu Kft. a GVH megállapításaira reagálva csütörtökön az MTI-vel azt közölte, hogy a versenyfelügyeleti eljárás során vizsgált üzleti gyakorlat még a korábbi, külföldi tulajdonosi struktúrához köthető, és a GVH által kifogásolt tevékenységet az Adevinta már a versenyfelügyeleti eljárás ideje alatt megszüntette.

Egyúttal jelezték, a korábban multinacionális cégcsoport részeként működő Használtautó.hu 2023 őszén ismét magyarországi tulajdonba került, mivel a portált üzemeltető céget a 100 százalékos hazai tulajdonban álló ingatlan.com Zrt. felvásárolta.

Keleti József, a Használtautó.hu Kft. igazgatósági tagja elmondta, hogy amikor a Használtautó.hu ismét hazai tulajdonba került, a folyamatban lévő versenyfelügyeleti eljárást is megörökölték a hirdetési portál felvásárlásával. Kollégáikkal azon dolgoznak, hogy a piac meghatározó szereplőjeként megújuljanak és világszínvonalú szolgáltatásokkal tudják kielégíteni az ügyfeleik igényeit a versenyjogi szabályokat is szem előtt tartva.

bírság

gvh

használauto.hu

