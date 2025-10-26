Sokéves csúcsra ugrott itthon a gázfogyasztás, majd zuhanni kezdett

Az ősz első heteiben tapasztalt nyárias hőmérsékletek hatására a napi földgáz-felhasználás többször is sokéves mélypontra süllyedt. A hirtelen lehűlést követően azonban a fűtési igény azonnal megemelkedett, amire a gázfogyasztás gyorsan reagált.

A napi földgáz-felhasználás mintegy tíz nap alatt az addigi alacsony, 10-15 ezer köbméteres sávból október elsejére a sokéves csúcsot jelölő 25 ezer köbméteres szintre emelkedett. A fogyasztás ezt követően az újabb enyhülés miatt ismét csökkenésnek indult - írja a portfolio.hu.

Szeptember 1-től október 11-ig a bruttó földgáz-felhasználása 639 893 ezer köbméter volt, ami 2021 óta a legmagasabb érték.

A villamosenergia-felhasználás trendszerű emelkedése is megfigyelhető volt szeptember végétől, aminek eredményeképpen október 9-ére szintén sokéves csúcsra nőtt a felhasználás, miután az ősz első heteiben több alkalommal is mélypontra esett.

A MEKH adatai szerint azonban a villamosenergia-felhasználás jóval szűkebb határok között változott, mint a gázfogyasztás. Ennek oka, hogy a villamos energia a hűtési igény (légkondicionálás) kielégítésében is szerepet játszik, és a klímaberendezéseket az enyhébb őszi napokon is használják a lakások temperálására.

A rendszerirányító MAVIR előzetes adatai szerint szeptemberben a bruttó felhasználás 3394,1 GWh volt, ami 2,5 százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakánál. Ezt a csökkenést a hőmérséklet mellett a gazdasági teljesítmény gyengélkedése is befolyásolhatta.

Fontos megjegyezni, hogy az áramfogyasztási statisztika nem tartalmazza a háztartási méretű kiserőművek, azaz a HMKE-k adatait.