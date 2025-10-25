ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 25. szombat
Valami nagyon bűzlik az uniónak az osztrák sícuccpiacon

Infostart / MTI

Az uniós versenyhivatal kartellezés gyanújával vizsgálatot indított számos osztrák sífelszerelés-gyártó cég ellen.

A Blizzard után - az Oberösterreichische Nachrichten és a Salzburger Nachrichten osztrák lap szombati közlése szerint - a Fischer és az Atomic is megerősítette a házkutatásokat.

A sífelszerelés-szektorban működő vállalatoknál kartelljogi aggályok miatt végzett "látogatások" már csütörtökön ismertté váltak.

Az elsőként megvizsgált Blizzard anyavállalata, a Tecnica Group hangsúlyozta, hogy "meggyőződésük szerint mindig a hatályos törvényekkel teljes összhangban jártak el", és az érintett hatóságoknak azonnal "korlátlan együttműködést" ajánlottak fel.

A Fischer Sports szintén megerősítette, "hogy jelenleg az Európai Bizottság vizsgálatot folytat", írta szombaton az Oberösterreichische Nachrichten (OÖN) és az Salzburger Nachrichten. A cég "teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal" - áll a közleményben.

Az OÖN szerint az Altenmarktban székhellyel rendelkező Atomic is közölte, hogy "vizsgálat tárgyát képezi".

Az EU-nyomozókat a illetékes nemzeti versenyhatóság tisztviselői kísérték.

A vizsgálat különös aktualitást nyer az alpesi sí világkupa szezonjának megkezdése miatt, mivel az érintett cégek a sífelszerelés-ágazat kulcsszereplői.

Az Európai Unió versenyhatósága hétfőn tett bejelentést arról, hogy több osztrák sífelszerelés-gyártó cégnél előzetes házkutatásokat tartanak kartellgyanú miatt. A 2025. október 20-i EU Bizottsági sajtóközlemény szerint "az Európai Bizottság jelenleg olyan váratlan ellenőrzéseket tart több sífelszereléseket gyártó cégnél, amelyeket azzal gyanúsítanak, hogy megsértették az EU kartelljogszabályait, amelyek tiltják a kartelleket és a korlátozó üzleti gyakorlatokat. Ezek az ellenőrzések nem feltételezik előzetesen a jogsértést, és céljuk a versenyszabályok betartásának biztosítása."

ausztria

verseny

osztrák

sífelszerelés

