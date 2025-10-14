ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 14. kedd
Concept for car insurance and financial.
Nyitókép: boonchai wedmakawand/Getty Images

Egyre kevesebb autóra köthető casco, mégis egyre olcsóbban

Infostart / MTI

A biztosítás-közvetítő Insura adatai szerint szeptember végéig a személyautókra megkötött teljes körű casco biztosítások idei átlagdíja 206 400 forint volt, ami 4,7 százalékkal alacsonyabb a múlt év azonos időszakában tapasztalt 216 300 forintos szintnél.

A szerződők 22 százaléka 8 évnél idősebb autóra kötötte a biztosítást - közölte az Insura -, a megkötött szerződések mellé 30 százaléknyian kiegészítő biztosításokat is kötöttek.

Az új autók átlagos casco díja az év első kilenc hónapjában 254 ezer forint volt, ami 1,6 százalékos csökkenés tavalyhoz képest, miközben azok az ügyfelek, akik használtautó-vásárláskor kötöttek casco szerződést, átlagosan 219 400 forintot fizettek, ami 3,8 százalékos csökkenés.

A legkevesebbet, átlagosan 173 100 forintot azok fizették, akik autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést. Az online megkötött casco biztosítások 165 100 forintos éves átlagdíja jelentősen alatta marad a teljes átlagnak, mivel

a kedvezőbb díjú évfordulós kötések nagyobb arányban zajlanak ezen a csatornán.

Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója rámutatott, hogy az átlagdíjak csökkenése részben a piacon tapasztalható biztosítói verseny következménye, de szerepe van benne annak is, hogy az idei szerződések között magasabb a kisebb átlagdíjjal rendelkező évfordulós kötések aránya, ami pedig az ügyfelek növekvő tudatosságára utal.

Ugyanakkor továbbra is probléma, hogy a hazai autóknak csupán ötöde rendelkezik casco biztosítással, pedig a lopáskárokra, a saját hibából bekövetkező töréskárokra, illetve az egyre gyakrabban bekövetkező elemi károkra - vihar, jégverés, áradás - kizárólag a casco nyújt fedezetet.

A csekély biztosítottsági hányadnak az egyik magyarázata, hogy a biztosítók jellemzően 15 éves korig kötnek cascót egy autóra, vagyis

a 16,3 éves átlagéletkorral rendelkező hazai autópark több mint fele eleve kiesik a biztosítható körből.

A 8-15 év közötti autók körében is nagyon sok gépjármű közlekedik cascovédelem nélkül.

Gazdaság    Egyre kevesebb autóra köthető casco, mégis egyre olcsóbban

biztosítás

casco

insura

