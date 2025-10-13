Nagy leállások a Telekomnál a héten

A szolgáltató által közzétett tájékoztatás szerint a munkálatok négy napon át, többségében október 13. és 17. között érintik az ország számos pontját. A Telekom a karbantartást a hálózat korszerűsítésével indokolta - közölte az economx.hu.

A főbb, tervezett leállások és érintett települések

Október 13–14. (max. 30 perc): Budapest, Tekenye, Zalaszentgrót, Nyíregyháza.

Október 13–15. (max. 30 perc): Perenye, Szombathely.

Október 13. éjszaka (max. 240 perc): Kapuvár, Vaspör, Zalaháshágy.

Október 13–17. (max. 180 perc): Balástya, Kistelek, Pusztaszer.

Október 13–24. (max. 180 perc): Budapest, Esztergom, Veresegyház, Kartal.

Október 14. hajnal (max. 60 perc): Átány, Besenyőtelek, Dormánd, Erdőtelek, Tenk.

Október 14. hajnal (max. 300 perc): Abaújkér, Encs, Vizsoly és számos észak-magyarországi település.

Október 14. hajnal (max. 240 perc): Bugac, Kecskemét, Jakabszállás és környéke.

Október 15. hajnal (max. 300 perc): Békés, Gyomaendrőd, Mezőberény és környékbeli települések.

Október 16. hajnal (max. 240 perc): Komló, Pécs, Pécsvárad, Zengővárkony és több baranyai település.

Október 16. éjszaka (max. 330 perc): Budapest egyes részei.

A Telekom felhívja az emberek figyelmét, hogy amennyiben a jelzett időszakon túl is fennáll a szolgáltatáskiesés, javasolt a digitális elosztó újraindítása. Ha a hiba ezután is megmarad, a díjmentesen hívható 1414-es ügyfélszolgálati telefonszámon lehet bejelentést tenni.