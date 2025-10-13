ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 13. hétfő
Nyitókép: Unsplash

Nagy leállások a Telekomnál a héten

Infostart

A Magyar Telekom hálózati korszerűsítési munkálatok miatt az elkövetkező napokban, október 13. és október 24. között több helyszínen is szolgáltatáskiesésre figyelmezteti ügyfeleit. Az időszakos kimaradások a televíziós, telefonos és internetes szolgáltatásokat érinthetik, a tervezett leállások maximális ideje helyszíntől függően 30 perctől akár 330 percig is terjedhet.

A szolgáltató által közzétett tájékoztatás szerint a munkálatok négy napon át, többségében október 13. és 17. között érintik az ország számos pontját. A Telekom a karbantartást a hálózat korszerűsítésével indokolta - közölte az economx.hu.

A főbb, tervezett leállások és érintett települések

  • Október 13–14. (max. 30 perc): Budapest, Tekenye, Zalaszentgrót, Nyíregyháza.
  • Október 13–15. (max. 30 perc): Perenye, Szombathely.
  • Október 13. éjszaka (max. 240 perc): Kapuvár, Vaspör, Zalaháshágy.
  • Október 13–17. (max. 180 perc): Balástya, Kistelek, Pusztaszer.
  • Október 13–24. (max. 180 perc): Budapest, Esztergom, Veresegyház, Kartal.
  • Október 14. hajnal (max. 60 perc): Átány, Besenyőtelek, Dormánd, Erdőtelek, Tenk.
  • Október 14. hajnal (max. 300 perc): Abaújkér, Encs, Vizsoly és számos észak-magyarországi település.
  • Október 14. hajnal (max. 240 perc): Bugac, Kecskemét, Jakabszállás és környéke.
  • Október 15. hajnal (max. 300 perc): Békés, Gyomaendrőd, Mezőberény és környékbeli települések.
  • Október 16. hajnal (max. 240 perc): Komló, Pécs, Pécsvárad, Zengővárkony és több baranyai település.
  • Október 16. éjszaka (max. 330 perc): Budapest egyes részei.

A Telekom felhívja az emberek figyelmét, hogy amennyiben a jelzett időszakon túl is fennáll a szolgáltatáskiesés, javasolt a digitális elosztó újraindítása. Ha a hiba ezután is megmarad, a díjmentesen hívható 1414-es ügyfélszolgálati telefonszámon lehet bejelentést tenni.

