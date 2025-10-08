ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.4
usd:
337.28
bux:
101811.05
2025. október 8. szerda Koppány
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Adria kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

"Az év minden napján" - Üzleti célú kérést intézett a Mol a horvát partner felé, a horvátok válaszoltak

Infostart / MTI

A régió ellátásbiztonságához legalább két, nagy teljesítményű és versenyképes árakon dolgozó kőolajvezetékre van szükség, hogy bármilyen havaria esetén is legyen megbízható kőolajellátás - olvasható a társaság közleményében.

A Mol konstruktív megbeszélést folytatott a kőolajszállító Janaf vezetőivel, a horvát társaságtól azt kérték, megfelelő tesztekkel mutassa ki, hogy az év minden napján fel tud-e hozni elegendő kőolajat az Adria-vezetéken; a Mol a horvátországi tesztekhez minden támogatást megad - közölte a Mol szerdán.

A magyar olajtársaság közleményében kiemelte: nyitott bármilyen külsős szakértő bevonására is, de

a finomítókért és a régió ellátásbiztonságáért a felelősséget a Mol viseli.

Jelezték a tárgyalópartnereknek, hogy kiszámítható piaci környezetben, versenyképes szolgáltatással javasolják új alapokra helyezni a kereskedelmi kapcsolatot. A Mol mindig is az átlátható és piaci alapú árazás híve volt - jegyezték meg.

A közlemény szerint a Mol azt javasolta, hogy a Janaf is tanulmányozza a legjobb nemzetközi példákat azokról a nyugat-európai szállítási vállalati tulajdonosi struktúrákról, ahol a kőolajat felhasználók tulajdonosi jelenléte garantálja a méltányos árazást és a folyamatos rendelkezésre állást.

"Világossá tettük, hogy a Mol álláspontja nem változott: a régió ellátásbiztonságához legalább két, nagy teljesítményű és versenyképes árakon dolgozó kőolajvezetékre van szükség, hogy bármilyen havaria esetén is legyen megbízható kőolajellátás" - olvasható a magyar olajtársaság közleményében.

Horvát válasz

Stjepan Adanic, a Janaf igazgatóságának elnöke szerdán azt közölte: megváltozott a légkör - a horvát Janaf kőolajvezeték-üzemeltető vállalat képviselői Zágrábban nyugodt, racionális hangnemben tárgyaltak a Mol-csoport delegációjával. Elmondása szerint a feszültségek azt követően enyhültek a két ország között, hogy Andrej Plenkovic horvát kormányfő az uniós csúcstalálkozó alkalmával Koppenhágában egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel Magyarország kőolaj-ellátásáról a Janaf-vezetéken keresztül.

Adanic kiemelte: a Janaf stratégiai jelentőségű vállalat nemcsak Horvátország, hanem a teljes régió energiaellátása szempontjából. A társaság nyitott a párbeszédre mind a Mollal, mind a többségi orosz tulajdon miatt amerikai szankciók alatt álló Szerbiai Kőolajipari Vállalattal (NIS) - tette hozzá. Vladislav Veselica, a Janaf igazgatósági tagja elmondta: a megbeszélések "partnerségi légkörben" zajlottak, és reális esély van arra, hogy a felek a következő hetekben kölcsönösen elfogadható megállapodásra jussanak.

A következő egyeztetést október végére tervezik a Mollal, szintén Zágrábban.

Veselica emlékeztetett: a Janaf 2013 óta működik együtt a magyar vállalattal, és a projektvizsgálatok szerint teljes mértékben képes ellátni a Mol mindkét finomítóját. A társaság éves kapacitása 14,78 millió tonna - a nyersolaj sűrűségétől függően -, és ha a Mol évente 11 millió tonna kőolajat vásárol, a Janaf díjszabása "rendkívül versenyképes" lesz a Barátság kőolajvezetékkel összevetve - mutatott rá. A szerbiai NIS-szel kapcsolatban - amelynek szerdán éjfélkor jár le a legutóbbi halasztása az amerikai szankciók alól - Veselica elmondta: a Janaf újabb engedélyt kapott a kőolajszállítási tevékenység folytatására október 15-ig. Egyben jelezte, hogy a NIS nélkül a társaság nehezen tudná pótolni a kieső bevételeket, ugyanakkor meggyőződésének adott hangot, hogy 2027-től a Janaf a Mol csoport egyik meghatározó partnere lesz.

Kezdőlap    Gazdaság    "Az év minden napján" - Üzleti célú kérést intézett a Mol a horvát partner felé, a horvátok válaszoltak

mol

olaj

kőolaj

janaf

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére

Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére
Vlagyimir Putyin megvan arról győződve, hogy nyerésben van, és nem kell belemennie semmiféle kompromisszumba – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
 

Szijjártó Péter szerint a lengyel kormányfő mentegeti a vezetékrobbantással gyanúsított ukránt

Kövér László: globális háttérhatalmi játszmák veszélyeztetik hazánk függetlenségét

Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal

Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal

2002-ig visszatekintve idén szeptemberben a második legmagasabb hiányát termelte meg a költségvetés – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium gyorstájékoztatójából. A központi alrendszer 303 milliárd forintos mínusszal zárt a ebben a hónapban, ezzel a teljes éves deficit elérte a 3330 milliárd forintot – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Csiki Gergely.
VIDEÓ
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.09. csütörtök, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan fordulat: elhalasztotta a kulcsfontosságú ülést az amerikai egészségügyi hatóság

Váratlan fordulat: elhalasztotta a kulcsfontosságú ülést az amerikai egészségügyi hatóság

Az amerikai járványügyi központ elhalasztja a korábban októberre tervezett vakcinabizottsági ülést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly versenytársat kaphatnak a kínai-magyar akksigyárak: ezzel véget is érhet a nagy magyar autóipari álom?!

Komoly versenytársat kaphatnak a kínai-magyar akksigyárak: ezzel véget is érhet a nagy magyar autóipari álom?!

Együttműködési megállapodást írt alá a moldovai Zener Group, a kínai New Energy Technology, valamint a Horizon Auto.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Outgoing French PM Lecornu to speak after last-ditch attempt to form new government

Outgoing French PM Lecornu to speak after last-ditch attempt to form new government

Sébastien Lecornu had been in office for 26 days when he resigned on Monday - he was given 48 hours by President Macron to make a plan for the "stability" of France.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 8. 18:46
Van már olyan európai ország, ahol nincs infláció
2025. október 8. 18:10
Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal
×
×
×
×