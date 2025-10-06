A 4iG és a magyar állam aláírta a védelmi ipari együttműködésekről szóló szerződéseket

A most bejelentett adásvételi megállapodások, valamint a folyamatban lévő Rába-akvizíció együttesen illeszkednek a 4iG Csoport hosszú távú stratégiájához az űripar és a védelmi ipar területén - olvasható a vállalat közleményében.

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaság az elmúlt években infokommunikációs és távközlési tevékenysége mellett célzott felvásárlásokkal és partnerségekkel építette ki védelmi üzletágát. A tranzakciók zárásával 2 800 fővel növekedhet a 4iG SDT munkavállalóinak száma, amellyel a 4iG csoport állományi létszáma eléri a 11 000 főt.

Az N7 Defence-ben megszerzett részesedések, a Hirtenberger 100 százalékos tulajdona és a Rheinmetall Hungary közvetett részesedése, valamint a Rába hadiipari kapacitásai együtt egy olyan integrált portfóliót alkotnak, amely a modern fegyver- és lőszergyártástól a katonai járműfejlesztésen át a helikopter-karbantartásig terjed.

A 4iG SDT így a legmodernebb technológiáktól a tradicionális hadiipari termékekig átfogó képességekkel jelenhet meg a nemzetközi piacokon, hozzájárulva a magyar védelmi ipar exportlehetőségeinek bővítéséhez és a szövetségi elvárásokhoz igazodó kapacitások fejlesztéséhez.

A júniusban megkötött előzetes megállapodás, valamint az azt követő részletes átvilágítási folyamat és a nemzetközi partnerekkel folytatott egyeztetések eredményeként az N7 Holding és a 4iG SDT három adásvételi szerződés aláírását jelentette be. A megállapodások értelmében:

Az N7 Holding az általa alapított N7 Defence Zrt.-be apportálja négy meghatározó védelmi ipari leányvállalatban – Aeroplex Kft., Arzenál Fegyvergyár Zrt., Colt CZ Hungary Zrt. és Rheinmetall Munitions Zrt. – lévő tulajdonrészét. Külön tranzakció keretében pedig a VAB Kft.-re ruházza a Rheinmetall Hungary Zrt. 49%-os állami üzletrészét. A 4iG SDT a két holdingtársaságban 75% +1 szavazattöbbség-tulajdont szerez.

A 4iG SDT 100%-os tulajdont vásárol az aknavető- és lőszergyártó Hirtenberger Kft.-ben, illetve leányvállalataiban.

Az előzetes megállapodásban szereplő további három vállalat esetében a felek nem zárják ki a jövőbeli együttműködés lehetőségét, azonban a szabályozó környezet és az üzleti feltételek miatt ezek kialakítása hosszabb előkészítést, vagy az eredeti elképzelésektől eltérő partneri struktúra kialakítását igénylik.

A tranzakciók vételárának nettó jelenértéke 72,1 milliárd forint, az ügyletek zárása versenyhatósági jóváhagyásoktól függ.

Ugyan az előzetes megállapodás még kilenc, az N7 Holding tulajdonában lévő társasági részesedést érintett, azonban a részletes egyeztetések, a jogi feltételek és az uniós versenyjogi szempontok mérlegelése után a felek új konstrukció kialakítása mellett döntöttek. A véglegesített megállapodás alapján négy védelmi ipari társaság kerül az N7 Defence Zrt.-be, míg két további vállalat esetében a 4iG SDT Zrt. további közvetett, illetve közvetlen felvásárlást hajt végre.

N7 Defence Zrt.

Az adásvételi megállapodásnak megfelelően a tranzakció versenyjogi és pénzügyi zárását követően a 4iG SDT Zrt. 75 százalék +1 szavazat többségi tulajdont vásárol az N7 Defence Zrt.-ben, míg az N7 Holding 25% -1 százalék szavazati részesedést tart meg a vállalatban. A tranzakcióval érintett társaságokban lévő állami tulajdonrész apportként kerül az N7 Defence-be, az így létrehozott állami-magán holdingvállalat portfóliója pedig négy jelentős hazai védelmi ipari vállalatot foglal majd magában. Az N7 Defence portfóliója lefedi a magyar védelmi ipar kritikus területeit, a civil és katonai repüléstechnológiától a fegyver- és lőszergyártásig:

· az Aeroplex repülőgép-javító vállalat (100 % N7 Defence tulajdon);

· a Kiskunfélegyházán működő, kézilőfegyver és hadiipari alkatrészek gyártásával foglalkozó Arzenál Fegyvergyár Zrt. (100 % N7 Defence tulajdon);

· a Colt CZ Hungary Zrt.-t, amely szintén kézifegyverek, például a CZ BREN 2 gépkarabélyok gyártását végzi (Colt CZ Group 51%, N7 Defence 49% tulajdon);

· a Rheinmetall Hungary Munitions Zrt. várpalotai lőszergyárát (Rheinmetall 51% - N7 Defence 49% tulajdon).

Az N7 Defence-be kerülő portfólióvállalatok kritikus infrastruktúrája (ingatlanok, gyárak, üzemek) közvetlen állami tulajdonban marad, amelyek használatáért a társaságok bérleti díjat fizetnek. A kialakuló vállalati struktúra az állami kapacitások és a piaci szakértelem összekapcsolásával növeli a hazai védelmi ipar verseny- és exportképességét, támogatja a NATO-kompatibilis képességfejlesztést, és nemzetközi partnerségek számára is skálázható működési keretet teremt.

Hirtenberger

Az N7 Defence ügylettel párhuzamosan az aknavető és lőszergyártással foglalkozó Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Kft.-t és leányvállalatait a 4iG SDT külön ügyletben vásárolja meg az N7 Holdingtól. A szerződés értelmében az adásvétel a társaságok 100 százalékos üzletrészére vonatkozik. Az ausztriai központtal működő Hirtenberger Defence Systems több mint 160 éve van jelen a védelmi iparban számos nemzetközi piacon, többek között Új-Zélandon. Napjainkban a világ egyik vezető aknavető- és lőszergyártója. Termékpalettájuk a 60, 81 és 120 mm-es aknavetők, lőszerek, valamint digitális tűzvezető és célzó rendszerek teljes körét lefedi.

Rheinmetall Hungary

Az N7 Holding és a 4iG SDT Zrt. emellett külön adásvételi megállapodást kötöttek a Lynx KF41 gyalogsági harcjárművek fejlesztését és gyártását végző Rheinmetall Hungary Zrt., 49 százalékos állami tulajdonrészének részbeni adásvételéről. Ennek keretében az N7 Holding – hasonlóan az N7 Defence tranzakcióhoz – a VAB Kft.-be apportálja tulajdonrészét, majd a 4iG SDT 75%+1 szavazati többség megvásárlásával közvetett módon kisebbségi tulajdonosa lesz a Rheinmetall Hungary Zrt.-nek.

A tranzakció zárása a pénzügyi teljesítés és a versenyjogi jóváhagyások mellett a licence feltételekről szóló megállapodásokhoz is kötött, így hosszabb zárási véghatáridővel valósulhat meg. Az ügylet során a gyárépület a magyar állam, míg a gyártóeszközök a Rheinmetall tulajdonában maradnak, melyek használatáért a társaság bérleti díjat fizet.