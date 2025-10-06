ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: 4ig

A 4iG és a magyar állam aláírta a védelmi ipari együttműködésekről szóló szerződéseket

Infostart

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. (N7 Holding) 2025 júniusában nem kötelező érvényű előzetes megállapodást írt alá Magyarország első, állami és magántulajdonban működő védelmi ipari holdingvállalatának megalapításáról.

A most bejelentett adásvételi megállapodások, valamint a folyamatban lévő Rába-akvizíció együttesen illeszkednek a 4iG Csoport hosszú távú stratégiájához az űripar és a védelmi ipar területén - olvasható a vállalat közleményében.

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaság az elmúlt években infokommunikációs és távközlési tevékenysége mellett célzott felvásárlásokkal és partnerségekkel építette ki védelmi üzletágát. A tranzakciók zárásával 2 800 fővel növekedhet a 4iG SDT munkavállalóinak száma, amellyel a 4iG csoport állományi létszáma eléri a 11 000 főt.

Az N7 Defence-ben megszerzett részesedések, a Hirtenberger 100 százalékos tulajdona és a Rheinmetall Hungary közvetett részesedése, valamint a Rába hadiipari kapacitásai együtt egy olyan integrált portfóliót alkotnak, amely a modern fegyver- és lőszergyártástól a katonai járműfejlesztésen át a helikopter-karbantartásig terjed.

A 4iG SDT így a legmodernebb technológiáktól a tradicionális hadiipari termékekig átfogó képességekkel jelenhet meg a nemzetközi piacokon, hozzájárulva a magyar védelmi ipar exportlehetőségeinek bővítéséhez és a szövetségi elvárásokhoz igazodó kapacitások fejlesztéséhez.

A júniusban megkötött előzetes megállapodás, valamint az azt követő részletes átvilágítási folyamat és a nemzetközi partnerekkel folytatott egyeztetések eredményeként az N7 Holding és a 4iG SDT három adásvételi szerződés aláírását jelentette be. A megállapodások értelmében:

Az N7 Holding az általa alapított N7 Defence Zrt.-be apportálja négy meghatározó védelmi ipari leányvállalatban – Aeroplex Kft., Arzenál Fegyvergyár Zrt., Colt CZ Hungary Zrt. és Rheinmetall Munitions Zrt. – lévő tulajdonrészét. Külön tranzakció keretében pedig a VAB Kft.-re ruházza a Rheinmetall Hungary Zrt. 49%-os állami üzletrészét. A 4iG SDT a két holdingtársaságban 75% +1 szavazattöbbség-tulajdont szerez.

A 4iG SDT 100%-os tulajdont vásárol az aknavető- és lőszergyártó Hirtenberger Kft.-ben, illetve leányvállalataiban.

Az előzetes megállapodásban szereplő további három vállalat esetében a felek nem zárják ki a jövőbeli együttműködés lehetőségét, azonban a szabályozó környezet és az üzleti feltételek miatt ezek kialakítása hosszabb előkészítést, vagy az eredeti elképzelésektől eltérő partneri struktúra kialakítását igénylik.

A tranzakciók vételárának nettó jelenértéke 72,1 milliárd forint, az ügyletek zárása versenyhatósági jóváhagyásoktól függ.

Ugyan az előzetes megállapodás még kilenc, az N7 Holding tulajdonában lévő társasági részesedést érintett, azonban a részletes egyeztetések, a jogi feltételek és az uniós versenyjogi szempontok mérlegelése után a felek új konstrukció kialakítása mellett döntöttek. A véglegesített megállapodás alapján négy védelmi ipari társaság kerül az N7 Defence Zrt.-be, míg két további vállalat esetében a 4iG SDT Zrt. további közvetett, illetve közvetlen felvásárlást hajt végre.

N7 Defence Zrt.

Az adásvételi megállapodásnak megfelelően a tranzakció versenyjogi és pénzügyi zárását követően a 4iG SDT Zrt. 75 százalék +1 szavazat többségi tulajdont vásárol az N7 Defence Zrt.-ben, míg az N7 Holding 25% -1 százalék szavazati részesedést tart meg a vállalatban. A tranzakcióval érintett társaságokban lévő állami tulajdonrész apportként kerül az N7 Defence-be, az így létrehozott állami-magán holdingvállalat portfóliója pedig négy jelentős hazai védelmi ipari vállalatot foglal majd magában. Az N7 Defence portfóliója lefedi a magyar védelmi ipar kritikus területeit, a civil és katonai repüléstechnológiától a fegyver- és lőszergyártásig:

· az Aeroplex repülőgép-javító vállalat (100 % N7 Defence tulajdon);

· a Kiskunfélegyházán működő, kézilőfegyver és hadiipari alkatrészek gyártásával foglalkozó Arzenál Fegyvergyár Zrt. (100 % N7 Defence tulajdon);

· a Colt CZ Hungary Zrt.-t, amely szintén kézifegyverek, például a CZ BREN 2 gépkarabélyok gyártását végzi (Colt CZ Group 51%, N7 Defence 49% tulajdon);

· a Rheinmetall Hungary Munitions Zrt. várpalotai lőszergyárát (Rheinmetall 51% - N7 Defence 49% tulajdon).

Az N7 Defence-be kerülő portfólióvállalatok kritikus infrastruktúrája (ingatlanok, gyárak, üzemek) közvetlen állami tulajdonban marad, amelyek használatáért a társaságok bérleti díjat fizetnek. A kialakuló vállalati struktúra az állami kapacitások és a piaci szakértelem összekapcsolásával növeli a hazai védelmi ipar verseny- és exportképességét, támogatja a NATO-kompatibilis képességfejlesztést, és nemzetközi partnerségek számára is skálázható működési keretet teremt.

Hirtenberger

Az N7 Defence ügylettel párhuzamosan az aknavető és lőszergyártással foglalkozó Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Kft.-t és leányvállalatait a 4iG SDT külön ügyletben vásárolja meg az N7 Holdingtól. A szerződés értelmében az adásvétel a társaságok 100 százalékos üzletrészére vonatkozik. Az ausztriai központtal működő Hirtenberger Defence Systems több mint 160 éve van jelen a védelmi iparban számos nemzetközi piacon, többek között Új-Zélandon. Napjainkban a világ egyik vezető aknavető- és lőszergyártója. Termékpalettájuk a 60, 81 és 120 mm-es aknavetők, lőszerek, valamint digitális tűzvezető és célzó rendszerek teljes körét lefedi.

Rheinmetall Hungary

Az N7 Holding és a 4iG SDT Zrt. emellett külön adásvételi megállapodást kötöttek a Lynx KF41 gyalogsági harcjárművek fejlesztését és gyártását végző Rheinmetall Hungary Zrt., 49 százalékos állami tulajdonrészének részbeni adásvételéről. Ennek keretében az N7 Holding – hasonlóan az N7 Defence tranzakcióhoz – a VAB Kft.-be apportálja tulajdonrészét, majd a 4iG SDT 75%+1 szavazati többség megvásárlásával közvetett módon kisebbségi tulajdonosa lesz a Rheinmetall Hungary Zrt.-nek.

A tranzakció zárása a pénzügyi teljesítés és a versenyjogi jóváhagyások mellett a licence feltételekről szóló megállapodásokhoz is kötött, így hosszabb zárási véghatáridővel valósulhat meg. Az ügylet során a gyárépület a magyar állam, míg a gyártóeszközök a Rheinmetall tulajdonában maradnak, melyek használatáért a társaság bérleti díjat fizet.

