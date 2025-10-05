ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 5. vasárnap Aurél
Home sales brokers and real estate investors are exchanging with investors being filing cash at the agents hand.
Nyitókép: Wutwhan foto/Getty Images

Kiderült, hol a határ a magyar lakásvásárlóknál és -bérlőknél

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Az ingatlan.com nyáron egy új funkcióval bővítette szolgáltatási palettáját, ami megmutatja azt, hogy a választott ingatlant milyen távolságra veszik meg a vásárlók azoktól az intézményektől, amelyeket napi szinten felkeresnek. Mindez nemcsak a vásárlóknak, hanem a portálnak is nagyon hasznos – mondta az InfoRádióban Balogh László vezető elemző.

Az ingatlan.com bejelentkezett felhasználói számára könnyebbé és gyorsabbá vált a következő otthonuk megtalálása, bejelentkezés után ugyanis már láthatják, hogy autóval, tömegközlekedéssel vagy gyalogosan hány percnyi utazás szükséges ahhoz, hogy a kiszemelt ingatlantól eljussanak az életükben fontos lokációkig, legyen szó akár munkahelyről, egyetemről, esetleg a gyerek bölcsődéjéről, óvodájáról, iskolájáról – mondta az InfoRádióban Balogh László.

A portál vezető elemzője szerint a funkció nemcsak a keresőknek hasznos, hanem az ingatlan.com számára is, mert az összegyűlt adatok segítségével az ingatlanpiac működéséről is kiderültek eddig nem nyilvánvaló, illetve egyáltalán nem ismert részletek. Például, hogy az ingatlanvásárlók, -bérlők milyen messzire merészkednek el az életük fontos pontjaitól, amivel kapcsolatban – megfogalmazása szerint – nagyon érdekes tapasztalatok születtek: átlagosan 30-40 perc az az idő, amit a lakásvásárlók a következő otthonuktól utazással töltenének el. Szintén figyelemre méltó, hogy a bérlőknél ez a hajlandóság jóval rövidebb, 25-26 perc, ami részben magyarázatot ad arra is, hogy a különböző lokációkban miért láthatunk különböző ingatlanárakat vagy bérleti díjakat – tette hozzá Balogh László, kitérve arra is, hogy a fenti megállapításra közel 36 ezer kalkuláció adatai alapján jutottak

A nyáron élesített funkciónak köszönhetően az is kiderült, hogy az egyetemisták és főiskolások akár gyalog, akár tömegközlekedéssel 18 percnél messzebbre nem szívesen költöznének az oktatási intézményüktől. Szintén érdekesség, hogy a gyermekes családoknál legfeljebb fél órát szánnak arra, legyen szó akár autó- vagy gyalogútról, ameddig a gyermekek oktatási intézményéig eljutnak, ami abból a szempontból is releváns, hogy az első években nyilván a szülő viszi a gyermeket bölcsődébe, óvodába, de a későbbiekben fontos szempont lehet, hogy a költözőknek a gyermekei biztonsággal és relatíve rövid idő alatt haza tudjanak jutni.

Főváros kontra vidék

Balogh László egy érdekes összefüggésre is felhívta a figyelmet: minél kisebb egy település, annál nagyobb utazási időt vállalnak a költözők; ez részben az ingatlanárakkal van összefüggésben, hiszen sok esetben, ha valaki hajlandó megfizetni a nagyvárosi ingatlanárakat, akkor a magasabb árért azt is megvásárolja, hogy nem kell annyit közlekedésre fordítania a saját idejéből, a kisebb településeken pedig alacsonyabb ingatlanárakkal találkozhatunk, ellenben az utazásra fordított idő magasabb.

„Mindez a számok nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy Budapesten 30-40 percnyi ingázást vállalunk be, de ahogy haladunk haladunk a megyei jogú városok és a községek irányába, a végén már 60-70 percnyi ingázás is kijön átlagosan” – ismertette az ingatlan.com vezető elemzője.

