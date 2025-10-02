Mégis jön a Mere – terjeszkedik az orosz üzletlánc a határ közelében

A orosz diszkontlánc, a Mere megkezdi terjeszkedését Szlovákiában és megnyitja első üzletét Besztercebányán. Az üzlet már viseli a Mere márkajelzést, de a nyitás pontos dátumát még nem jelentették be - írja a Világgazdaság.

A szlovákiai működést a pozsonyi székhelyű Chain Stores SK irányítja, és a belgrádi Hung Trade DOO tulajdonában áll. A Mere tavaly indította el működését Csehországban, az üzletek az alacsony árakról ismertek. A balti államokban és az Egyesült Királyságban nehézségekbe ütközött és átcímkézte üzleteit, a Mere folytatja bővülését Közép- és Kelet-Európában.

Mikor nyithat magyar Mere?

Már tavaly is beszéd téma volt, a Világgazdaság úgy tudja, hogy az orosz lánc valóban komolyan gondolja a magyarországi üzletnyitást. Ennek ellenére a Mere magyar leánycége eddig egyáltalán nem indította el a boltépítést Magyarországon. A cég boltjai nem a kényelmes vásárlási élményre fókuszál, de egyes termékek akár harmadával is olcsóbbak lehetnek, miután az árrését a kiskereskedelmi szinthez képest 15 százalékon tartja.

A Mere a torgretail nevű orosz csoporthoz kötődik, amelynek tagjai között vannak Ukrajna által szankcionált üzletemberek. A cég a VG szerint kriptovalutákat is használ, hogy megkerülje a szankciókat, ami az orosz vállalatok körében 2022 óta elterjedt gyakorlat.