ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.23
usd:
331.74
bux:
99157.11
2025. október 2. csütörtök Petra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Nyitókép: Youtube

Mégis jön a Mere – terjeszkedik az orosz üzletlánc a határ közelében

Infostart

Megnyílik az orosz kiskereskedelmi lánc, a Mere első boltja Szlovákiában. Bár a Mere eddig egyáltalán nem indította el a boltépítést Magyarországon, a Világgazdaság úgy értesült, hogy komolyak az orosz cég terjeszkedési szándékai Közép- és Kelet-Európában.

A orosz diszkontlánc, a Mere megkezdi terjeszkedését Szlovákiában és megnyitja első üzletét Besztercebányán. Az üzlet már viseli a Mere márkajelzést, de a nyitás pontos dátumát még nem jelentették be - írja a Világgazdaság.

A szlovákiai működést a pozsonyi székhelyű Chain Stores SK irányítja, és a belgrádi Hung Trade DOO tulajdonában áll. A Mere tavaly indította el működését Csehországban, az üzletek az alacsony árakról ismertek. A balti államokban és az Egyesült Királyságban nehézségekbe ütközött és átcímkézte üzleteit, a Mere folytatja bővülését Közép- és Kelet-Európában.

Mikor nyithat magyar Mere?

Már tavaly is beszéd téma volt, a Világgazdaság úgy tudja, hogy az orosz lánc valóban komolyan gondolja a magyarországi üzletnyitást. Ennek ellenére a Mere magyar leánycége eddig egyáltalán nem indította el a boltépítést Magyarországon. A cég boltjai nem a kényelmes vásárlási élményre fókuszál, de egyes termékek akár harmadával is olcsóbbak lehetnek, miután az árrését a kiskereskedelmi szinthez képest 15 százalékon tartja.

A Mere a torgretail nevű orosz csoporthoz kötődik, amelynek tagjai között vannak Ukrajna által szankcionált üzletemberek. A cég a VG szerint kriptovalutákat is használ, hogy megkerülje a szankciókat, ami az orosz vállalatok körében 2022 óta elterjedt gyakorlat.

Kezdőlap    Gazdaság    Mégis jön a Mere – terjeszkedik az orosz üzletlánc a határ közelében

oroszország

mere

besztercebánya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Huszonöt éves lett az InfoRádió

Huszonöt éves lett az InfoRádió

25 év, több mint 750 ezer hír, 450 ezer hanganyag, 8227 Aréna-adás, valamint számos szakmai elismerés a Pulitzer-emlékdíjtól a Prima Primissima-díjig: negyed évszázaddal ezelőtt, 2000. október 2-án kezdte meg a műsorszolgáltatást Magyarország első és azóta is egyetlen hírrádiója, az InfoRádió.
VIDEÓ
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.02. csütörtök, 18:00
Pesztericz-Kalas Vivien
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kelet-Európa legerősebb bástyájában szólalt fel Kína nagy riválisa az ukrajnai háború kapcsán - Egyértelmű az álláspont

Kelet-Európa legerősebb bástyájában szólalt fel Kína nagy riválisa az ukrajnai háború kapcsán - Egyértelmű az álláspont

Tajvan magas rangú katonai tisztviselője szerint Ukrajna veresége felbátorítaná Kínát Tajvan elleni lépéseire, ezért Tajpej Kijev győzelmét reméli - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss toplistán Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyek állnak az első három helyen

Friss toplistán Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyek állnak az első három helyen

Szeptemberben 10 381 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 14,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
White House says layoffs 'imminent' with no end to shutdown in sight

White House says layoffs 'imminent' with no end to shutdown in sight

As a bitter standoff between Republicans and Democrats plays out, there is little sign that either side is willing to budge.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 2. 06:26
Ha ilyen autója van, pillanatok alatt elkapkodnák a használatutó-piacon
2025. október 1. 18:14
Megvan, hova foglalnak a legtöbben online szállásközvetítő oldalakon – térkép
×
×
×
×