Korányi G. Tamás: részvénykibocsátásra készülhet az MBH, de nagy kérdés az ár

A beszélgetésben kezdésként a DunaHouse került terítékre, amelyről elhangzott, hogy egyre kevésbé ingatlanközvetítő cég és egyre inkább hitelközvetítő, amelynek ráadásul nagyon erős az "olasz lába", ugyanis a 22 milliárdos féléves árbevételből 15 milliárdot az olasz piac, az ottani hitelközvetítés jutalékai hoztak. A magyar piac körülbelül 3,5 milliárdot fialt, illetve van még egy jelentős lengyel piaci részesedés is – mondta Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. A DunaHouse 90 százalékban hitelközvetítéssel foglalkozik, ez jól megy, az árbevétel mintegy 20 százalékkal nőtt. A cég pénzügyi eredménye is javult az erős forint miatt – vannak eurós kötelezettségei még az olasz cég volt tulajdonosai felé, ezek nyilván kevesebbet jelentenek most forintban –, úgyhogy az egy részvényre eső eredménnye a tavalyi 29 forint helyett 51 forintra nőtt.

A befektetők nagyjából arra számítanak, hogy a második félév ennél még egy kicsit jobb lesz,

és akkor nagyjából 10-es P/E mutatóval (árfolyam-nyereség hányadossal) fog forogni a részvény.

A DunaHouse hitelközvetítőként beszállhat az Otthon Start program hiteleinek közvetítésébe. A szakértő szerint ez a pörgés jót tesz a cégnek Magyarországon, de azért a fő piac Olaszország, ahol ingatlant nem, hanem csak hitelt közvetít, viszont a piemonti hegyektől Szicíliáig mindenhol.

A Magyar Bankholding féléves számairól Korányi G. Tamás azt mondta, első ránézésre baljósak. A tavalyi félév nagyon jó volt, 108 milliárdos, míg az idei félév számviteli eredménye 53 milliárd, tehát feleakkora. Az egész éves bankadót és egyéb terheket a bankoknak mindig az első negyedévben kell elszámolniuk, az ezekkel korrigált adat a tavalyi 140 milliárdról 93-ra csökkent, ami harmadával kevesebb. A kamatszintek nyilván csökkentek, ugyanakkor most zajlik a három bank összegyúrása és egy közös számítógépes rendszer létrehozása, ami növeli a költségeket.

"A közkézhányad nagyon alacsony, ami miatt nagyon kevéssé likvid a papír, ezért ez a 6000 körüli tőzsdei ár, ami abszolút nem irányadó, és ezt persze a bank is tudja. Viszont a leendő kibocsátásról magáról semmit nem mondhatnak egy befektetői tájékoztatón, mint amilyen a minap is volt, hiszen nagyon szigorúak a szabályok, de utaltak arra, hogy a következő hat hónapban a közkézhányad emelését tervezi a bank. Magyarul ez azt jelenti, hogy

a részvények 7 százaléka – 20 millió részvény – a bank tulajdonában van, és nagy valószínűséggel ezt kívánják eladni egy nemzetközi és hazai IPO-val, első nyilvános részvénykibocsátással,

de erről hivatalos bejelentés akkor lesz, hogyha megvan a jóváhagyás. Ugyanakkor nagy kérdés az árazás, mert ha van egy tőzsdei ár, akkor ennél sokkal alacsonyabb, tehát fele áron nem szokás kibocsátani. Ugyanakkor ez egy teljesen irreális tőzsdei ár, ezen a 6000 forintos árszinten a könyvérték dupláját érné a bank, szemben az OTP-vel, ami 1,4-es szorzóval forog. Az OTP P/E mutatója 6-7 közötti a várható eredménnyel számolva, a Magyar Bankholdingnál ez bőven 10 fölötti, hogyha ezekkel az adatokkal számolunk. Úgyhogy meglátjuk, hogy milyen áldozatot vállal föl a kibocsátó" – mondta a tőzsdei szakértő.

Szó volt még a Nap Nyrt.-ről, amelyben Korányi G. Tamás május óta igazgatósági tag. Akkor változott a tulajdonosi szerkezet, a Matolcsy Ádámhoz kötődő cégek eladták a részvényeiket és a képviselőik lemondtak az igazgatótanácsi tagságukról. Ám legutóbb az MNB-alapítvány lengyelországi tőzsdén forgó ingatlancége, a GTC, amely 15 százalékos tulajdonos volt a Napban, szintén bejelentette, hogy eladta a tulajdonrészét.

Ennél a cégnél jó gyorsjelentés volt, a tavalyi részvényenkénti 78 forint helyett 142 forint volt az eredmény.

"Részben időjárási okok segítettek, sütött a nap, tehát jó volt ez a fél év, de több erőmű is van valamivel, és körülbelül 50 százalékkal nőtt az árbevétel. Most a fő cél az, hogy

az új erőművek vásárlása helyett nagy akkumulátorokat, energiatárolókat építsen a cég az erőművei mellett, amihez kapott is egymilliárd forint állami támogatást,

ezt fogja felhasználni" – mondta a tőzsdei szakértő. Hozzátette: a számokat a piac is visszaigazolta, ugyanis a Nap Nyrt. részvényeinek jegyzése hétfőn 1180-ról 1350 forintra ugrott, de itt is nagyon pici a likviditás, ezért ezek az árak nem igazán irányadók a mennyiségek miatt.